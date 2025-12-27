Reino Unido presenta año sabático remunerado en las fuerzas armadas para jóvenes

Por Alessandra Freitas, CNN

Jóvenes en el Reino Unido pronto tendrán la oportunidad de realizar un “año sabático” a través de un nuevo programa remunerado en las fuerzas armadas, anunció el Gobierno el sábado.

Previsto para lanzarse en marzo de 2026, el Esquema de Fundación de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo reclutar inicialmente a unas 150 personas para que experimenten la vida militar, sin compromiso a largo plazo.

El programa ofrecerá a los participantes la oportunidad de pasar un año entrenando y trabajando en el Ejército, la Marina Real y la Real Fuerza Aérea. Funcionarios del Gobierno esperan ampliar el esquema a más de 1.000 jóvenes, “según el interés”, indicó el Gobierno en un comunicado.

El secretario de Defensa, John Healey, dijo que el esquema marca “una nueva era para la Defensa”, y agregó que abrirá oportunidades para que los jóvenes experimenten las habilidades y la formación que ofrecen las fuerzas armadas.

El programa está dirigido a quienes terminan la escuela y adultos jóvenes menores de 25 años que pueden no tener claro su futuro profesional. Los participantes recibirán un salario y tendrán una experiencia práctica de la vida en las fuerzas armadas, que incluye entrenamiento básico y asignaciones que podrían implicar trabajar en el mar o junto a unidades especializadas. Los participantes en el programa propuesto de año sabático no serán enviados a operaciones activas.

Las autoridades señalan que los detalles del plan de estudios de formación aún se están finalizando. Aunque no se ha anunciado el salario, un recluta básico suele recibir un sueldo inicial de alrededor de £ 26.000.

El Gobierno dice que el esquema se centrará en desarrollar habilidades transferibles también valoradas en el sector civil, como logística, ingeniería y gestión de la cadena de suministro. Esto también incluye formación personalizada diseñada para desarrollar habilidades como “resolución de problemas, trabajo en equipo y liderazgo”.

Según el Gobierno británico, el anuncio sigue a un “llamado a la acción” del jefe de las fuerzas armadas, el mariscal jefe del aire Richard Knighton, quien dice que se necesita una “respuesta de toda la nación ante un mundo cada vez más volátil e incierto”.

El Gobierno también señaló que este esfuerzo forma parte de su impulso más amplio por un enfoque de “toda la sociedad” en materia de defensa, un “tema central” de la Revisión Estratégica de Defensa de este año.

El programa se inspira en el esquema de año sabático de la Fuerza de Defensa Australiana, que lleva más de una década en funcionamiento. Iniciativas similares se han introducido en otros lugares de Europa, con países como Francia y Alemania lanzando recientemente programas destinados a aumentar el servicio nacional voluntario de los jóvenes.

