Un hallazgo en un camino secundario llevó al arresto de la madre de Melodee Buzzard por el asesinato “calculado” de la niña

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Mientras el sol de diciembre se ponía sobre los picos de arenisca del centro de Utah, una pareja se aventuró por un anodino camino de tierra para tomarse fotos con el paisaje de rocas rojas como telón de fondo. Pero se toparon con un descubrimiento espeluznante entre arbustos dispersos y tierra reseca: los restos descompuestos de una niña pequeña.

Cuando los agentes del sheriff llegaron a la zona escasamente poblada de Caineville, era evidente que tendrían por delante la investigación de un homicidio. La niña, no identificada, había muerto por heridas de bala en la cabeza, según informaron posteriormente las autoridades.

Sin que los investigadores lo supieran en ese momento, tenían ante sí los restos de Melodee Buzzard, una niña californiana de nueve años, cuya desconcertante desaparición durante un viaje por carretera con su madre había movilizado a una vasta red de investigadores locales, estatales y federales que la buscaron durante dos meses en ocho estados. La imagen de su sonrisa pícara y su cascada de rizos había circulado en todo el país gracias a los medios de comunicación, las fuerzas del orden y el público preocupado.

Finalmente, pasaron dos semanas más antes de que determinaran que todas las señales apuntaban a alguien en quien Melodee “confiaba”, declaró Bill Brown, sheriff forense del condado de Santa Bárbara.

La madre de Melodee, Ashlee Buzzard, fue arrestada el martes y acusada de homicidio caliificado por el asesinato de su hija, que, según una denuncia penal, se llevó a cabo con excepcional “crueldad” y “saña”. Está previsto que comparezca ante el tribunal en la mañana de este viernes.

Los investigadores afirmaron que se vieron obstaculizados por un “intento deliberado” de ocultar la verdad (disfraces torpes, matrículas intercambiadas y conducción sospechosa) y por una madre poco cooperativa que nunca pudo dar una explicación razonable sobre el paradero de Melodee. CNN está trabajando para determinar si Buzzard ha contratado a un abogado.

Así es como los investigadores afirman que finalmente reconstruyeron el ADN, la balística y una red de pistas multiestatales para conectar a la madre de Melodee con su asesinato.

El universo donde Melodee vivía con su madre era pequeño. Giraba en torno a una casa de una sola planta, idéntica a cualquier otra en su barrio de Lompoc, California, donde las calles tenían nombres extravagantes como “Stardust Road”, “Pluto Avenue” y “Solar Way”.

Muchos de los familiares de Melodee no la habían visto en años. Perdieron contacto con la madre y la niña después de que el padre de Melodee falleciera en un accidente de motocicleta cuando ella era una bebé, según contó su tía, Lizabeth Meza, a NewsNation.

No fue su familia quien denunció su desaparición en octubre, sino un empleado de la escuela preocupado.

El 14 de octubre, la escuela de Melodee solicitó a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara que realizara una verificación de bienestar de la niña debido a su “ausencia prolongada”, según un cronograma de los investigadores.

Los empleados de la escuela no veían a Melodee desde agosto, cuando Buzzard la inscribió en un programa de estudios que le permitía asistir a la escuela a distancia, según la oficina del sheriff y el Distrito Escolar Unificado de Lompoc. Esto ayudó a los detectives a acotar la búsqueda al principio de la investigación, ya que el avistamiento anterior de Melodee había sido el año pasado.

Los agentes llegaron a la casa de la familia Buzzard el 14 de octubre, pero solo encontraron a Ashlee Buzzard, quien “no tenía una explicación verificable sobre el paradero de Melodee”, según informó la oficina del sheriff.

Cuando registraron la casa, Melodee no estaba por ningún lado.

Al día siguiente, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la casa de Buzzard y descubrieron información que reduciría drásticamente su margen de búsqueda.

Buzzard había alquilado recientemente un coche en una agencia local, donde las cámaras de vigilancia captaron a Buzzard y a Melodee disfrazadas con pelucas, según informó la oficina del sheriff. Las imágenes publicadas muestran a Buzzard con gruesos rizos dorados y a Melodee con una sudadera con capucha sobre un flequillo espeso. Mientras conducían, Buzzard cambió la matrícula del coche, se puso una peluca nueva y entró marcha atrás en gasolineras, aparentemente intentando evitar las cámaras de vigilancia, alegó Brown, citando pruebas recopiladas por los investigadores que incluían grabaciones de vigilancia.

Melodee fue vista por última vez en video con Ashlee el 9 de octubre cerca de la frontera entre los estados de Colorado y Utah. Los detectives ahora creen que Melodee fue asesinada poco después de ese momento, dijo el sheriff.

Buzzard regresó a su casa en Lompoc al día siguiente sin Melodee, dijo la oficina del sheriff.

Agentes del FBI y agentes del sheriff ejecutaron otra orden de registro el 30 de octubre en la casa de Buzzard, un almacén que había alquilado y el vehículo de alquiler, dijo el sheriff.

Se encontró un casquillo de bala usado dentro de la casa y una munición real similar en el coche, dijo el sheriff. El casquillo se envió a una base de datos nacional de imágenes balísticas, llamada NIBIN, administrada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Como Buzzard se mantenía reticente a cooperar, los agentes vigilaron a la madre las 24 horas del día, mientras que otros dedicaban semanas a seguir minuciosamente las pistas, según el sheriff.

La oficina del sheriff mantenía al público informado constantemente y solicitaba su ayuda para obtener pistas, manteniendo un perfil muy preciso al intentar compartir la mayor cantidad de información posible sin comprometer la investigación.

Mientras tanto, los agentes esperaban encontrar a Melodee sana y salva, dijo Brown.

A pesar de la incesante búsqueda de Melodee, el descubrimiento de sus restos fue producto del azar.

Su cuerpo fue encontrado en la comunidad rural de Caineville, Utah, donde varias casas están separadas por largas extensiones de tierra y afloramientos de piedra rugosa. La pareja que la encontró por error se había salido de una carretera estatal y se había metido en un camino de tierra fácil de ignorar.

Hasta el descubrimiento del 8 de diciembre, el caso parecía estar estancado y los detectives carecían de pruebas definitivas para acusar a Buzzard de la desaparición de su hija. Pero los restos —posteriormente identificados como los de Melodee— y los objetos encontrados en el lugar de los hechos proporcionaron vínculos clave con Buzzard, según el sheriff.

Tras el hallazgo del cuerpo no identificado, un laboratorio de Utah analizó los objetos encontrados en el lugar de los hechos, según el sheriff del condado de Wayne.

“En menos de 24 horas, el Laboratorio Criminalístico confirmó que el caso del condado de Wayne estaba relacionado con el de Santa Bárbara”, declaró el sheriff Micah Gulley.

Los casquillos encontrados en el lugar de los hechos se registraron en la base de datos NIBIN como vinculados al único cartucho hallado en la casa de Buzzard, añadió el sheriff. Posteriormente, la fiscalía afirmó que Buzzard presuntamente mató a Melodee con una pistola de 9 mm.

No fue hasta el 22 de diciembre que un Laboratorio Criminalístico del FBI pudo determinar que los restos de Utah coincidían con el ADN de Buzzard, y los investigadores obtuvieron una orden de arresto contra Buzzard bajo sospecha de asesinato. “Hemos recuperado una cantidad significativa de evidencia que indica claramente que este atroz crimen fue cometido por Ashlee Buzzard”, anunció Brown tras su arresto el martes.

Buzzard fue acusada formalmente en Nochebuena y se encuentra detenida sin derecho a fianza. En una denuncia penal, la fiscalía la acusó de “acechar” para matar a Melodee, ya que la niña era “particularmente vulnerable”.

Aunque los investigadores creen que el asesinato fue planeado antes de emprender el viaje por carretera, aún no han localizado el arma con la que se cometió el crimen ni han podido determinar el motivo.

Brown declaró el martes que la “crueldad” del asesinato y el grado de presunta premeditación son difíciles de comprender.

“Este nivel de actividad criminal es particularmente impactante dada la premeditación y la crueldad calculadas, despiadadas y criminalmente sofisticadas que se utilizaron para planificarlo”, declaró.

Mapear los movimientos de Buzzard en los estados requirió la coordinación de más de una docena de agencias, incluyendo oficinas del FBI en siete ciudades, explicó el agente especial a cargo del FBI, Patrick Grandy. Pero mientras el caso llega a juicio, el FBI seguirá apoyando a las fuerzas del orden locales mediante análisis de laboratorio y la búsqueda de las pistas restantes. Grandy animó al público a seguir aportando información que pueda ayudar a los investigadores.

El sheriff afirmó que la madre se ha mostrado reacia a cooperar tras su arresto, y añadió que “no hubo cambios en su actitud ni en su comportamiento”.

Si bien los restos supusieron un avance en el caso, también supusieron un duro golpe para los investigadores que habían dedicado meses a encontrar a la niña perdida, declaró Grandy.

“Todos esperábamos encontrar a Melodee con vida, como sin duda ustedes también”, declaró Grandy a la prensa. Brown añadió que su agencia se ha visto “profundamente afectada” por el caso.

El sheriff dedicó un momento durante la conferencia de prensa del martes para hablar directamente con la familia de Melodee, quienes, según él, soportaron “un dolor inimaginable durante esta dura experiencia”.

“Su fuerza, su paciencia y su firme esperanza han sido evidentes desde el principio”, afirmó Brown. Ninguna familia debería sufrir jamás una pérdida como esta, y nuestros corazones están con ellos hoy y los acompañarán en los difíciles días que se avecinan.

Luego añadió: “Que Dios bendiga el alma inocente de Melodee Elani Buzzard, a quien jamás olvidaremos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Josh Campbell y Michelle Watson de CNN contribuyeron a este informe.