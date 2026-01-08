Se registra el inusual nacimiento de gemelos de gorila de montaña en un parque del Congo

Por Reuters

Una gorila de montaña dio a luz a gemelos en el este del Congo, una zona afectada por la guerra, informó un parque nacional el miércoles, calificando el hecho como “un acontecimiento importante” para esta subespecie en peligro de extinción.

El nacimiento de los dos gorilas machos, hijos de una madre llamada Mafuko, fue descubierto el 3 de enero y, según el Parque Nacional Virunga, “los gemelos parecían estar en buen estado de salud al momento de la observación”.

Con más de 7.770 kilómetros cuadrados de extensión, el parque nacional más antiguo de África alberga a muchos de los últimos gorilas de montaña del mundo, aunque gran parte de su territorio está bajo control de grupos armados y los enfrentamientos han acelerado la pérdida de bosques.

El cuidado de gemelos puede ser un reto, “especialmente durante los primeros meses, cuando las crías dependen completamente de su madre para su cuidado y transporte”, indicó el parque.

Los recién nacidos están siendo observados de cerca para ayudar a garantizar su supervivencia.

Las fotografías publicadas por el servicio de prensa del parque mostraban a Mafuko, de 22 años, sosteniendo a los dos bebés gorilas, sentado en el suelo y parcialmente oculto por ramas con hojas verdes.

Mafuko nació en la familia Kabirizi, pero se unió a la familia Bageni seis años después de que “individuos armados” mataran a su madre en 2007, según el comunicado del parque.

“El nacimiento de estos gemelos representa un hecho relevante para la dinámica de la familia Bageni y para los esfuerzos de conservación que buscan el crecimiento sostenido de la población de gorilas de montaña en peligro de extinción dentro del Parque Nacional Virunga”, señala el comunicado.

En total, Mafuko ha tenido siete crías, incluyendo un par de gemelos que murieron una semana después de nacer en 2016. La familia Bageni ahora cuenta con 59 integrantes y es la más numerosa del parque, de acuerdo con el comunicado.

