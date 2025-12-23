Estos son los misterios que debe resolver el final de “Stranger Things”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Nada más divisivo que el capítulo final de una serie televisiva, porque es muy difícil complacer a todos los fans. Lo vimos con “Game of Thrones”, “Lost”, “The Sopranos” y “Seinfeld”, que aún suscitan debates entre los aficionados. Ese es el reto de los fans de “Stranger Things”, cuyos tres penúltimos episodios se estrenan este jueves y su capítulo final se emitirá este 31 de diciembre.

Netflix informó que el episodio final de “Stranger Things” tiene una duración de 2 horas y 5 minutos, lo que equivale a un largometraje, y podrá verse este 31 de diciembre en más de 500 salas de cine de Estados Unidos y Canadá a las 8:00 p.m. hora de Miami, en simultáneo con su estreno en Netflix. En ST5Finale.com pueden consultarse en qué ciudades habrá funciones y cómo reservar un asiento.

Los primeros cuatro episodios de la temporada 5 ya allanaron el camino para los acontecimientos que darán cierre a la popular serie de Netflix. En este llamado “Volumen 1” de “Stranger Things” se mostró que Will Byers posee poderes similares a los de Eleven, que Max y Holly están atrapadas en un limbo y que Vecna construyó un muro dentro del “Upside Down” para llevar allí a los niños que ha raptado y que requiere para dominar nuestra realidad.

Dados esos acontecimientos, hemos reunido algunos de los misterios apremiantes que los fans de “Stranger Things” esperamos resolver en los episodios finales de la serie.

En el cuarto episodio de la temporada 5, Vecna sostiene a Will (Noah Schnapp) en sus garras y revela que, para remodelar el mundo a su voluntad, necesita 12 niños, a los que considera los “recipientes perfectos” porque son fáciles de moldear y controlar. Y añade que fue Will, a quien raptó en la primera temporada de la serie, el que le mostró cuán útil podía ser para acelerar su plan. Ahora, ¿por qué deben ser 12? ¿Qué significa que puedan usarse como “recipientes” y qué pretende hacer con ellos una vez que sean “reformados”? ¿Están estos niños prisioneros dentro del muro que Vecna erigió en el “Upside Down”?

En el llamado “Volumen 1” (los primeros cuatro episodios de la temporada 5) se da a conocer que los militares, bajo el mando de la Dra. Kay (Linda Hamilton) han estado realizando experimentos en el “Upside Down” con Kali (Linnea Berthelsen), quien fue sometida, al igual que Eleven (Millie Bobby Brown), a estudios de control mental en el Laboratorio de Hawkins. También se dio a conocer que la Dra. Kay necesita desesperadamente a Eleven para estos experimentos.

¿Cuál es el propósito de estos experimentos? ¿Para qué necesitan a personas con poderes mentales? ¿Quieren vencer a Vecna o controlarlo para luego usar su poder en contra de países enemigos? El hecho de que hayan rescatado para la temporada final al personaje de Kali, visto en un único episodio de la temporada 2, suscita la pregunta: ¿desempeñará un papel crucial en el episodio final?

Los creadores de “Stranger Things”, los hermanos Matt y Ross Duffer, dijeron en Variety que el episodio final de la serie explicará finalmente lo que es el “Upside Down”, esa realidad alternativa del pueblo de Hawkins, donde se desarrolla la serie. En foros de Reddit se preguntan si el “Upside Down” es una dimensión ya existente corrompida por Henry Creel (Jamie Campbell Bower) o si fue creada por Eleven (Millie Bobby Brown) en 1983. También urge saber por qué el “Upside Down” parece estar “congelado” o detenido en el 6 de noviembre de 1983, el día en que Will Byers desapareció.

Ahora que se sabe que Will posee poderes psicoquinétiocos similares a los de Eleven, ¿será él quien derrote finalmente a Vecna? Ya que mantiene un vínculo sensorial con Vecna, ¿espiará Will a Vecna para dar a los héroes información sobre sus planes?

En el “Volumen 1” se muestra que la conciencia de Max (Sadie Sink), quien se encuentra en coma, permanece atrapada en el “palacio mental” de Vecna, donde se encuentra también la conciencia de Holly Wheeler (Nell Fisher). ¿Cómo es esto posible?

En la serie se informa que la mente de Vecna reproduce lugares que Henry Creel, su identidad previa, visitó de niño. Pero hay un lugar al que la mente de Vecna no quiere entrar: una cueva en el desierto de Nevada. ¿Por qué esto es así? ¿Ocurrió allí el primer encuentro de Henry Creel con el Azotamente (“Mind Flayer”)? ¿Podrá la conciencia de Max regresar a su cuerpo y participar en la lucha final contra Vecna?

A lo largo de las temporadas 4 y 5 “Stranger Things” ha puesto el foco en Vecna/Henry Creel como el principal villano de la historia, pero la obra teatral “Stranger Things: The First Shadow” sugiere que el Azotamentes (“Mind Flayer”) pudiera ser el auténtico malo de la serie, una entidad que atormentó de niño a Henry Creel por primera vez en una cueva de Nevada y que luego lo corrompió hasta transformarlo en el temido Vecna cuando Eleven lo lanzó al “Upside Down”.

A lo largo de las cinco temporadas de la serie, los personajes de Steve Harrington (Joe Keery) y Jonathan Byers (Charlie Heaton) se han disputado el afecto de Nancy Wheeler (Natalia Dyer). Nancy parece preferir a Jonathan, pero el “Volumen 1” mostró que la relación no está en su mejor momento. ¿Por quién se decidirá Nancy?

La temporada actual de “Stranger Things” se desarrolla en 1987. Pero el “Upside Down” está detenido en el 6 de noviembre de 1983, día en el Eleven abrió el portal a esa dimensión y Vecna atrapó a Will Byers. Para vencer a Vecna, ¿deberán los protagonistas viajar en el tiempo para llegar a esa fecha del pasado y evitar que Vecna secuestre a Will Byers? ¿O viajar incluso unos años atrás, a 1979, la fecha en la que Eleven envió a Henry Creel al “Upside Down” para evitarlo? Viendo que la novela “A Wrinkle in Time” apareció en varias escenas en el “Volumen 1” (es el libro que Holly Wheeler está leyendo), ¿tendrá su trama, que involucra viajes en el tiempo, la clave para vencer a Vecna?

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.