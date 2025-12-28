Es hora de que los republicanos comiencen a pensar en 2028 y en la era pos-Trump

Análisis por Zachary B. Wolf

En el volátil ecosistema político actual, la próxima elección presidencial de Estados Unidos parece estar a varias eternidades de distancia. Aunque el calendario marca una fecha, solo un tonto haría el intento de predecir la forma de la conversación política que tendremos dentro de tres años, y menos aún en unos meses en la impredecible era de Trump.

Pero sí sabemos que la próxima elección ofrecerá a los estadounidenses nuevas opciones tanto a la derecha como a la izquierda. No habrá un Trump, un Clinton ni un Bush cerca de la papeleta.

Cerca de la mitad de los estadounidenses dijeron en una nueva encuesta de CNN que la elección presidencial de 2028 ha estado en su mente al menos en cierta medida. Durante la conferencia anual AmericaFest, de Turning Point USA, en Arizona el fin de semana pasado, la líder del grupo conservador, Erika Kirk, prácticamente respaldó al vicepresidente J. D. Vance, aunque él no ha lanzado una campaña.

Suponiendo que él decida postularse, Vance tendrá que mantener unida la frágil coalición de votantes del presidente Donald Trump —cuyas fisuras fueron evidentes en Turning Point— y enfrentarse a otros republicanos que quieren su oportunidad en la Casa Blanca.

Hablé con Eric Bradner, de CNN, quien cubre a los republicanos, sobre el estado actual del juego, a quiénes esperamos que lancen una campaña presidencial en 2028 y hacia dónde se dirigirá el partido en la inminente era pos-Trump.

Nuestra conversación, que se llevó a cabo por teléfono y ha sido editada para tener mayor claridad, aquí está a continuación.

Y para ver el panorama demócrata, puede revisar esta conversación con Edward-Isaac Dovere. de CNN.

WOLF: Los demócratas tendrán un campo completamente abierto sin un líder claro en 2028. ¿Qué tendrán los republicanos?

BRADNER: Los republicanos tienen a un vicepresidente en funciones en J. D. Vance, y en los últimos meses, ha quedado cada vez más claro que él tiene el “disparo de salida” para 2028 en sus manos. Ha dicho que no planea hacer nada hasta después de las elecciones intermedias del próximo año, y luego planea sentarse con el presidente Trump para hablar sobre 2028. Así que el plazo para que Vance se convierta en candidato activo, si eso es lo que decide hacer —y creo que casi todos esperan que sí— es probablemente de al menos un año. Pero parece cada vez más claro que muchos republicanos van a esperarlo, y algunos nombres importantes van a deferir a él.

WOLF: A Trump le gusta hacer bromas sobre Vance y Rubio postulándose juntos. Vance hizo una broma recientemente sobre la idea de que Rubio podría postularse. ¿Podrían dos funcionarios de Trump retarse el uno al otro o salir con una candidatura unificada?

BRADNER: No estoy seguro de que el presidente Trump esté bromeando. Uno de los muchos detalles noticiosos en el perfil de Vanity Fair sobre la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, fue Marco Rubio diciendo que si J. D. Vance se postula para presidente, Vance será el candidato republicano y él lo apoyará.

Rubio es evidentemente alguien que goza de la simpatía del presidente Donald Trump; ya se ha postulado para presidente antes, sabe cómo hacerlo y sería un candidato viable en cualquier carrera en la que participe. Pero no parece tener interés en enfrentarse a J. D. Vance, al menos en esta etapa temprana de la presidencia de Trump.

Ahora, Vance es el vicepresidente. Está vinculado al presidente Trump durante los cuatro años. Marco Rubio, como muchos funcionarios del gabinete, podría dejar su puesto en algún momento. Podría irse después de las intermedias. Pero hasta ahora, el presidente Trump sigue promoviendo esta idea de una fórmula Vance-Rubio, y Rubio dice que no va a enfrentarse a Vance. Sin duda, no debería ignorarse cuando dos de los actores clave de todo este asunto no parecen desechar la idea.

Cabe recordar que Marco Rubio —a pesar de haberse postulado para presidente hace más de ocho años— todavía tiene solo 54 años. Podría ser candidato a vicepresidente y aún postularse para presidente algún día.

WOLF: Vance está en ascenso tomando el manto de Trump. De hecho, es bastante raro que un vicepresidente sea elegido presidente directamente desde la vicepresidencia. La última persona que lo hizo fue George H. W. Bush. Antes de eso, tienes que retroceder más de 100 años. Es casi una maldición. ¿Cómo lidiaría Vance con eso?

BRADNER: Es complicado, porque Vance tendría que adueñarse de todo lo que haga la administración Trump. No hay manera de que él pueda separarse de eso, a diferencia de otros nombres que podrían ser aspirantes en 2028.

Por ejemplo, (el senador de Texas) Ted Cruz en el Capitolio esta semana arremetió duramente contra el regulador de televisión de Trump. (El gobernador) Ron DeSantis, en Florida, está diciendo que ese estado tiene el derecho de avanzar con regulaciones de inteligencia artificial, a pesar de que el presidente Trump quiere instituir una sola política nacional. Otros republicanos en otras posiciones tienen la capacidad de distanciarse del presidente y lograr algo de separación en políticas impopulares o en políticas donde ven que el terreno político está cambiando.

J. D. Vance no va a tener esa habilidad. Cuando Vance se convierta en candidato, probablemente habrá conversaciones entre él y el presidente sobre si puede, y cómo puede, diferenciarse del presidente Trump en algunos asuntos sin incurrir en la ira del presidente.

WOLF: Podría ser conveniente para Vance distanciarse de Trump en algunas cosas, pero eso es casi imposible de hacer y seguir dentro del círculo interno de Trump, donde todo gira alrededor de Trump.

BRADNER: Quizá necesite buscar maneras de demostrar que es su propio hombre, una figura política diferente a Trump, sin necesariamente estar en desacuerdo públicamente con el presidente en asuntos de política.

WOLF: Vance es alguien cuya política y lealtades han cambiado varias veces en su relativamente corta carrera política. Así que se le puede ver evolucionando bastante fácilmente una vez más.

BRADNER: Cuando se postuló para el Senado, muy rápidamente rechazó varias posiciones que había tomado en el pasado, y ese es un historial que sus rivales republicanos en esa primaria ciertamente usaron en su contra, y no me sorprendería ver que lo retomen de cara a 2028.

WOLF: Hablemos un poco sobre algunos de los republicanos que están mostrando cierta independencia. Mencionaste a DeSantis y Ted Cruz. Hubo una historia interesante sobre la Casa Blanca estando un poco frustrada por un grupo antiaborto respaldado por el senador Josh Hawley (Missouri). ¿A quién crees que los republicanos ven como el republicano que no está en la Casa Blanca más probable que pudiera hacerle frente a alguien como Vance?

BRADNER: Haber competido antes para presidente sería una ventaja para algunos candidatos potenciales, como Ron DeSantis y Ted Cruz, no solo porque ya se han presentado en los primeros estados, sino porque ya han tenido que encontrar respuestas a algunas de estas preguntas. DeSantis resulta interesante; 2024 fue un fracaso colosal para él. Probablemente entró en la carrera demasiado tarde, gastó muchísimo dinero y no tuvo mucho que mostrar al final de esa carrera. Pero no ha chocado públicamente con el presidente Trump de la misma manera que otras figuras en el Capitolio, como Ted Cruz, Josh Hawley y (el senador de Kentucky) Rand Paul. DeSantis también tiene una oportunidad de entregar una gran victoria a los republicanos en la primavera si Florida se une a la carrera nacional de redistribución de distritos.

WOLF: Dijiste que puede ser beneficioso haber competido antes. Siempre he pensado que debe ser un aspecto neto negativo parecer que eres un perdedor. ¿Se necesita una prueba antes para ser bueno como candidato?

BRADNER: Ha habido una diferencia entre los partidos en esto. Con 2020 como una excepción obvia, los demócratas han tendido a preferir una cara nueva, y los republicanos han postulado a personas que ya han competido antes y fracasado. Ronald Reagan es un gran ejemplo de esto. George H.W. Bush es un gran ejemplo de ello.

WOLF: Donald Trump, posiblemente, que ganó, perdió y luego ganó de nuevo.

BRADNER: A lo largo de la historia moderna de Estados Unidos, creo que encontrarás que los republicanos están mucho más dispuestos a considerar seriamente y postular a alguien que ya se ha postulado antes y ha fracasado.

WOLF: La gente ha hablado de Hawley como un posible candidato presidencial durante toda su carrera. ¿Parece alguien destinado a postularse para presidente?

BRADNER: Ha habido una expectativa en torno a él esencialmente desde que fue elegido para el Senado, de que algún día se postularía para un cargo más alto. El grupo antiderechos al aborto que fundó está obviamente frustrando a la Casa Blanca. Ellos ven este tema como una carga para los republicanos en las elecciones intermedias, mientras que Hawley lo ve como una posición fundamental para el partido, y también es una posición que él sostiene. La posición de Hawley es extremadamente popular entre los conservadores cristianos en Iowa, por ejemplo, un estado que durante mucho tiempo ha sido el primero en participar en el proceso de postulación presidencial. Si está haciendo esto con miras a 2028 específicamente o solo está manteniendo abiertas sus opciones, es difícil saberlo en este momento.

WOLF: Mencionaste a Rand Paul. Su padre se postuló un par de veces como republicano y como libertario. Paul está fuera de la corriente principal del Partido Republicano, pero es un personaje político interesante porque es muy fiel a su ideología. ¿Cuál sería el camino para alguien así? Una campaña presidencial de Rand Paul, ¿sería solo para arrastrar al partido hacia la causa libertaria, o sería una campaña seria?

BRADNER: Le gustaría que fuera una campaña seria. Lo importante a tener en cuenta sobre Rand Paul es que fue uno de los primeros y más vocales críticos republicanos del presidente Trump en cuanto a los aranceles y los niveles de gasto en el llamado “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”. El estado de la economía sería clave para sus posibilidades de ser escuchado por los votantes republicanos.

En este momento, el ambiente político es tal que muchos republicanos, incluidos los votantes de los primeros estados con los que he hablado, se sienten desanimados al verlo criticar al presidente en algunos de estos temas. Sin embargo, tres años es una eternidad. Dos años es una eternidad en política, y para cuando la contienda de 2028 realmente esté tomando forma y la gente se prepare para ir a las urnas, el estado de la economía podría ser muy diferente.

Los republicanos podrían ir hacia lo conservador o MAGA; nadie habla de moderados

WOLF: Los demócratas tienen este debate sobre si el partido va a ir en una dirección progresista o moderada. Realmente no se escucha eso entre los republicanos, si van a ir en una dirección conservadora o moderada. Parece que simplemente van a ir en una dirección conservadora o MAGA. ¿Hay algún republicano moderado que pueda postularse para presidente?

BRADNER: Muchas de estas diferencias se mantienen dentro del partido, en parte porque el partido está en el poder, y muchos de los posibles contendientes de 2028 están en la administración Trump. Pero en términos de moderados, creo que será interesante ver cómo algunos leales a Trump se posicionan.

También hay algunas personas en la periferia de 2028 que podrían ser factores interesantes. Por ejemplo, (la representante de Georgia) Marjorie Taylor Greene no es alguien a quien nadie describiría como moderada, pero ha tenido una enorme ruptura con el presidente Trump y ha adoptado una posición moderada en el gasto en salud, al menos.

Nikki Haley sigue involucrada en la política. Está trabajando en el Hudson Institute, ocasionalmente publica comentarios sobre política exterior, seguridad nacional y antisemitismo. Sigue activa en las redes sociales. Robert F. Kennedy Jr. es alguien que obviamente ya se ha postulado para presidente como independiente antes. Su esposa le dijo recientemente a NewsNation que no se postulará en 2028, pero es una persona interesante a observar. El predictor número uno de que alguien se postulará para presidente es que ya lo haya hecho antes, y él lo ha hecho. Así que no sé si habrá un marco moderado versus conservador para las elecciones de 2028. Creo que podría tratarse más de énfasis y personalidades. Ted Cruz, por ejemplo, es muy conservador, pero ha estado lanzando indirectas a Tucker Carlson, quien ciertamente es aliado de J. D. Vance. Ese tipo de divisiones por personalidad, por temas importantes… podrían ser donde veamos divisiones mayores y más públicas al principio, al menos.

WOLF: Esa lista de personas que mencionaste es una coalición política notablemente suelta. Robert F. Kennedy Jr. tiene su movimiento MAHA. Marjorie Taylor Greene ha sido una teórica de la conspiración y está coqueteando con ser una persona más tradicional. Está Rand Paul, quien es casi libertario. Está Josh Hawley, quien es una especie de populista de las Llanuras en evolución. Siento que antes los republicanos representaban el gobierno limitado y el gasto reducido, pero la amplitud de ideas en esa lista es enorme. ¿Cuál es la próxima ideología republicana?

BRADNER: Los republicanos tendrán que decidir qué tipo de partido quieren ser una vez que el presidente Trump deje de ser la figura dominante dentro de él. No estoy seguro de cuánto podrán resolver eso en 2028 porque será una presencia enorme como presidente en funciones y el republicano con el altavoz más grande del país. Pero es la pregunta correcta para hacerse, y es una que los republicanos estarán tratando de resolver en los próximos años.

Había un partido antes de Trump, y está el Partido Republicano moderno en el que Trump ha desechado tantas de estas doctrinas que lo que tradicionalmente pensábamos que era el Partido Republicano. ¿Cómo será hacia adelante? Es una pregunta enorme y sin respuesta.

WOLF: ¿Cuáles son las señales que buscas en los posibles candidatos?

BRADNER: Lo primero que voy a observar es cuándo algunos de estos funcionarios del gabinete abandonan la administración Trump. La mayoría de las veces, en la mayoría de las administraciones, hay una reorganización después de las elecciones intermedias, que podría potencialmente liberar a algunos de ellos para que busquen sus propias ambiciones políticas. Vale la pena observar los anuncios de libros cuando se publican, porque la mayoría de los políticos no escriben un libro sin razón. Y luego pienso en los movimientos políticos que están diseñados para permitir que los posibles candidatos presidenciales reclamen terreno propio, como hizo (el gobernador de California) Gavin Newsom entre los demócratas con la redistribución de distritos, ¿verdad? Es mucho más fácil para los demócratas hacer eso ahora mismo, pero sí creo que algunos republicanos buscarán sus propias formas de establecer territorio que puedan reclamar como propio. Por eso, creo que vale la pena observar a DeSantis, en el tema de la redistribución de distritos; Ted Cruz, en temas como la libertad de expresión y enfrentarse a Tucker Carlson.

WOLF: Trump es tan único porque tiene un grupo comprometido de seguidores. No puedo pensar en ningún demócrata ni republicano —¿quizás RFK Jr.?— que cuente con un grupo de seguidores tan comprometido, personas que los apoyan y están comprometidos específicamente con ellos. ¿Me estoy perdiendo de algo?

BRADNER: Lo que hace que esta carrera de 2028 sea tan fascinante es que está completamente abierta, ¿verdad? Parece haber muchos republicanos que asumen que J. D. Vance heredará el movimiento MAGA. Erica Kirk esencialmente respaldó a Vance, lo cual claramente puede ser una señal del papel que Turning Point USA, un importante grupo de defensa, podría desempeñar. Pero aparte de RFK Jr., que construyó ese movimiento postulándose como independiente, nadie realmente aporta ese tipo de seguidores devotos. Por eso, cualquier encuesta que veas ahora mismo… tiene un valor extremadamente limitado, porque está por verse si alguien puede construir ese tipo de movimiento y qué temas permitirían que lo lograran.

