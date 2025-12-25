Irán rechaza inspección de sus instalaciones nucleares tras bombardeos hasta que el OIEA proporcione nuevas directrices

Por Mohammed Tawfeeq, CNN

Irán dijo que no cumplirá con ninguna exigencia del organismo de control nuclear de la ONU para inspeccionar sus instalaciones nucleares bombardeadas, citando la ausencia de regulaciones establecidas para revisar instalaciones dañadas por ataques militares.

En junio, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques militares significativos dirigidos al programa nuclear de Irán, dañando sitios clave, incluyendo Natanz, Fordo e Isfahán. La condición exacta de las instalaciones de Irán después de los ataques sigue siendo incierta.

Mohammad Eslami, jefe del Organismo de Energía Atómica de Irán, dijo que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) debería aclarar formalmente si tales ataques están autorizados. Si no lo están, agregó, la agencia debería condenar los ataques y proporcionar procedimientos claros para las inspecciones posteriores a la guerra.

“Si existen procedimientos establecidos para la situación posterior a la guerra, la agencia debe anunciarlos para que podamos actuar en consecuencia”, dijo Eslami, de acuerdo con la agencia de noticias estatal IRNA, operada por el Estado.

“No obstante, si no los hay, nuestra solicitud —que les hemos comunicado formalmente— es que se defina y codifique claramente qué pasos deben tomarse si una instalación nuclear que está registrada y bajo las Salvaguardias de la Agencia es atacada militarmente”, agregó.

“Hasta que este asunto se aclare, la presión política y psicológica, así como las exigencias irrelevantes para reinspeccionar las instalaciones bombardeadas y completar las operaciones del enemigo, no serán aceptadas y no recibirán respuesta”, dijo Eslami, según IRNA.

A finales de noviembre, el OIEA instó a Irán a proporcionar cooperación completa y rápida, permitir la verificación de material nuclear y cumplir con las salvaguardias internacionales y los requisitos del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras continúa el compromiso diplomático.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la no proliferación nuclear el martes, la jefa adjunta de la delegación de la Unión Europea, Hedda Samson, instó a Irán a proporcionar al OIEA declaraciones actualizadas y verificables detallando la cantidad, ubicación y estado de su material nuclear y actividades relacionadas.

El representante suplente permanente de Francia ante la ONU, Jay Dharmadhikari, dijo que el incumplimiento de Irán de “sus obligaciones internacionales relacionadas con su programa nuclear constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

En octubre, CNN informó sobre indicios de que Irán está intensificando la reconstrucción de su programa de misiles balísticos, a pesar de la reciente reintroducción de sanciones de la ONU que prohíben la venta de armas al país y la actividad con misiles balísticos.

Eslami reiteró que el programa nuclear de Irán sigue siendo pacífico y se centra en avanzar en las capacidades tecnológicas y científicas del país.

