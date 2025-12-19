La UE posterga la firma de su acuerdo comercial con el Mercosur, pese a una advertencia del Gobierno de Lula

Por CNN Español

La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que lleva más de 25años de negociación, se pospuso nuevamente, hasta enero, según comunicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El retraso se debe a que Italia pidió más tiempo, lo que determinó que no hubiera apoyo suficiente del bloque para avanzar con la firma, prevista para este sábado en Brasil.

Von der Leyen afirmó este viernes que los países de UE necesitan “unas semanas más” y que solo han “pospuesto ligeramente” a enero la firma. “Esta tarde hemos logrado un avance decisivo que allana el camino para la culminación satisfactoria del acuerdo con el Mercosur en enero”, declaró Von der Leyen en una rueda de prensa al término de una cumbre de líderes de la UE.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, había advertido este miércoles que no firmaría el acuerdo si no se concluía este mes. Pero, tras el anuncio, dijo que consultaría el sábado con sus socios del Mercosur sobre los próximos pasos a seguir.

Lula dijo que había llamado a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para discutir el acuerdo y que ella no se oponía, pero que necesitaba hasta un mes para convencer a los agricultores.

En un comunicado, Meloni dijo que Italia estaba dispuesta a apoyar el acuerdo cuando se resolvieran las preocupaciones agrícolas.

En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que “no sabe” si su Gobierno estará dispuesto a apoyar la firma del acuerdo. “No sé cuál será la posición de Francia, es demasiado pronto para decirlo, porque el trabajo continúa y lo llevaremos hasta el final”, dijo Macron.

El presidente francés aclaró que el apoyo de su país estará condicionado a “garantías” que incluyen una dotación suficiente de la política agrícola común (PAC), ofrecer un “marco” a la agricultura francesa ante los desafíos que ha enfrentado en los últimos años, como el cambio climático, la guerra de Ucrania o la gripe aviar, asuntos por los que los agricultores franceses “no quieren ni oír hablar” de Mercosur.

En Bruselas, una protesta de agricultores en contra del acuerdo se tornó violenta el jueves por la tarde. La policía belga lanzó gases lacrimógenos y utilizó carros lanzaaguas, mientras algunos manifestantes lanzaban papas y piedras contra los agentes y rompían ventanas. Los agricultores se organizaron para protestar durante la cumbre de líderes europeos.

Por su lado, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, pidió a los líderes de la Unión Europea respaldar el acuerdo. “Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial mundial, hay que tomar decisiones ahora”, dijo este jueves Merz.

En la misma línea se manifestó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Este acuerdo comercial es el primero de otros tantos que deben de venir para que Europa gane peso geoeconómico y peso geopolítico en un momento en el que se está cuestionando por parte de adversarios claros, como es el caso de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin, o incluso de aliados tradicionales, como es el caso de la Administración estadounidense”, dijo Sánchez.

La Confederación de la Industria Alemana (BDI) consideró que el aplazamiento es un “revés para la credibilidad de Europa”.

“El nuevo aplazamiento supone un revés para la credibilidad de Europa como actor geoestratégico. Los jefes de Estado y de Gobierno deben hacer todo lo posible para que el acuerdo con Mercosur se cierre en enero”, señaló Tanja Gönner, directora general de la BDI.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lleva 25 años en proceso y busca crear un mercado de más de 700 millones de personas. De concretarse, se convertiría en el mayor de la UE en términos de reducción de aranceles.

Los países del bloque de la UE que lo apoyan consideran que este acuerdo impulsará las exportaciones afectadas por los aranceles estadounidenses y reducirá la dependencia de China al garantizar el acceso a minerales.

Las naciones que se oponen, entre ellos Francia e Italia, temen una inundación de materias primas baratas que podría perjudicar a los agricultores europeos.

