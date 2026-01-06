Más allá de Machado, ¿qué dice la oposición de Venezuela sobre un nuevo gobierno tras el derrocamiento de Maduro?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela ha abierto numerosas preguntas dentro y fuera del país sudamericano, entre ellas, qué rol jugará la oposición, que desconocía al Gobierno de Maduro y asegura haber vencido en las controvertidas elecciones de 2024.

Desde las horas posteriores a la operación el sábado, la atención mediática se ha centrado en la líder opositora María Corina Machado, cabeza del movimiento Vente Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien a lo largo del año pasado agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las fuerzas opositoras a Maduro.

El mismo sábado, Machado dijo en X que Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición mayoritaria, quien se declara vencedor de los comicios de 2024 y a quien ella impulsó, “debe asumir de inmediato como presidente”. Y este lunes, en otra publicación, Machado afirmó que “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

Desde Estados Unidos, sin embargo, el propio Trump ha descartado la posibilidad de cambios rápidos en Venezuela.

Primero, durante una rueda de prensa el sábado, Trump dijo que Machado “es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder” de Venezuela. Después, en una entrevista con la cadena NBC este lunes, señaló que no hay condiciones en el país para que haya elecciones en los próximos 30 días.

Con estas declaraciones de Trump sobre la mesa y mientras Delcy Rodríguez, una figura cercana a Maduro, ha tomado el cargo como presidenta encargada y reprueba el operativo militar de Estados Unidos, ¿qué dicen otros líderes de la oposición sobre el futuro de Venezuela?

Edmundo González Urrutia, quien dice haber vencido a Nicolás Maduro en 2024 por un amplio margen, ha dado varias declaraciones desde la captura del presidente derrocado. El mismo sábado, dijo en X a los venezolanos: “Son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. Y al día siguiente, publicó en un video en el que exigió que se respeten los resultados del 28 de julio de 2024 y la libertad de quienes están detenidos por razones políticas.

“Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo”, señaló sobre los presos políticos, que la organización no gubernamental Foro Penal cifra en más de 800 mientras que el Gobierno de Venezuela rechaza que haya personas en esa condición.

Otras figuras de la oposición se han expresado en esos términos.

El exdiputado Juan Guaidó dijo el lunes en X que, tras la captura de Maduro, debe respetarse el resultado de las elecciones de 2024 y, por ello, González Urrutia debe asumir la presidencia. Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, difundió un comunicado de la formación política en el que se exige que González Urrutia asuma como presidente y con esto comience una transición.

“Venezolanos: Sigamos atentos dentro y fuera del país las acciones que el presidente electo Edmundo González y María Corina Machado convoquen”, dice el mensaje.

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, se sumó en la misma línea en una entrevista con Noticias Caracol este martes: “Lo que se ha logrado el 3 de enero es significativo, es relevante, es el paso más importante, pero que todavía falta, por supuesto, consolidar el proyecto de la transición democrática que deben encabezar sin duda alguna Edmundo González y María Corina Machado”.

El excandidato presidencial Henrique Capriles también se pronunció. El lunes, en una publicación en X —en la que no mencionó a González Urrutia o Machado—, dijo que Venezuela “vive momentos de tensión e incertidumbre”, pidió soluciones pacíficas y aseguró que él plantea “contribuir desde donde corresponda a una transición ordenada y evitar errores que nos cuesten años adicionales de retroceso”.

Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la coalición de fuerzas de oposición que compitió contra Maduro y el oficialista Partido Socialia Unido de Venezuela (PSUV) se ha mantenido unida hasta ahora, aunque tiene el reto de seguir así en los próximos meses.

“Creo que siguen unidos pero con un peso sobre los hombros brutal, porque al final del día todo ha resultado complicadísimo”, dijo Alarcón a CNN.

Agregó que considera probable el escenario de una transición el cual, a su juicio, dependerá de cómo Estados Unidos maneje la situación en Venezuela.

Carlos Torrealba, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que actualmente hay incertidumbre y expectativa sobre lo que pasará en Venezuela, por ejemplo, si habrá nuevas elecciones en las que la oposición pueda participar en condiciones competitivas o si, por el contrario, Estados Unidos llega a acuerdos que permitan al chavismo seguir en el poder a cambio del petróleo sobre el que Trump ha expresado interés.

“Lo que tenemos en cuenta del ataque de Trump es que está involucrado Maduro, está involucrado el petróleo y, si está involucrada alguna oposición democrática, eso está en veremos”, dijo el académico.

“No sabemos si la fórmula incluye esos tres componentes o solo incluye dos, Maduro y petróleo, y Trump en realidad se conforme con un nuevo chavismo mucho más dócil que le dé mayores concesiones petroleras, y ahí se confirme una exclusión de María Corina, y, entonces, eso va a detonar que esta unidad en torno a su figura vaya desmoronándose”, agregó.

Carlos Elizondo, académico del Tecnológico de Monterrey, consideró por su parte que Estados Unidos sí está preparando el terreno para una transición en Venezuela a través de unas nuevas elecciones, pero para ello antes quiere generar condiciones de estabilidad que impidan el desarrollo de situaciones adversas como las que tuvo durante sus operaciones militares en Afganistán o Libia.

“Lo que creo que ahorita está haciendo Trump es, primero, queriendo consolidar un proceso de transición con las Fuerzas Armadas venezolanas, queriendo evitar un tipo de escenario caótico que muchos habían dicho era la razón por la cual Estados Unidos no iba a hacer lo que hizo hace unos días”, dijo el analista.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.