Al menos 13 muertos y 98 heridos deja descarrilamiento del tren Transístmico en Oaxaca

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento este domingo del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en el sur de México, megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, informó la Secretaría de Marina de México.

En un comunicado, la Marina dijo que del total de pasajeros, 139 personas resultaron ilesas, mientras que 98 sufrieron lesiones; de estas últimas, 36 requirieron atención hospitalaria y el resto presentó heridas leves.

El descarrilamiento ocurrió en la comunidad zapoteca de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, donde viajaban 250 personas a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

Para atender la emergencia, dijo la Marina, se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

La Marina explicó previamente que en el evento “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”.

La fiscal de México, Ernestina Godoy, informó que, tras los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

“Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal, se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias correspondientes”, señaló Godoy en su cuenta oficial de X, y añadió que las autoridades continuarán informando conforme avance la investigación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió más temprano en redes sociales que se mantiene la supervisión de los trabajos de la Marina para apoyar a los usuarios afectados, y que participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el IMSS-Bienestar y el gobierno de Oaxaca.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo en un mensaje en la red social X que se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del estado, el Gobierno Municipal e instituciones federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

La Línea Z recorre 212 kilómetros entre Veracruz y Salina Cruz. La Semar expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que continuará brindando apoyo a los afectados con transparencia y apego a la ley.

Con esta nueva vía de comunicación, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conecta el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.

