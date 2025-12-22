Ucrania intensifica los ataques a bases aéreas rusas para contrarrestar bombardeos a ciudades e infraestructura

Por Tim Lister y Svitlana Vlasova, CNN

Los servicios de seguridad ucranianos han intensificado este mes las operaciones con drones y el sabotaje contra aviones de combate y submarinos rusos, en lo que los analistas consideran una forma de combatir los incesantes ataques con misiles rusos contra ciudades e infraestructura energética.

En las últimas tres semanas, Ucrania ha utilizado drones de largo alcance en ataques a aeródromos rusos en la Crimea ocupada y el sur de Rusia, destruyendo varios aviones de ataque.

El sábado por la noche, según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, dos cazas rusos Su-30 fueron alcanzados con éxito en una operación de sabotaje en el aeródromo de Lipetsk, en el oeste de Rusia.

La magnitud de los daños no pudo ser verificada de forma independiente. El ejército ruso no ha hecho comentarios públicos sobre el incidente.

“Planificar la operación especial en el aeródromo cercano a Lipetsk llevó dos semanas”, declaró la Inteligencia de Ucrania. Las rutinas de patrullaje rusas en la base habían sido monitoreadas y los saboteadores abandonaron la base sin obstáculos, añadió la agencia.

Las bases rusas en Crimea también fueron atacadas este mes. La misma noche de la operación de Lipetsk, drones de largo alcance atacaron dos aviones Su-27 en Belbek, según el Servicio de Seguridad Ucraniano (SBU), que proporcionó imágenes de la operación.

“Uno de los aviones se encontraba en la pista con la carga completa y listo para el vuelo de combate. Fue destruido”, declaró el SBU.

Las versiones modernizadas del Su-27 pueden transportar bombas guiadas, que han causado una gran devastación en Ucrania.

Belbek fue atacada dos veces en pocos días, lo que sugiere que Ucrania está buscando nuevas formas de evadir y destruir las defensas aéreas rusas. El SBU afirmó haber destruido equipos de radar y un sistema de defensa aérea en la base el 18 de diciembre, dejándola más vulnerable al ataque posterior.

Un avión MiG-31 con la carga completa fue destruido en el mismo ataque, según el SBU.

A principios de mes, un ataque a otro aeródromo de Crimea, el de Saky, llevó al analista David Axe a comentar que “los misiles y drones ucranianos están llevando al regimiento de cazas y bombarderos del mar Negro de la Armada rusa a la extinción”.

“El constante desgaste de los aviones de guerra rusos con base en Crimea dej en evidencia la destreza de las unidades ucranianas de drones de ataque profundo”, señaló Axe en su blog Trench Art.

El ataque a Saky destruyó un Su-24, y la dotación completa de aviones de combate en la base es ahora menos de la mitad de la que tenía en 2022, según los analistas.

Aproximadamente al mismo tiempo, un MiG-29 ruso fue atacado en el aeródromo de Kacha, en Crimea, a 32 kilómetros al sur de Saky, según el Ministerio de Defensa ucraniano, en lo que parece haber sido una operación de sabotaje más que un ataque con drones, lo que indica una planificación y ejecución basadas en inteligencia.

Si bien el Su-30 sigue en producción, el Su-24, un caballo de batalla de la aviación de combate rusa, no lo está.

Los servicios de seguridad ucranianos no solo atacan a los aviones rusos. Un dron marítimo participó en un ataque contra un submarino ruso en su base en el puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, hace una semana.

“El submarino sufrió daños críticos y quedó prácticamente inutilizado”, afirmó el SBU.

El submarino de la clase Kilo es uno de los varios utilizados para disparar misiles de crucero Kalibr contra ciudades ucranianas. Imágenes satelitales mostraron al submarino inmóvil pero aún a flote, pero no está claro si está operativo.

Rusia aún cuenta con cientos de aviones de ataque, algunos de los cuales se encuentran almacenados, pero para los servicios de seguridad ucranianos, cada avión impactado es uno menos que dispara misiles y lanza bombas sobre posiciones e infraestructuras ucranianas. Lo mismo ocurre con la disminución del arsenal ruso de submarinos de ataque en el Mar Negro.

