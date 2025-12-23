Las 5 cosas que debes saber este 23 de diciembre: bloqueos en América Latina, inundaciones en California y mariposas monarca

Por CNN en Español

Inundaciones por tormentas en California causan evacuaciones en el sur del estado. Sentencian a militares por la desaparición forzada de cuatro menores hallados muertos en Ecuador. 50 años de la migración a México de la mariposa monarca. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

“La Armada más grande reunida en la historia de Sudamérica”, según el presidente de EE.UU., Donald Trump, ejecuta un “bloqueo total” de los buques sancionados que transportan el petróleo de Venezuela. América Latina tiene una amplia historia de bloqueos, que constituyen un acto de guerra según el derecho internacional. Pero hubo otros bloqueos en la región y uno de mayores también tuvo lugar en Venezuela, hace más de un siglo.

Durante casi 45 años, Las Palmas fue mucho más que un restaurante cubano en el centro de Miami. Con su plato de arroz y frijoles y un cafecito que se podía tomar de pie, se convirtió en un punto de encuentro donde convivían oficinistas, turistas, obreros y empresarios. Hoy, este emblemático lugar ha cerrado sus puertas.

Una tormenta intensa alimentada por un río atmosférico está en curso de colisión con California, tras una primera tormenta que causó inundaciones mortales y evacuaciones durante el fin de semana en el norte del estado. La nueva tormenta y otra que la sigue están causando nuevas evacuaciones en las zonas afectadas por incendios en el área de Los Ángeles.

Un tribunal de garantías penales de Guayaquil sentenció este lunes a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores de entre 11 y 15 años que fueron interceptados por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024 y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en la zona de Taura, a una hora de Guayaquil, provincia de Guayas.

Los servicios de seguridad ucranianos han intensificado este mes las operaciones con drones y el sabotaje contra aviones de combate y submarinos rusos, en lo que los analistas consideran una forma de contrarrestar los incesantes ataques con misiles rusos contra ciudades e infraestructura energética.

La “sinfonía” con alas que cruza fronteras para hibernar en México: 50 años de la migración de la mariposa monarca

Millones de mariposas monarca descansan en los grandes oyameles del estado de Michoacán, en el centro de México, en una fría mañana de otoño. Apenas tres semanas atrás llegaron a este, su destino final, para sobrevivir al frío invierno en los bosques mexicanos, en lo que se ha descrito como un increíble fenómeno migratorio.

La villana de “Avatar: Fire and Ash” quiere un Oscar para Saldaña y Cameron

Oona Chaplin, quien da vida a Varang —la villana de “Avatar: Fire and Ash”—, reveló en una entrevista con Juan Carlos Arciniegas que, aunque no le interesan los premios, en esta ocasión le gustaría ver que sus compañeros Zoe Saldaña y James Cameron reciban un Oscar.

Fallece a los 74 años Chris Rea, cantante de “Driving Home for Christmas”

Chris Rea, el cantante y compositor conocido por el éxito “Driving Home for Christmas”, falleció a los 74 años en un hospital tras una breve enfermedad, según informó su familia este lunes en un comunicado a la agencia de noticias británica Press Association.

US$ 40.400 millones

Cantidad que el fundador de Oracle, Larry Ellison, garantizará en capital para financiar la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

“Yo creo que la ONU, de alguna manera, olvidó la premisa inicial sobre la cual fue creada: velar por la paz y la seguridad internacionales”

—Lo dijo a CNN el argentino Rafael Grossi, director general de Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien busca ser el próximo secretario general de la ONU.

Adultos mayores en Caracas encuentran esperanza y compañía a través de la música

Cada semana, un grupo de adultos mayores se reúne en Caracas para ensayar en un coro creado como parte de un proyecto denominado Reingeniería de la vida. La música no es el único factor común entre estas personas que, en muchos casos, enfrentan la tristeza por la separación de sus seres queridos que ahora viven fuera del país. Esta actividad también es importante en esta etapa de sus vidas porque encuentran compañía y motivación.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El jueves 25 de diciembre estrenará el “Volumen 2” de la quinta temporada de “Stranger Things”, que consta de tres episodios. El episodio final de la serie podrá verse en Netflix y en ciertas salas de cine de EE.UU. el 31 de diciembre.

