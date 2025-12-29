Trump afirma que EE.UU. eliminó una “gran instalación” como parte de la campaña contra Venezuela

Por Kevin Liptak y Donald Judd, CNN

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos eliminó una “gran instalación” la semana pasada como parte de una campaña de presión contra Venezuela, pero no proporcionó más detalles sobre la acción estadounidense reportada.

“Acabamos de eliminar — no sé si leíste o viste — tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos. Así que les dimos muy fuerte”, dijo Trump a John Catsimatidis, el importante donante republicano cuyo programa de radio se transmite en WABC. La entrevista ocurrió el viernes.

El comentario fortuito surgió en medio de una discusión sobre la actual campaña del presidente de EE.UU. contra Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, que incluye ataques a supuestos barcos de narcotráfico y un bloqueo a petroleros sancionados.

Trump no amplió sobre la acción que, según él, eliminó una planta o instalación, y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco está claro a qué instalación se refería el presidente ni en dónde estaba ubicada.

Un funcionario estadounidense dijo que el presidente describía una instalación de drogas, pero se negó a dar más detalles sobre la acción. No ha habido informes desde Venezuela de que una gran instalación haya sido destruida.

Sin embargo, este lunes Trump ofreció pocos detalles sobre una operación que, según dijo, destruyó una “gran instalación” en Venezuela la semana pasada, pero señaló que “hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”.

“Así que atacamos todos los barcos, y ahora atacamos el área — es un área de implementación, ahí es donde implementan, y eso ya no existe”, agregó.

Al preguntársele sobre si las Fuerzas Militares de EE.UU. estuvieron detrás de la operación, Trump se negó a decir si fue ejecutada por los militares o por otra entidad estadounidense como la CIA.

“No quiero decir eso”, dijo Trump a CNN. “Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue. Pero ya sabes, fue a lo largo de la costa”.

Trump ha estado amenazando con ataques en tierra en Venezuela durante semanas, mientras que Estados Unidos ha lanzado ataques destruyendo 30 embarcaciones en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental. Funcionarios estadounidenses han dicho anteriormente que los objetivos podrían incluir instalaciones de producción de drogas o rutas de tráfico conocidas.

El mandatario también ha autorizado acciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela como parte de la campaña para aumentar la presión sobre Maduro.

Durante una llamada telefónica en Nochebuena a los soldados a bordo del USS Gerald Ford, que Trump ordenó recientemente desplegar en el mar Caribe, Trump llamó a la región un “lugar interesante” para estar, y dijo que EE.UU. iría “tras la tierra”.

Si el momento al que se refirió el presidente durante su entrevista es correcto, el ataque a la instalación habría ocurrido aproximadamente al mismo tiempo.

