¿Quién es Claudio Neves Valente, el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown?

Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y de la muerte de un profesor del MIT, no tenía antecedentes penales conocidos en Estados Unidos, afirmaron este jueves las autoridades.

“No tenemos conocimiento de ningún antecedente penal en Estados Unidos”, declaró la fiscal federal para el distrito de Massachusetts, Leah Foley, en una conferencia de prensa.

Neves Valente usó una licencia de conducir de Florida para alquilar el Nissan Sentra en Boston, según la declaración jurada.

Neves Valente asistió a la Universidad Brown durante tres semestres como estudiante de posgrado y no tenía ninguna afiliación activa con la escuela en el momento del tiroteo del sábado, afirmó la presidenta Christina H. Paxson en un comunicado el jueves por la noche.

“Él no era un estudiante actual, no era un empleado y no recibió un título de la Universidad, asistió solo durante tres semestres”, apuntó.

“Neves Valente fue admitido en la Escuela de Posgrado de Brown para estudiar en el programa de Maestría en Ciencias y Doctorado en Física”, decía el comunicado, que indica que estuvo matriculado desde el otoño de 2000 hasta la primavera de 2001.

Posteriormente, se tomó una licencia y se retiró formalmente de la universidad el 31 de julio de 2003.

“Durante su tiempo en Brown, Neves Valente estuvo inscrito solo en clases de física, y es probable que haya tomado cursos y pasado tiempo en Barus & Holley”, agregó Paxson, refiriéndose al edificio donde ocurrió el tiroteo.

“Nada puede cerrar por completo las vidas destrozadas por la violencia armada del fin de semana pasado. Ahora, sin embargo, nuestra comunidad tiene la oportunidad de avanzar y comenzar un camino de reparación, recuperación y sanación”, manifesta el comunicado, emitido después de que la policía anunciara el hallazgo del sospechoso muerto.

Los investigadores creen que el sospechoso Claudio Neves Valente apuntó específicamente al profesor del MIT Nuno Loureiro, comnetó a CNN este jueves un funcionario de la ley.

Neves Valente fue responsable de la muerte de Loureiro en su domicilio de Brookline, Massachusetts, días después del ataque al campus, según la fiscalía.

El supuesto atacante asistió previamente al mismo programa académico que Loureiro en Portugal, entre 1995 y 2000.

Los investigadores no creen actualmente que las dos personas que murieron en Brown, donde el sospechoso estudiaba a principios de la década de 2000, fueran objetivos directos, declaró el agente del orden.

Las dos víctimas, de 18 y 19 años, eran estudiantes de la Universidad de Brown.

Los investigadores aún no tienen una idea clara de qué motivó el tiroteo en la Universidad de Brown, informó el jueves el jefe de policía de Providence, Oscar L. Pérez Jr.

“No tenemos un motivo. Como saben, esto se desarrolló con extrema rapidez. En este momento, vamos a investigarlo más a fondo, trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios federales, para obtener más información. Pero puedo decirles que la ciudad está aliviada”, declaró Pérez a Brian Todd de CNN.

Es muy difícil saber mucho sobre una persona cuando se desconoce su identidad y su nombre. Ahora sí lo sabemos, obviamente, así que nos encargaremos de ello, insistió.

Pérez describió cómo un testigo clave, un graduado de Brown familiarizado con el campus, ayudó a aclarar lo que los detectives estaban viendo en las primeras imágenes de vigilancia.

El testigo declaró a la policía que había visto a una persona sospechosa dentro de un edificio de Brown y que la había seguido.

También proporcionó una descripción del vehículo del hombre, detalle que los investigadores confirmaron posteriormente mediante lectores automáticos de matrículas.

Los investigadores sabían el miércoles quién era el sospechoso y que había alquilado un coche en Boston, según el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. A partir de ahí, analizaron cómo encontrar al supuesto atacante sin avisarle.

Neronha contó que los agentes verificaron si el sospechoso iba a devolver el auto alquilado en Boston o en Connecticut. Finalmente no lo devolvió a ninguna parte, afirmó.

“Queríamos intentar capturarlo sin que supiera que veníamos”, comentó Neronha sobre la persecución.

Y hasta el jueves, Neronha afirmó que las autoridades “estaban yendo y viniendo” sobre las mejores medidas a tomar para mantener su búsqueda en secreto.

Manifestó que finalmente la policía “recopiló evidencia de dónde se encontraba”.

“Decidimos seguir esa ubicación y allí encontramos el auto con esas múltiples placas que buscábamos”, expuso.

Los investigadores han mapeado los movimientos de Claudio Neves Valente en los años previos al tiroteo en la Universidad de Brown y esto es lo que han descubierto hasta ahora, según la fiscal federal del Distrito de Massachusetts, Leah Foley:

1995 – 2000: Neves Valente, de nacionalidad portuguesa, asiste al mismo programa académico que Loureiro en Portugal.

Neves Valente, de nacionalidad portuguesa, asiste al mismo programa académico que Loureiro en Portugal. Aprox. 2000 – 2001 : Neves Valente estudia en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, con una visa F1, de no inmigrante para que alumnos internacionales asistan a clases a tiempo completo.

: Neves Valente estudia en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, con una visa F1, de no inmigrante para que alumnos internacionales asistan a clases a tiempo completo. 2025 : Se cree que Neves Valente vive en el área de Nueva Inglaterra.

: Se cree que Neves Valente vive en el área de Nueva Inglaterra. Noviembre : Neves Valente alquila una unidad de almacenamiento en Salem, New Hampshire, a partir de una fecha no especificada en noviembre.

: Neves Valente alquila una unidad de almacenamiento en Salem, New Hampshire, a partir de una fecha no especificada en noviembre. 26 al 30 de noviembre : El sospechoso alquila una habitación de hotel en Boston.

: El sospechoso alquila una habitación de hotel en Boston. ﻿1 de diciembre : También en Boston, Neves Valente alquila un Nissan Sentra gris con matrícula de Florida y conduce hasta la Universidad de Brown.

: También en Boston, Neves Valente alquila un Nissan Sentra gris con matrícula de Florida y conduce hasta la Universidad de Brown. 1 al 12 de diciembre : Este vehículo de alquiler se ve varias veces en los alrededores de la Universidad de Brown.

: Este vehículo de alquiler se ve varias veces en los alrededores de la Universidad de Brown. 13 de diciembre : Neves Valente ingresa al auditorio del campus de Brown y comienza a disparar contra los estudiantes, mata a Ella Cook y a Mukhammad Aziz Umurzokov, e hiere a otras nueve personas.

: Neves Valente ingresa al auditorio del campus de Brown y comienza a disparar contra los estudiantes, mata a Ella Cook y a Mukhammad Aziz Umurzokov, e hiere a otras nueve personas. 13-14 de diciembre : Neves Valente regresa a Massachusetts. Durante su estancia, cambia la matrícula del vehículo de alquiler por una no resgistrada de Maine.

: Neves Valente regresa a Massachusetts. Durante su estancia, cambia la matrícula del vehículo de alquiler por una no resgistrada de Maine. 15 de diciembre : Neves Valente mata a tiros a Loureiro en la casa del profesor en Brookline. Inmediatamente después, el presunto atacante regresa al almacén en Salem donde había alquilado una unidad.

: Neves Valente mata a tiros a Loureiro en la casa del profesor en Brookline. Inmediatamente después, el presunto atacante regresa al almacén en Salem donde había alquilado una unidad. 18 de diciembre : Neves Valente es encontrado muerto en una unidad desocupada “justo al lado” del almacén, tras quitarse la vida.

