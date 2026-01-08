Diplomáticos de Groenlandia y Dinamarca se reunieron con funcionarios de la Casa Blanca mientras Trump impulsa la adquisición

Por Kylie Atwood y Natasha Bertrand

Los principales diplomáticos con sede en Washington para Groenlandia y Dinamarca se reunieron con funcionarios de la Casa Blanca en el Consejo de Seguridad Nacional este jueves, mientras Groenlandia sigue insistiendo pública y privadamente en que no está en venta.

El embajador de Dinamarca, Jesper Møller Sørensen, y el jefe de representación de Groenlandia en Estados Unidos, Jacob Isbosethsen, se reunieron con asesores de Trump, dijeron a CNN diplomáticos familiarizados con el asunto.

El presidente Donald Trump ha declarado que quiere comprar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, desde 2019. Pero ni él ni nadie en alguna de sus administraciones ha planteado en privado la idea directamente a funcionarios daneses o groenlandeses, dijeron los diplomáticos a CNN, a pesar de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera el miércoles que el Gobierno está “activamente” discutiendo una posible compra.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener declaraciones sobre la reunión.

Incluso cuando Trump ha planteado repetidamente la posibilidad de usar las Fuerzas Armadas para tomar Groenlandia por la fuerza, tras bambalinas la relación de EE.UU. con Nuuk y Copenhague se mantuvo como de costumbre durante la mayor parte del año pasado, dijeron las personas.

El mensaje que Groenlandia recibió de funcionarios del Gobierno de Trump durante todo el verano pasado fue que no existía una directiva política para que los funcionarios estadounidenses trabajaran en la adquisición de la isla, dijeron los diplomáticos.

Los funcionarios daneses y groenlandeses, por lo tanto, se sorprendieron cuando Trump nombró en diciembre a un enviado especial para Groenlandia que dijo que su función es hacer de Groenlandia “una parte de EE.UU.”. Los funcionarios daneses y groenlandeses aún no han escuchado nada del enviado, el gobernador de Louisiana, Jeff Landry, señalaron los diplomáticos.

Así que, cuando a principios de esta semana el subjefe de gabinete para políticas de Trump, Stephen Miller, anunció en CNN que ahora era la “política” de EE.UU. adquirir Groenlandia —añadiendo que nadie lucharía contra las Fuerzas Armadas estadounidenses “por el futuro de Groenlandia” y cuestionando el derecho de Dinamarca a reclamar el territorio—, Dinamarca y Groenlandia se enfurecieron. Solicitaron inmediatamente una reunión de alto nivel con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Está previsto que Rubio se reúna con los ministros de Asuntos Exteriores de Groenlandia y Dinamarca en Washington la próxima semana.

El renovado interés de Trump en Groenlandia surge apenas unos días después de autorizar una operación militar para capturar al presidente de Venezuela.

La operación ha aumentado la preocupación entre funcionarios daneses y groenlandeses sobre la posible disposición de Trump a tomar Groenlandia por la fuerza. Pero, al igual que con una posible compra, EE.UU. nunca ha planteado directamente la amenaza de fuerza militar a funcionarios daneses o groenlandeses, dijeron también los diplomáticos, aunque la Casa Blanca ha dado a entender públicamente que no ha descartado una acción militar.

Rubio, mientras tanto, dijo a los legisladores a principios de esta semana que Trump estaba interesado en comprar Groenlandia y restó importancia a la posibilidad de una inminente intervención militar de EE.UU. para tomar la isla por la fuerza, indicaron a CNN fuentes familiarizadas con la reunión informativa.

Sin embargo, los funcionarios de Groenlandia y Dinamarca han dejado claro tanto pública como privadamente que ni siquiera considerarán conversaciones sobre cualquier mecanismo que pueda permitir la venta de Groenlandia a EE.UU., argumentando que una población no puede simplemente ser comprada. Groenlandia tampoco está interesada en un acuerdo de libre asociación, afirmaron los diplomáticos.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo en un comunicado el lunes: “La actual y repetida retórica proveniente de Estados Unidos es totalmente inaceptable. Cuando el presidente de Estados Unidos habla de ‘necesitar Groenlandia’ y nos vincula con Venezuela y la intervención militar, no solo es incorrecto. Es una falta de respeto”.

Los principales diplomáticos que visitaron la Casa Blanca este jueves también se reunieron con legisladores durante la semana y reiteraron su mensaje de que no tenían planes de negociar una venta a Estados Unidos.

El senador Roger Wicker, presidente republicano de la comisión de Servicios Armados del Senado, dijo a los periodistas después de reunirse con los diplomáticos que es “prerrogativa y derecho” de Dinamarca rechazar conversaciones sobre la venta del territorio semiautónomo. Argumentó que Estados Unidos debería enfocarse en otras “grandes oportunidades” para mejorar la relación del país con Dinamarca y Groenlandia.

Aún así, funcionarios de Groenlandia siguen preocupados por la posibilidad de que el Gobierno Trump utilice la coerción —mediante herramientas económicas u operaciones de inteligencia— para forzarlos a entablar conversaciones que no están dispuestos a tener, dijeron los diplomáticos.

Durante la reunión con Rubio la próxima semana, es probable que los ministros de Asuntos Exteriores de ambos lugares reiteren la disposición de Groenlandia de trabajar con Estados Unidos en esfuerzos de seguridad nacional y extracción de minerales, resaltando que ya existen acuerdos vigentes que permitirían esfuerzos conjuntos para expandirse.

Sigue siendo incierto si Trump puede ser convencido de que los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos pueden ser protegidos con la relación en el estado actual. Ha argumentado que tomar control de la isla es un imperativo de seguridad nacional, citando preocupaciones sobre la presencia china y rusa en la región. Trump también cree que, en su opinión, la posesión es “psicológicamente necesaria para el éxito” en lo que respecta a la isla, dijo al New York Times esta semana.

