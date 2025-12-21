Jim Beam pausa la producción en su destilería principal: los inventarios de bourbon aumentan por la guerra comercial de Trump

Por Auzinea Bacon, CNN

Jim Beam, el popular productor de bourbon de Kentucky, planea pausar la producción en su destilería principal el 1 de enero, según James B. Beam Distilling Co.

La decisión se produce en un momento en que Kentucky se enfrenta a un aumento en la oferta de barriles de bourbon añejados y a la incertidumbre por las guerras comerciales del presidente Donald Trump.

Kentucky tiene un máximo histórico de 16,1 millones de barriles de bourbon añejados en sus almacenes, según informó la Asociación de Destiladores de Kentucky en octubre. Los destiladores pagan por ese suministro, ya que el estado cobra impuestos sobre los barriles de bourbon añejados. Los destiladores de Kentucky pagaron 75 millones de dólares en impuestos sobre los barriles añejados este año, un 27 % más que en 2024, según la asociación comercial.

Jim Beam, propiedad de Suntory Global Spirits, tiene la intención de pausar la producción en su destilería principal en el campus de James B. Beam en Clermont, Kentucky, mientras invierte en mejoras en las instalaciones, según un comunicado de la compañía. Continuará destilando en su destilería artesanal Fred B. Noe en Clermont y en la destilería Booker Noe en Boston, Kentucky.

“Siempre evaluamos los niveles de producción para satisfacer mejor la demanda de los consumidores y recientemente nos reunimos con nuestro equipo para analizar nuestros volúmenes para 2026”, declaró la compañía en un comunicado compartido con CNN el domingo.

Suntory Global Spirits no ha anunciado despidos. Emplea a más de 1.000 personas en sus plantas de Kentucky, según la compañía.

El embotellado y el almacenamiento continuarán en Clermont, según el comunicado, y Jim Beam continuará las conversaciones con los empleados representados por el sindicato United Food and Commercial Workers mientras determina el impacto en su fuerza laboral.

Los representantes sindicales no han respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

Los fabricantes de whisky y otras bebidas espirituosas han tenido que lidiar con aranceles de represalia derivados de la guerra comercial desatada por los aranceles de Trump, y con la reducción del gasto discrecional por parte de los consumidores en medio de una crisis de asequibilidad.

Las consecuencias de la tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá también han afectado a los fabricantes de whisky y otras bebidas espirituosas. En marzo, las autoridades canadienses prohibieron la venta de bebidas espirituosas estadounidenses en las tiendas, una norma que aún se mantiene en algunas provincias.

En marzo, la Unión Europea amenazó con aumentar los aranceles al whisky estadounidense al 50 % en represalia por los aranceles de Trump al acero y al aluminio, pero en agosto anunció una suspensión de seis meses de los aranceles de represalia sobre las importaciones estadounidenses, incluyendo bebidas espirituosas destiladas, vino y barriles usados.

“Planificar a largo plazo para un producto que no estará listo en años ya es bastante difícil. Necesitamos la certeza de un comercio libre de aranceles para que la única bebida espirituosa autóctona de Estados Unidos prospere”, declaró Eric Gregory, presidente de la Asociación de Destiladores de Kentucky, en octubre.

