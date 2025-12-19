Las 5 cosas que debes saber este 19 de diciembre: Trump y Venezuela, las tácticas del Kremlin y acuerdo de TikTok

CNN en Español

Según el presidente Donald Trump, “pronto” podría producirse un ataque terrestre contra Venezuela. Desde mediados de septiembre, el mandatario ha insinuado o prometido abiertamente una acción militar estadounidense por tierra al menos 17 veces, según un análisis de CNN sobre sus declaraciones. La amenaza retórica ha sido acompañada por una gran demostración de fuerza en la región.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras comenzó el jueves el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias, un proceso que podría ser decisivo para definir al presidente electo en los comicios generales del 30 de noviembre, marcados por una estrecha disputa entre dos candidatos conservadores.

Personal ruso con vínculos con las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad del país participó en labores de espionaje en aguas europeas mientras trabajaba de forma encubierta en buques que transportan petróleo ruso, dijeron en exclusiva a CNN fuentes de inteligencia occidentales y ucranianas. Exclusivo CNN.

Un número récord de reclutas, muchos de los cuales son latinos, hispanohablantes y procedentes de pueblos fronterizos que conocen bien, se anotaron en la academia de entrenamiento de la Patrulla Fronteriza, donde se han vuelto a introducir en el programa de estudios tácticas más asertivas como el entrenamiento en persecución de vehículos.

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que emitirá cheques para miembros de las Fuerzas Armadas con un valor de US$ 1.776 — en honor al año de la independencia de Estados Unidos—, a los que denominó “dividendo del guerrero”.

¿Cómo se llama la población del planeta Pandora en la saga “Avatar”?

A. Usnavy.

B. Na’vi.

C. Alata Zerka.

D. Xenomorfos.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

De Sharon Tate a Rob Reiner: 10 homicidios que sacudieron Hollywood

Los asesinatos y homicidios de algunas estrellas de cine y de la música sacudieron los cimientos de la industria del entretenimiento y fueron tema de debate en todo Estados Unidos.

La sorprendente verdad sobre el impacto de la IA en el empleo

Muchos trabajadores temen que la inteligencia artificial llegue para quitarles el empleo, una idea reforzada por advertencias de líderes del sector y por anécdotas incluidas en un informe reciente de la Reserva Federal. Sin embargo, nuevas investigaciones concluyen que ocurre lo contrario, al menos por ahora.

TikTok firmó acuerdo para vender su entidad en EE.UU.

TikTok firmó el acuerdo que respalda el presidente Donald Trump para vender sus activos en EE.UU. a un grupo de inversionistas estadounidenses, informó el CEO Shou Chew a los empleados.

US$ 10.600 millones

Los migrantes venezolanos aportan más de US$ 10.600 millones al año en América Latina y el Caribe, según la OIM.

“No es medicina, es negligencia médica”

—El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., y otros funcionarios de salud anunciaron este jueves que el Gobierno federal impedirá que hospitales y médicos brinden atención a menores transgénero bajo el argumento de que “no es medicina, es negligencia médica”.

Cómo las trenzas se están convirtiendo en una forma de protesta contra las redadas de ICE

“Trenzas Amigas” es una iniciativa liderada por Krystal Ramírez y Chelsea Salazar en Santa Ana, California, que reúne a varios emprendimientos hispanos para recolectar donaciones en apoyo a familias afectadas por redadas migratorias. Conoce cómo este peinado está siendo utilizado como un símbolo de protesta contra la ofensiva de control migratorio del Gobierno de Trump.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Los habitantes de Pandora en las películas “Avatar” son los Na’vi. La tercera entrega, “Avatar: Fire and Ash”, se estrena este viernes, por eso te invitamos a repasar los datos esenciales de la saga creada por James Cameron.

