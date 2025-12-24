La decisión de la Corte Suprema sobre la Guardia Nacional podría hacer que Trump invoque la Ley de Insurrección

Por John Fritze, CNN

La decisión del martes de la Corte Suprema que impide al presidente Donald Trump enviar la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses, probablemente generará un debate políticamente tenso sobre la disposición del presidente a invocar una ley del siglo XIX para desplegar el ejército regular en suelo estadounidense.

A lo largo de su campaña y en los primeros meses de su segundo mandato, Trump y sus asesores insinuaron en varias oportunidades que podrían invocar la Ley de Insurrección para desplegar el ejército con fines nacionales. Esta medida, si bien quizás sea políticamente impopular, le otorgaría amplia discreción para eludir la prohibición general de usar el ejército en el país.

En su orden del martes, la Corte Suprema se centró en otra ley federal que Trump intentó usar para federalizar a cientos de miembros de la Guardia Nacional de Illinois. Esta ley permite al presidente convocar a la guardia si no puede ejecutar las leyes del país con las “fuerzas regulares”. Con la discrepancia de tres jueces conservadores, la Corte Suprema dictaminó que Trump no había cumplido con los requisitos de dicha ley. Sin embargo, la decisión sobre el expediente de emergencia de la corte no abordó directamente otras facultades que Trump podría intentar utilizar.

“Según mi interpretación, la opinión de la corte no aborda la autoridad del presidente bajo la Ley de Insurrección”, escribió en una nota al pie el juez Brett Kavanaugh, un conservador que coincidió con la mayoría. “Una aparente consecuencia de la opinión de la corte es que podría llevar al presidente a utilizar las fuerzas armadas estadounidenses en mayor medida que la Guardia Nacional para proteger al personal y a la propiedad federal en Estados Unidos”.

Esta es una posibilidad que ha estado presente en el caso ante la Corte Suprema durante meses, ya que el Gobierno ha intentado enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades gobernadas por los demócratas para ayudar a proteger a los agentes e instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Trump ha coqueteado repetidamente con la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, que le otorgaría amplia autoridad para evadir las restricciones al uso de las fuerzas armadas a nivel nacional impuestas por la Ley Posse Comitatus de 1878.

“Lo haría si fuera necesario. Hasta ahora no ha sido necesario”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval en octubre. “Pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón”.

La Casa Blanca no respondió hasta el momento a una solicitud de comentarios. En un comunicado emitido el martes tras la orden judicial, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que nada en la decisión de la Corte Suprema menoscaba la “agenda central” del Gobierno: garantizar que “los alborotadores no destruyan edificios ni propiedades federales”.

La versión actual de la Ley de Insurrección fue invocada por última vez por el presidente George H.W. Bush durante disturbios en Los Ángeles de 1992, tras la absolución de cuatro policías blancos por la paliza a Rodney King. Quizás el uso más conocido de la Ley de Insurrección fue en 1957, cuando el presidente Dwight Eisenhower federalizó la Guardia Nacional de Arkansas y envió la 101ª División Aerotransportada a Little Rock para integrar sus escuelas.

Esa orden siguió a la histórica decisión de la Corte Suprema tres años antes en el caso Brown contra la Junta de Educación, que declaró inconstitucionales las escuelas segregadas.

William Banks, profesor de derecho de la Universidad de Syracuse y experto en la Ley de Insurrección, declaró a CNN que tal medida sería casi con toda seguridad más arriesgada políticamente. “En lugar de personal de la Guardia Nacional a tiempo parcial, el presidente podría enviar a la 82ª División Aerotransportada con blindaje y equipo pesados y crear imágenes de guerra para nuestras pantallas”, dijo Banks.

El Gobierno pareció reconocer esta preocupación en una sesión informativa a principios de otoño, al declarar ante la Corte Suprema que tenía sentido recurrir a la Guardia Nacional en Chicago porque sus miembros son “civiles llamados temporalmente a filas con amplia experiencia en la desescalada de disturbios internos entre sus conciudadanos”. Esto, sugirió el Gobierno, podría ser preferible a recurrir al ejército permanente, “cuya función principal es ganar guerras mediante el uso de fuerza letal” contra enemigos en el extranjero.

Pero ahora que el Tribunal Supremo ha fallado en contra de Trump en su primer enfoque, surge la pregunta de si el Gobierno continuará buscando otra autoridad legal para justificar la presencia militar en las ciudades estadounidenses.

“Hay poca diferencia entre la ausencia de ley y la prohibición del Posse Comitatus y la Ley de Insurrección”, declaró Banks. “No tienen otro espacio para trabajar”.

Elizabeth Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan, predijo que el Gobierno se enfrentará a problemas similares si intenta invocar la Ley de Insurrección.

Esto se debe en parte a cómo el Departamento de Justicia ha enmarcado durante meses su necesidad de basarse en la ley en cuestión en el caso ante la Corte Suprema, conocida como la sección 12406(3).

“Trump no puede usar la sección 12406(3) para desplegar la Guardia Nacional en este momento”, declaró Goitein. “Creo que también existen posibles ramificaciones sobre si podría usar la Ley de Insurrección o cómo podría hacerlo”.

La decisión del tribunal, que se emitió meses después de que el Gobierno de Trump presentara su apelación de emergencia, se produce cuando las tensiones en un centro de ICE al oeste de Chicago parecían disminuir. La administración declaró ante un tribunal federal en otro caso hace semanas que una “mayor coordinación” con la policía local había “reducido la necesidad de que agentes federales” interactuaran con los manifestantes en el edificio en el suburbio de Broadview.

Y funcionarios de defensa anunciaron en noviembre que estaban “adaptando” los despliegues planificados a Chicago, Los Ángeles y Portland, Oregón. Los funcionarios dijeron en ese momento que solo unas 300 unidades de la Guardia Nacional de Illinois permanecerían listas para desplegarse. Las órdenes de tribunales inferiores han bloqueado su capacidad para realizar operaciones con el Departamento de Seguridad Nacional.

Aunque la situación sobre el terreno en Chicago se calmó, la administración argumentó en documentos judiciales en noviembre que los despliegues seguían siendo necesarios.

El juez Neil Gorsuch, un conservador que discrepó de la decisión del tribunal el martes, escribió en una opinión separada que “no se sentía cómodo aventurando una respuesta” a muchas de las preguntas planteadas por el caso, incluyendo cómo, o si acaso, la ley en la que Trump se basó inicialmente interactúa con la Ley de Insurrección.

“Si todas esas preguntas no fueran suficientemente complejas, una aún más grave acecha aquí también: ¿Cuándo, si alguna vez cabiera, puede el gobierno federal desplegar militares profesionales para fines de aplicación de la ley nacional de conformidad con la Constitución?”, escribió Gorsuch.

Son preguntas, dijo, que preferiría dejar “para otro caso donde se preserven adecuadamente y puedan recibir el análisis completo que tan claramente merecen”.

