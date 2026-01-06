Reino Unido y Francia acuerdan enviar tropas a Ucrania en caso de un acuerdo de paz con Rusia

Por Christian Edwards, Joseph Ataman y Melissa Bell, CNN

El Reino Unido y Francia han acordado desplegar fuerzas en Ucrania en caso de que el país alcance un acuerdo de paz con Rusia, dijo el primer ministro británico Keir Starmer, en un nuevo intento de los líderes occidentales para garantizar la seguridad de Kyiv tras la guerra y disuadir a Moscú de nuevas agresiones.

Después de que funcionarios de 35 países se reunieran en París para una reunión de la llamada Coalición de los Dispuestos, Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron firmaron una “declaración de intenciones” para desplegar tropas británicas y francesas en territorio ucraniano si se alcanza un acuerdo de paz, una medida a la que Rusia se ha opuesto firmemente durante mucho tiempo.

“Tras un cese del fuego, el Reino Unido y Francia establecerán centros militares en distintos puntos de Ucrania y construirán instalaciones protegidas para el almacenamiento de armas y equipos militares para apoyar las necesidades defensivas de Ucrania”, dijo Starmer en una conferencia de prensa conjunta junto a líderes europeos, el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

La reunión del martes —la más grande desde que se fundó la coalición la pasada primavera— corría el riesgo de verse eclipsada por el derrocamiento por parte de Estados Unidos del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, así como por el deseo de Trump de anexar Groenlandia, el vasto territorio autónomo ártico gobernado por Dinamarca. Apenas unos días después de la incursión en Venezuela, el subjefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, reiteró los reclamos de la administración sobre la isla y reafirmó ante CNN que Groenlandia “obviamente” debería formar parte de Estados Unidos y que “nadie va a luchar contra Estados Unidos” por su futuro.

Antes de la reunión, los analistas se preguntaban hasta qué punto podía confiarse en que Estados Unidos garantice la seguridad de Ucrania, mientras amenaza con ocupar el territorio de Dinamarca, un miembro de la OTAN.

Sin embargo, pese al marcado giro de Washington hacia el hemisferio occidental, Witkoff recalcó que la administración Trump sigue decidida a “hacer todo lo posible” para lograr la paz en Ucrania, y dijo que se había logrado “un progreso significativo” en París.

“Creemos que prácticamente hemos terminado con los protocolos de seguridad, que son importantes, para que el pueblo de Ucrania sepa que cuando esto termine, terminará para siempre”, dijo el enviado, en referencia a la guerra de casi cuatro años de Rusia.

En una entrevista con CNN al margen de la reunión, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la reunión del martes había sido “muy exitosa”.

“Estoy absolutamente convencido de que, si esto se pone en marcha, Putin nunca, jamás, volverá a intentar atacar Ucrania”, dijo Rutte.

No hubo reacción inmediata desde Moscú, pero el Kremlin ha reiterado que no aceptará tropas extranjeras operando en Ucrania como parte de una fuerza de paz. El presidente Vladimir Putin afirmó en septiembre que cualquier tropa occidental en Ucrania sería considerada “objetivo legítimo”.

Si se alcanza un acuerdo de paz, las garantías de seguridad incluirán un “sistema de monitoreo continuo y confiable del cese del fuego” liderado por Estados Unidos y respaldado por otras naciones, dijeron los miembros de la Coalición de los Dispuestos en una declaración conjunta.

Los miembros también acordaron proporcionar a Ucrania “asistencia militar crítica a largo plazo y armamento”, así como desplegar una fuerza multinacional para garantizar la seguridad de Ucrania “en el aire, en el mar y en tierra”.

Aunque Reino Unido y Francia habían declarado previamente su disposición a desplegar tropas en Ucrania tras un cese del fuego, Starmer señaló que este acuerdo establece el marco legal para permitir que sus fuerzas operen allí.

“Estas garantías de seguridad son la clave para asegurar que un acuerdo de paz nunca signifique una rendición ucraniana o una nueva amenaza para Ucrania”, dijo Macron. Además, señaló el historial de Rusia de romper acuerdos de paz con sus vecinos, y dijo que los aliados de Ucrania quieren evitar que tales violaciones vuelvan se repitan.

Los miembros también acordaron suministrar a Ucrania “todos los recursos necesarios” para mantener una fuerza armada de 800.000 soldados, dijo Macron. Un borrador anterior de un plan de paz, que surgió en noviembre y fue criticado por ser muy favorable a Moscú, buscaba limitar las fuerzas armadas de Ucrania a 600.000 efectivos. Ucrania rechazó ese plan de 28 puntos y desde entonces ha trabajado en un borrador revisado durante varias reuniones con funcionarios estadounidenses.

Aunque el acuerdo del martes representa la imagen más clara hasta ahora de cómo los aliados de Ucrania planean garantizar su seguridad en caso de un acuerdo de paz, ese acuerdo aún parece lejano.

“Solo podemos llegar a un acuerdo de paz si Putin está dispuesto a hacer concesiones”, dijo Starmer. “A pesar de las palabras de Rusia, Putin no está demostrando que esté listo para la paz”.

A pesar de la intensa diplomacia entre Estados Unidos y Ucrania en diciembre, las esperanzas de un acuerdo de paz rápido se desvanecieron después de que Putin le dijera a Trump que Ucrania había lanzado un ataque masivo con drones contra una de sus residencias. Trump dijo que estaba “muy enojado” después de escuchar la afirmación, que la CIA evaluó posteriormente como falsa.

Starmer dijo que Putin había “intentado distraer de los esfuerzos de paz con afirmaciones infundadas de ataques a su residencia… Esto solo refuerza nuestra determinación”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.