Turquía detiene a 115 presuntos miembros de ISIS en redadas en todo el país antes de Navidad y Año Nuevo

Por Gul Tuysuz y Mohammed Tawfeeq, CNN

La policía turca ha detenido a 115 presuntos miembros del grupo militante ISIS en redadas coordinadas en todo el país por supuestos complots relacionados con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Se han emitido órdenes de detención contra 137 personas después de que los investigadores determinaran que miembros del ISIS, también conocido como Estado Islámico, planeaban atentados en Turquía durante las fiestas, según informó la Fiscalía de Estambul en un comunicado el jueves.

“Se ha descubierto información que indica que la organización terrorista armada ISIS planeaba llevar a cabo acciones contra nuestro país, especialmente contra personas no musulmanas, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”, afirma el comunicado.

“Estaban en contacto con zonas de conflicto en el marco de las actividades de la organización terrorista”, añade el comunicado.

La policía llevó a cabo operaciones simultáneas de arresto, registro e incautación en 124 direcciones, donde decomisó pistolas, municiones y lo que las autoridades describieron como documentos de la organización. Los trabajos para detener a los 22 sospechosos restantes continúan, indicaron los fiscales.

Turquía suele intensificar las operaciones antiterroristas de gran escala hacia el final del año, en particular desde el ataque del ISIS en 2017 contra el club nocturno Reina, en Estambul, durante las celebraciones de Año Nuevo, que causó la muerte de decenas de personas.

Las autoridades señalaron que se dará a conocer más información conforme avance la investigación.

