George y Amal Clooney obtienen la ciudadanía francesa tras las preocupaciones sobre criar a sus hijos en Hollywood

Por Jessie Yeung

El actor George Clooney y su familia obtuvieron la ciudadanía francesa, según muestran documentos oficiales del gobierno, después de que él expresara previamente su preocupación por criar a sus hijos en medio del brillo de Hollywood.

Un aviso en el boletín oficial que enumera todas las nuevas naturalizaciones francesas, publicado el sábado, incluye a Clooney, así como a su esposa, Amal Clooney, y a sus hijos gemelos, Alexander y Ella.

Clooney, quien también posee ciudadanía estadounidense, y Amal, una abogada humanitaria británico-libanesa, ya conocen bien su nuevo país adoptivo. Aunque también tienen casas en Inglaterra y cerca de la familia de él en Kentucky, su residencia principal es una granja en Francia, según declaró el actor al New York Times en febrero.

“Al crecer en Kentucky, lo único que quería era escapar de una granja, escapar de esa vida”, declaró Clooney al periódico. “Ahora me encuentro de nuevo en esa vida. Conduzco un tractor y todo eso. Es la mejor oportunidad para una vida normal”.

Hizo comentarios similares en una entrevista con Esquire en octubre.

“Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood”, dijo Clooney. “Sentía que nunca tendrían una oportunidad justa en la vida. En Francia, la fama les importa un bledo”, añadió.

“No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otros”, dijo.

El actor y director ha expresado durante mucho tiempo sus preocupaciones sobre la privacidad de su familia y en 2021 escribió una carta abierta instando a los medios a mantener los rostros de sus hijos fuera de la prensa por su seguridad.

Francia cuenta con estrictas leyes de protección de la privacidad: es ilegal fotografiar a alguien en un lugar privado o revelar información personal como su domicilio o número de teléfono. También es ilegal publicar fotos de famosos en lugares públicos, a menos que su aparición esté relacionada con su posición como figuras públicas.

Cuando los paparazzi en Francia intentan fotografiar a celebridades durante su tiempo personal, fuera de sus apariciones en los medios, “el personal de seguridad o el asistente de la celebridad tomará una foto o un video de los paparazzi”, escribió el abogado litigante Chassen Palmer en un artículo de 2020 en el California Western International Law Journal.

“Posteriormente, la fotografía y/o el video se envían al abogado de la celebridad, y se informa a los medios de comunicación locales que la celebridad solicitará daños civiles si se publica la fotografía o el vídeo”, lo que “ha disuadido en gran medida de tomar fotografías de celebridades en público”, escribió.

