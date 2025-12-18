Mueren varias personas luego de que se estrellara un jet privado en Carolina del Norte

Por Devon M. Sayers y Pete Muntean, CNN

Varias personas murieron después de que un pequeño jet privado se estrellara poco después de despegar en Statesville, Carolina del Norte, según informó un funcionario de la oficina del alguacil local.

El incidente ocurrió poco después de las 10:15 a.m., dijo a CNN Bill Hamby, jefe adjunto del condado de Iredell.

El número exacto de víctimas mortales aún no se conoce, añadió.

“Un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, alrededor de las 10:20 a.m. hora local del jueves 18 de diciembre. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán el incidente. La NTSB encabezará la investigación y proporcionará cualquier actualización”, dijo la FAA a CNN.

CNN se comunicó con la NTSB para obtener más información.

Statesville se encuentra a unos 64 kilómetros al norte de Charlotte.

“El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para compañías de la lista Fortune 500 y varios equipos de NASCAR”, según el sitio web de la ciudad.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.