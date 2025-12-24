Una explosión en Moscú mata a dos policías, días después del aparente homicidio de un general

Por Svitlana Vlasova y Caitlin Danaher, CNN

Dos policías y una tercera persona murieron la madrugada del miércoles por una bomba en Moscú, cerca del lugar donde hace dos días ocurrió un atentado con vehículo con explosivos que mató a un alto general ruso.

Dos agentes se acercaron a una persona sospechosa que detonó un dispositivo explosivo cerca de un coche policial, informó el comité de investigación de Rusia en un comunicado el miércoles.

“Los investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú continúan examinando la escena del incidente”, manifestó Svetlana Petrenko, representante del comité de investigación, en el comunicado.

La policía también está estudiando las imágenes de CCTV y entrevistando a testigos en un intento de descubrir al autor, agregó el comunicado.

La explosión mortal se produce apenas unos días después de que un general ruso muriera a causa de un coche bomba en una calle vecina de la capital rusa.

El teniente general Fanil Sarvarov, que dirigía el departamento de entrenamiento operativo de las fuerzas armadas, murió después de que un artefacto explosivo instalado debajo del chasis de un automóvil explotara el lunes por la mañana, según los investigadores.

Funcionarios rusos sugirieron que Ucrania podría estar detrás del aparente asesinato del alto oficial militar.

“Los investigadores examinan diversos motivos del asesinato. Una de las teorías es que el crimen fue organizado por los servicios especiales ucranianos”, declaró el comité de investigación el lunes.

Ucrania no ha asumido la responsabilidad del ataque contra Sarvarov, pero varios rusos destacados han muerto en Moscú en ataques atribuidos a los servicios de seguridad ucranianos desde la invasión rusa a gran escala al país europeo en 2022.

El comité de investigación no hizo comentarios sobre si los dos incidentes están relacionados.

