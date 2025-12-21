¿Qué contienen los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia?

Por CNN

El Departamento de Justicia publicó miles de archivos relacionados con el delincuente sexual y acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein después de que el Congreso aprobara una ley que obligó a la administración Trump a hacerlo.

La publicación del viernes no incluyó todos los archivos, ya que el Departamento de Justicia dijo que continuará publicando más en las próximas semanas.

Reporteros de CNN revisaron los miles de archivos, y puedes leer los aspectos más destacados a continuación:

Nota del editor: Esta historia contiene descripciones gráficas y perturbadoras de violencia sexual.

El Departamento de Justicia publicó un lote de fotos —además de las divulgaciones anteriores del viernes— que muestran parte de las pruebas reunidas en la investigación sobre Jeffrey Epstein.

Los nuevos archivos se publicaron en el sitio web del Departamento de Justicia después de las 7:00 p.m. hora de Miami, aproximadamente cuatro horas después de la publicación inicial de una gran cantidad de materiales más temprano ese día. Contienen unas 120 fotos, en su mayoría de cajas y sobres de pruebas del FBI.

Los materiales incluyen docenas de discos duros, viejos CD y computadoras. Una imagen parece mostrar un perro disecado dentro de una caja. Ya se había informado anteriormente que Epstein tenía un caniche disecado.

No está claro de dónde provienen estas fotos, pero el Departamento de Justicia había dicho previamente que parte de los materiales publicados el viernes incluirían información de órdenes de registro relacionadas con Epstein. El FBI allanó las casas de Epstein en Florida y Nueva York, así como su isla privada en las Islas Vírgenes de EE.UU.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo el viernes que la persona censurada en una de las nuevas fotos ampliamente difundidas del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi es “una víctima” de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein.

El portavoz, Gates McGavick, publicó la imagen en X y escribió: “Querido presidente demócrata. La caja negra se añadió para proteger a una víctima”.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein exige que el Departamento de Justicia oculte información que pueda identificar a víctimas de abuso sexual. Sin embargo, no está claro que todas las censuras en todas las fotos se hayan hecho para proteger a una víctima confirmada. Por ejemplo, el rostro de un hombre mayor fue censurado en algunas imágenes.

Clinton nunca ha sido acusado de ningún delito ni señalado por las autoridades por alguna conducta indebida relacionada con Epstein. Un portavoz de Clinton dijo en un comunicado el viernes que la administración Trump estaba “protegiéndose de lo que viene después”.

El comunicado agregó que el expresidente no sabía nada sobre los crímenes de Epstein y que cortó la relación antes de que salieran a la luz.

“Hay dos tipos de personas aquí”, dijo el portavoz, Angel Ureña. “El primer grupo no sabía nada y cortó a Epstein antes de que se conocieran sus crímenes. El segundo grupo continuó la relación después. Nosotros estamos en el primero”, dijo.

En una carta enviada al Congreso el viernes, el vicesecretario de Justicia Todd Blanche dijo que la revisión exhaustiva del Departamento de Justicia de los materiales relacionados con Epstein “no encontró… pruebas que pudieran justificar una investigación contra terceros no acusados”, lo que incluiría a Clinton.

Antes de unirse a la administración Trump este año, McGavick trabajó para el Comité Nacional Republicano y varios legisladores republicanos.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios cuando CNN preguntó sobre la publicación de McGavick.

Antes de la publicación del viernes, la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para desclasificar material del jurado investigador en los casos contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell fue aprobada por jueces federales, lo que permitió al DOJ publicar los documentos tan solicitados.

Sin embargo, en los registros publicados el viernes por la noche, 119 páginas etiquetadas como material del jurado investigador están completamente censuradas.

El material del jurado investigador está intercalado entre otras páginas en su mayoría censuradas, así como una imagen explícita de una mujer.

El Departamento de Justicia no categoriza gran parte del material publicado, y no está claro qué documentos pueden haber sido parte del material del jurado investigador que estaban autorizados a divulgar.

CNN contactó al Departamento de Justicia para obtener comentarios.

Dos meses antes de la acusación federal por tráfico sexual contra Jeffrey Epstein en 2019, un testigo dijo a los investigadores que él pidió ver la identificación de una chica para asegurarse de que era menor de edad, según archivos recién publicados.

La revelación está incluida en un documento de 52 páginas de mayo de 2019 que contiene notas manuscritas de un investigador sobre una entrevista con el testigo, cuyo nombre está censurado. El documento también incluye fotografías de varias mujeres, algunas en traje de baño u otras prendas reveladoras, quienes, según el testigo, pasaron tiempo con Epstein y posiblemente fueron abusadas.

Las notas indican que el testigo mencionó un “momento desesperado por quedarse sin chicas”. El testigo también dijo a los investigadores que Epstein estaba frustrado por la edad avanzada de algunas de las chicas que le llevaban, e insistía en que le llevaran chicas “jóvenes”.

“En un momento, [censurado] lo vio pidiéndole identificación a una chica porque quería asegurarse de que tenía menos de 18 años, ya que no les creía porque [censurado] se equivocó al llevar chicas mayores”, dicen las notas de la entrevista.

Las notas indican que “J. E.” le pagó a alguien y “le dijo que siguiera buscando chicas”, describiendo su preferencia por ciertos tipos de mujeres.

El testigo describió las razas, nacionalidades y complexiones de las chicas, y agregó que “J. E. no quería chicas españolas ni de piel oscura”, y pedía chicas jóvenes “pero no de piel oscura”.

En la entrevista, el testigo describió posibles abusos sexuales, incluyendo “mucho contacto” durante algunas de las interacciones “en topless” de estas chicas con Epstein, donde a veces él hacía “ruidos extraños”, según el documento.

El testigo dijo a los investigadores que “J. E.” preguntaba “¿te gusta o lo estás disfrutando?”, describiendo a Epstein como “muy visual”. Las notas del investigador sobre la entrevista indican que el testigo se emocionó y no pudo dar más detalles en ese momento.

Las anotaciones en la primera página del documento indican que es un formulario del FBI y que la entrevista fue realizada por la oficina de campo de Nueva York. Epstein fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York en junio de 2019, pero murió por suicidio en prisión dos meses después.

El fallecido presentador de CBS News, Walter Cronkite, aparece varias veces en el último lote de documentos de Epstein publicados el viernes.

En una serie de fotos etiquetadas como “Walter Cronkite 1/07”, Cronkite está sentado frente al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en un sofá junto a otro hombre.

A principios de este año, el nombre de Cronkite apareció en un conjunto de registros de vuelos hechos públicos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Según el documento, viajó con Epstein décadas después de su retiro, desde Newark, Nueva Jersey, hasta la isla privada de Epstein en St. Thomas en enero de 2007.

La publicación parcial de los archivos del Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein el viernes marcó un momento de triunfo para la sobreviviente Maria Farmer y su hermana Annie, quienes han dicho durante años que Maria presentó una de las primeras denuncias contra Epstein en la década de 1990.

Un documento del FBI publicado el viernes incluyó una descripción de 1996 de una denuncia penal contra Epstein relacionada con pornografía infantil.

Aunque el nombre de la denunciante está censurado en el documento, la abogada de Maria Farmer, Jennifer Freeman, confirmó en CNN que la denuncia fue efectivamente presentada por su clienta.

La sección de “hechos de la denuncia” del documento dice que la mujer —que se describe como artista profesional— había tomado fotos de sus hermanas menores para su propio trabajo artístico.

“Epstein robó las fotos y los negativos y se cree que vendió las imágenes a posibles compradores”, dice el documento. “En una ocasión, Epstein le pidió a (censurado) que tomara fotos de niñas en piscinas”. Y continúa: “Epstein ahora está amenazando a (censurado) con que, si le cuenta a alguien sobre las fotos, quemará su casa”.

Freeman le había dicho previamente a CNN que la denuncia original de Farmer era uno de los documentos clave que buscaría cuando se publicaran los archivos de Epstein del Departamento de Justicia.

El viernes por la noche, dijo que está buscando más información en los archivos, incluyendo qué hicieron las autoridades en respuesta a la denuncia de Farmer, cuándo y por qué.

“¿Por qué no actuaron para detener esto?”, dijo Freeman en un correo electrónico a CNN.

La denuncia, sellada el 3 de septiembre de 1996, subraya el hecho de que Epstein ya estaba en el radar de las autoridades años antes de que se presentaran cargos federales y estatales contra él en Nueva York y Florida.

En una declaración proporcionada por el bufete de abogados que representa a Maria Farmer, la denunciante de Epstein dijo que el FBI la “defraudó” a ella y a otras víctimas a lo largo de los años.

La hermana de Farmer, Annie, ha dicho anteriormente que tenía 16 años cuando Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell la abusaron.

Hablando con Jake Tapper de CNN, una Annie Farmer visiblemente emocionada dijo: “Solo verlo por escrito y saber que tuvieron este documento todo este tiempo; ¿y cuántas personas fueron dañadas después de esa fecha? Lo hemos dicho una y otra vez, pero verlo así, en blanco y negro, ha sido muy emotivo”.

Desde cajas negras hasta notas adhesivas, las censuras en los archivos de Epstein están lejos de ser uniformes en los miles de documentos publicados el viernes. El Departamento de Justicia parece haber sido inconsistente al proteger la identidad de varios hombres que aparecen en fotografías dentro de los documentos.

En una serie de fotos, el rostro de un joven está cubierto inicialmente con un recuadro negro. Pero en imágenes posteriores, su rostro no está censurado, y se le ve claramente subiendo una escalera y en un garaje junto a un auto de lujo. CNN ha geolocalizado estas fotos en una lujosa propiedad a las afueras de París.

En otra foto, un hombre diferente acostado sobre Ghislaine Maxwell aparece censurado al principio. En otros archivos, la misma foto aparece sin que su rostro esté cubierto.

El Departamento de Justicia reconoció ante un tribunal federal en Nueva York el viernes por la tarde que el “tamaño y alcance” del proceso de censura realizado en las últimas semanas hizo que el resultado fuera “vulnerable a errores de máquina” y a “casos de error humano”.

Funcionarios del Departamento de Justicia expresaron su frustración por la rapidez con la que se les exigió procesar los archivos, informó CNN en exclusiva el jueves.

Entre los miles de documentos publicados como parte de los archivos de Epstein hay una foto del ícono del pop Michael Jackson junto a Epstein. Ambos aparecen de pie frente a una pintura que parece ser de una mujer desnuda. No está claro cuándo ni dónde fue tomada la foto.

Otra foto publicada muestra al expresidente Bill Clinton con el brazo alrededor de Jackson. A su derecha está Diana Ross, cantante de The Supremes. Epstein no aparece en esa imagen.

Jackson murió en 2009. CNN contactó a los representantes de Clinton, Ross y el patrimonio de Jackson para obtener comentarios, pero no recibió respuestas de inmediato.

En 2003, Jackson fue acusado de abuso de menores y de administrar una sustancia intoxicante con el propósito de cometer un delito grave contra un niño de 12 años, y posteriormente fue declarado inocente.

Clinton nunca ha sido acusado por las autoridades de conducta indebida relacionada con Epstein. Su portavoz ha declarado repetidamente que Clinton cortó lazos con Epstein mucho antes de la acusación federal de 2019 y que desconocía sus actividades delictivas.

“La Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses solo para publicarlos tarde un viernes y proteger a Bill Clinton”, dijo Angel Ureña, portavoz de Clinton, en un comunicado. “Esto se trata de protegerse de lo que viene después, o de lo que intentarán ocultar para siempre. Así que pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de 20 años que quieran, pero esto no tiene que ver con Bill Clinton”.

Una foto en los archivos de Epstein muestra al expresidente Bill Clinton en Londres con su exasesor principal Doug Band y el actor Kevin Spacey dentro de la Sala del Gabinete de las Churchill War Rooms, un complejo de búnkeres subterráneos en Londres que sirvió como centro de mando durante la Segunda Guerra Mundial.

La imagen parece ser de octubre de 2002, cuando Clinton viajó a África en un viaje humanitario a bordo del jet privado de Epstein junto a Spacey y el actor Chris Tucker. Ese viaje incluyó una parada en Londres, donde Clinton pronunció un discurso en una conferencia del Partido Laborista.

“Fue un viaje maravilloso y me divertí tanto que le pedí a uno de mis compañeros de viaje que viniera conmigo hoy, Kevin Spacey, que está aquí”, dijo Clinton en su discurso.

Band declinó comentar a CNN.

Otra foto muestra a Clinton en una sala diferente de las War Rooms junto a Band.

Hablando en nombre de Spacey, una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN: “Nos alegra ver que se publiquen los archivos”, y agregó: “Ese viaje sigue siendo un gran recuerdo en la vida de Kevin y el hecho de que el avión fuera propiedad de Epstein (tres años antes de que fuera investigado por primera vez) no significa nada. Cualquier actividad que pudiera haber estado ocurriendo en segundo plano no tiene nada que ver con Kevin. No más que si alguien está haciendo algo malo en la habitación de hotel junto a la tuya”.

De los miles de documentos publicados como parte de los archivos de Epstein, varios son fotografías inéditas del expresidente Bill Clinton con los delincuentes sexuales convictos Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Una imagen muestra a Clinton sin camisa en un jacuzzi junto a otra persona cuyo rostro está censurado. Hay fotos adicionales de Clinton nadando en una piscina adyacente con Maxwell. Estas imágenes muestran a otra mujer nadando con Clinton y Maxwell, pero su rostro está censurado.

Otra de las nuevas imágenes muestra a Clinton sosteniendo una bebida y de pie junto a Epstein, quien murió por suicidio en 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual.

No está claro dónde ni cuándo fueron tomadas estas fotografías.

Clinton nunca ha sido acusado por las autoridades de ninguna conducta indebida relacionada con Epstein, y un portavoz ha dicho repetidamente que cortó lazos con Epstein antes de su arresto por cargos federales en 2019 y que no sabía nada sobre sus crímenes.

“El presidente Clinton no sabe nada sobre los terribles crímenes a los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, ni sobre aquellos de los que ha sido acusado recientemente en Nueva York”, dijo Ureña anteriormente en un comunicado de 2019 publicado en Twitter.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que ordenó las divulgaciones del viernes, exige que el Departamento de Justicia oculte información personal identificable de las víctimas de Epstein. No está claro si las personas que aparecen cerca de Clinton en estas nuevas imágenes son víctimas de los abusos de Epstein.

Con información de Marshall Cohen, Holmes Lybrand, Aleena Fayaz, Allison Gordon, Devan Cole, M. J. Lee, Thomas Bordeaux, Michael Williams, Andrew Kaczynski y Em Steck, de CNN.