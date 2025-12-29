Las 5 cosas que debes saber este 29 de diciembre: Ucrania, Trump, alerta invernal y famosos muertos

Por CNN Español

Millones de personas están bajo alerta invernal en EE.UU. Los famosos muertos en 2025. Las 25 principales mentiras de Donald Trump en este año. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió en Florida con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y dijo que cree que un acuerdo de paz está “cerca” para Ucrania, aunque también describió “uno de los dos asuntos muy espinosos” que aún persisten. Los negociadores avanzaron, pero el acuerdo aún podría fracasar.

Al igual que durante su primer mandato, el primer año del presidente Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca fue un desfile incesante de mentiras. Sin embargo, la cantidad de afirmaciones falsas de Trump en 2025 se redujo, a pesar de que mantuvo su característica frecuencia asombrosa. Por ejemplo: que Trump “puso fin” a ocho guerras. Aquí está la lista altamente subjetiva de CNN de las 25 principales mentiras de Trump de 2025.

Los republicanos ya piensan en 2028 sin Donald Trump. El vicepresidente J. D. Vance aparece como favorito para la nominación, mientras el secretario de Estado Marco Rubio evita enfrentarlo y podría ir de compañero de fórmula. El partido encara tensiones internas y debates sobre su futuro ideológico. Análisis.

Más de 30 millones de personas están bajo alertas climáticas invernales en todo el Medio Oeste y el noreste de EE.UU. en el comienzo de esta semana, pues otra tormenta amenaza con alterar los planes de los viajeros en lo que se espera sea unos de los días de turismo más activos de esta temporada navideña.

El papa Francisco, Brigitte Bardot, Paquita la del Barrio, Pepe Mujica, Diogo Jota, Diane Keaton, Robert Redford, Rob Reiner, Gene Hackman… Estas son algunas personas notables que murieron en 2025.

¿Cómo se llama la canción de Los Tigres del Norte que aparecerá en “Los Simpson”?

A. “Ni parientes somos de Bart”

B. “La mesa del rincón de Springfield”

C. “El corrido de Pedro y Homero”

D. “Golpes en el corazón de Marge”

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

70 años después, el misterio de los ovnis sobre Washington sigue sin respuesta

Más de 70 años después de los avistamientos de ovnis sobre Washington, documentos, testimonios y teorías mantienen vivo un episodio que aún desafía explicaciones oficiales y sigue alimentando el misterio.

Cómo cambiarán los viajes en avión en 2026

La aviación encara 2026 con calma relativa, pero con cambios clave: auge de la experiencia premium, aeropuertos más amables, fusiones, presión geopolítica, inflación y un crecimiento más moderado.

Messi y Cristiano: el duelo eterno siguió vivo en 2025, mientras Dembélé y Yamal buscan ser los sucesores

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol mundial, aunque ambos transitan el tramo final de sus carreras. Ya no tienen el desparpajo de sus mejores años, pero mantienen intacta la calidad futbolística y la fiereza competitiva que los ha convertido en leyendas.

US$ 760 millones

“Avatar: Fire and Ash”, la sexta película más taquillera del mundo este año, tuvo otro buen fin de semana y ya suma un total de US$ 760,4 millones en taquilla a nivel mundial.

“Coincidimos en que las garantías de seguridad son el hito clave para lograr una paz duradera”

—Lo dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al terminar la reunión en Mar-a-Lago con Donald Trump para discutir los puntos para un acuerdo de paz con Rusia.

Esquiador desciende por el monte Etna mientras entra en erupción

Un video muestra a un esquiador solitario descendiendo por el monte Etna en Italia mientras este entraba en erupción. El volcán, uno de los de mayor actividad en el mundo, estuvo activo durante varios días antes de la erupción del sábado.

