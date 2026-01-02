El mundo tiene un nuevo rey de los vehículos eléctricos y no es Tesla

Por Chris Isidore y John Liu, CNN

En 2011, el CEO de Tesla, Elon Musk, desestimó al fabricante chino de vehículos eléctricos BYD como competidor. Pero, unos 14 años después, BYD superó al pionero estadounidense de los vehículos eléctricos en su propio terreno.

El gigante automotriz chino ha superado a Tesla como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo, según datos de 2025 publicados por ambos rivales esta semana.

BYD anunció el jueves que había vendido 2,26 millones de vehículos eléctricos, un aumento de casi el 28 % respecto a 2024. Mientras tanto, Tesla informó el viernes su segundo año consecutivo de caída en ventas: las entregas bajaron un 8,6 % a solo 1,6 millones, registrando la mayor caída anual en la historia de la compañía.

BYD logró superar a Tesla a pesar de que sus vehículos eléctricos no están disponibles para la compra en Estados Unidos, mientras que China es el segundo mayor mercado de Tesla.

En el cuarto trimestre, las ventas de Tesla fueron de aproximadamente 418.000 unidades, una caída del 15,6 % respecto al año anterior y un descenso aún más pronunciado desde el récord de ventas globales en el tercer trimestre, cuando los conductores estadounidenses se apresuraron a comprar vehículos eléctricos antes de que expirara un crédito fiscal de US$ 7.500 el 1 de octubre.

A diferencia de otros fabricantes de automóviles, Tesla no informa sus ventas por mercado, solo proporciona cifras globales, pero el mercado estadounidense representa casi la mitad de sus ingresos, según los informes de la compañía. Es posible que los informes de otros fabricantes de automóviles del lunes también muestren ventas débiles de vehículos eléctricos en Estados Unidos en los últimos tres meses de 2025.

Las entregas de Tesla habían crecido casi un 50 % anual en un momento. Pero reportó su primera caída en ventas anuales en 2024, con un modesto descenso del 1 %. Sus ventas cayeron drásticamente en los primeros seis meses de 2025, ya que enfrentó más competencia de las ofertas de vehículos eléctricos de otros fabricantes, como BYD y fabricantes globales tradicionales, así como reacciones negativas contra las actividades políticas de Musk, que enfurecieron a muchos posibles compradores estadounidenses y europeos.

A principios de año, cuando Musk dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental del Gobierno de Trump, hubo protestas regulares frente a los concesionarios de Tesla en Europa y Estados Unidos, y algunos informes de vandalismo contra automóviles y sitios de Tesla.

La prisa por aprovechar el crédito fiscal a punto de expirar ayudó a las ventas en el tercer trimestre. Pero probablemente adelantó compras de algunos compradores que podrían haber adquirido Teslas más adelante en el año.

Para intentar contrarrestar la pérdida del crédito fiscal, Tesla lanzó versiones más baratas de sus autos Model 3 y Model Y, pero esas versiones, aunque cuestan unos US$ 5.000 menos que sus equivalentes “premium”, también tienen menos autonomía con una carga completa y carecen de algunas características.

BYD logró este último hito mientras lidiaba con una feroz competencia y guerras de precios implacables en su mercado local. La intensa presión en China ha llevado a la compañía con sede en Shenzhen a expandirse aún más en el extranjero, aunque su estrategia de bajos precios ha generado escrutinio y ha provocado nuevos aranceles en algunos mercados.

El crecimiento en las ventas totales de BYD, incluidos vehículos eléctricos e híbridos, se desaceleró al ritmo más débil en cinco años, con más de 4,6 millones de vehículos vendidos el año pasado, lo que subraya las dificultades de la compañía en China, el mayor mercado automotriz del mundo y donde BYD vende la mayoría de sus vehículos.

BYD también reportó caídas en las ganancias tanto en el segundo como en el tercer trimestre de 2025.

Si bien el mercado automotriz chino se ha vuelto menos saturado en los últimos años, la competencia sigue siendo intensa con alrededor de 150 marcas de automóviles y más de 50 fabricantes de vehículos eléctricos, según una investigación de HSBC. Rivales como Geely, el segundo mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, el competidor en rápido ascenso Leapmotor y el recién llegado Xiaomi, que debutó con su primer vehículo eléctrico recién en 2024, han ido erosionando gradualmente la cuota de mercado nacional de BYD.

Desde un máximo del 35 % en 2023, la cuota de mercado de BYD cayó al 29 % en los primeros 11 meses de 2025, según la Asociación China de Autos de Pasajeros. En el mismo periodo del año pasado, sus ventas cayeron más del 5 %, mientras que las de Geely aumentaron casi un 90 %.

Wang Chuanfu, fundador y CEO de BYD, atribuyó la desaceleración en las ventas nacionales a la erosión de la ventaja tecnológica de BYD y a la insuficiente diferenciación de productos en una reunión de inversores en diciembre, según medios estatales. Pero añadió que la empresa pronto presentaría nuevas tecnologías.

Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 1,2 % en las primeras operaciones de este viernes. Las acciones cerraron 2025 con un aumento del 18,6 % en el año, ya que los inversores dejaron de lado las débiles ventas y se centraron en los planes de Musk para una flota de robotaxis y un “ejército” de robots humanoides que ha prometido empezar a construir pronto. Pero hasta ahora, el lanzamiento del servicio de robotaxis de Tesla ha estado muy por debajo de sus promesas, limitado a dos áreas metropolitanas, Austin, Texas, y San Francisco, en lugar de servir a la mitad de la población de Estados Unidos como había pronosticado que sucedería para finales de año.

