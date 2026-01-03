¿Por qué EE.UU. atacó a Venezuela y capturó a Maduro? Esto es lo que pasó

Por Stefano Pozzebon, Simone McCarthy, Osmary Hernández y Mary Triny Mena, CNN

El presidente Donald Trump anunció la madrugada del sábado que Estados Unidos llevó a cabo un “ataque a gran escala contra Venezuela” y que el presidente Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados, un acontecimiento impactante que sumió al país en la incertidumbre tras semanas de creciente tensión.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido capturado y expulsado del país junto con su esposa”, escribió en Truth Social.

Venezuela solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en respuesta al ataque, declaró el canciller Yván Gil Pinto.

“Ningún ataque cobarde prevalecerá contra la fuerza de este pueblo, que saldrá victorioso”, escribió en Telegram, al compartir la carta enviada a la ONU.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró en una llamada de audio con la cadena estatal VTV que el Gobierno de Venezuela desconoce el paradero de Maduro y la primera dama, Cilia Flores, y exigió al Gobierno de Trump una “prueba inmediata de vida”.

Trump dijo el sábado que EE.UU. gobernará el país. “Ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, dijo en un mensaje en vivo desde su club Mar-a-Lago en Florida, sin dar más detalles

En declaraciones a Fox News este sábado por la mañana, Trump afirmó que Maduro y su esposa se encuentran a bordo del USS Iwo Jima con destino a Nueva York. Anteriormente, en una entrevista con The New York Times, se negó a responder preguntas sobre si había solicitado la autorización del Congreso para el ataque, afirmando que abordaría el tema en una conferencia de prensa el sábado en Mar-a-Lago, programada para las 11:00 a. m., hora del este.

Esto es lo que sabemos:

Un equipo de CNN presenció varias explosiones y escuchó el sonido de aeronaves la madrugada del sábado en Caracas, la capital venezolana, e informó que algunas zonas de la ciudad se encontraban sin electricidad.

Videos verificados por CNN mostraron helicópteros sobrevolando Caracas, con columnas de humo elevándose hacia el cielo nocturno. Las imágenes también mostraron un gran incendio y explosiones en un aeropuerto de la ciudad de Higuerote.

Horas después de los atentados, Mary Mena de CNN informó desde Caracas que la capital estaba en calma.

“Escuchamos muchos aviones y helicópteros pasar, pero ahora mismo la ciudad permanece en calma desde hace dos horas”, declaró. “No hemos escuchado a la gente, por ejemplo, salir a las calles, y el canal estatal sigue repitiendo este mensaje del Ministerio de Defensa: piden calma a la gente y desplegarán fuerzas militares por todo el país”.

La primera explosión presenciada por el equipo de CNN se registró aproximadamente a la 1:50 a. m. hora local (12:50 a. m. ET).

“Una fue tan fuerte que mi ventana tembló después”, dijo Osmary Hernández, corresponsal de CNNE.

Varias zonas de la ciudad quedaron sin electricidad, y los periodistas de CNN en la capital escucharon el sonido de aviones tras las explosiones.

Un video obtenido y verificado por CNN mostró dos columnas de humo elevándose hacia el cielo nocturno entre las luces de la ciudad. Se podía ver un resplandor naranja en la base de una de las columnas. Luego, se observó brevemente un destello en otro lugar, seguido de un estruendo sordo.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza de su dormitorio por personal estadounidense durante la redada que condujo a su captura. La pareja fue detenida en plena noche mientras dormía, según las fuentes.

La redada, llevada a cabo por la Fuerza Delta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no causó bajas estadounidenses, según un funcionario estadounidense.

El Gobierno de Trump lleva años afirmando que Maduro era un criminal y ha buscado procesarlo a través del sistema judicial estadounidense.

En 2020, durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados.

El gobierno de Trump ofreció una recompensa de US$ 15 millones por el arresto de Maduro. Esta recompensa se incrementó a US$ 25 millones en los últimos días del gobierno de Biden, a principios de enero de 2025, y se incrementó de nuevo a US$ 50 millones en agosto de 2025, después de que Trump asumiera un segundo mandato y designara al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. El gobierno ha afirmado que Maduro es el líder de ese grupo, al que describe como una organización criminal.

El senador republicano de Utah, Mike Lee, declaró que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Maduro fue arrestado para ser juzgado en Estados Unidos.

“Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche se desplegó para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto”, publicó el senador de Utah, Mike Lee, en X la madrugada del sábado.

En las últimas semanas, Trump había advertido repetidamente que Estados Unidos se preparaba para tomar nuevas medidas contra presuntas redes de narcotráfico en Venezuela y que los ataques terrestres comenzarían “pronto”.

La campaña de presión de Trump contra Maduro ha incluido ataques que han destruido más de 30 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, en lo que Estados Unidos ha descrito como una campaña antinarcóticos. El mes pasado, Trump ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados que entraban y salían de Venezuela.

La CIA llevó a cabo un ataque con drones en diciembre contra una instalación portuaria en la costa venezolana, según informó CNN el mes pasado, citando fuentes, lo que marca el primer ataque estadounidense conocido contra un objetivo dentro de ese país.

Varios líderes mundiales han expresado su preocupación ante la operación estadounidense.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que “quiere esclarecer los hechos” y hablar con Trump sobre la operación militar en Venezuela, según la agencia de noticias británica PA Media.

“Siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional”, declaró Starmer, añadiendo que Gran Bretaña “no tuvo ninguna participación” en el ataque a Caracas, según informó PA Media.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en una publicación en X que la comisión “apoya al pueblo de Venezuela y apoya una transición pacífica y democrática. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

Mientras tanto, Rusia e Irán, aliados de Venezuela, condenaron el ataque estadounidense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso denunció lo que calificó como un “acto de agresión armada contra Venezuela” por parte de Estados Unidos, calificando de “insostenible” cualquier “excusa” presentada para justificar tales acciones.

“Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo a la acción del liderazgo bolivariano dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. “Se debe garantizar a Venezuela el derecho a determinar su propio destino sin ninguna interferencia destructiva, y mucho menos militar, externa”.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que el ataque viola la soberanía e integridad territorial de Venezuela, así como la Carta de la ONU, según informó el medio estatal iraní Press TV.

El futuro inmediato de Venezuela es incierto. La Constitución del país establece que el poder pasará a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

Pero el futuro del régimen está en duda, y la oposición, tanto dentro como fuera del país, probablemente vea este momento como una oportunidad crucial.

La oposición venezolana afirma que el presidente legítimo es el político exiliado Edmundo González.

En medio de la incertidumbre, existen diversos escenarios.

Si se sigue la vía constitucional (Artículo 233), en caso de ausencia absoluta del presidente, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asume el poder y convoca elecciones en un plazo de 30 días. El presidente recién elegido cumple entonces un mandato completo de seis años.

Si el régimen se derrumba y sus principales figuras renuncian o huyen, el candidato opositor más probable es Edmundo González Urrutia, quien se presentó a las elecciones de 2024. González, académico y diplomático de larga trayectoria, se encuentra actualmente exiliado en España. Cuenta con el apoyo de la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, la activista democrática María Corina Machado. En declaraciones en Oslo el mes pasado tras recibir el premio, Machado afirmó que su movimiento se preparaba para una transición ordenada y pacífica una vez que Maduro abandonara el poder. En diciembre, declaró que González la había invitado a ser vicepresidenta y que la gran mayoría de la policía y las fuerzas armadas acataría las órdenes del nuevo Gobierno una vez que comenzara la transición política.

También podría producirse un golpe militar. Sin embargo, el actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se ha pronunciado en contra de los ataques estadounidenses, afirmando que Venezuela se resistiría a la presencia de tropas extranjeras en el país. “Esta invasión representa el mayor atropello que ha sufrido el país”, declaró.

Trump dijo este sábado que luego de la operación militar de su país en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, EE.UU. gobernará el país.

“Ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, aseguró Trump en un mensaje en vivo desde su club Mar-a-Lago en Florida.

“No queremos que otra persona asuma el poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país”, agregó.

Trump no especificó cuánto tiempo preveía que duraría dicha transición de poder.

Con información de Jennifer Hansler, Alejandra Jaramillo, Isaac Yee, Michael Rios y Laura Sharman, de CNN.