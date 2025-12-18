Las 5 cosas que debes saber este 18 de diciembre: petróleo venezolano, discurso de Trump, advertencia de Putin y Mundial 2026

CNN Español

María Corina Machado dejó Oslo. Putin lanza nueva advertencia a Ucrania. ¿Cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial 2026? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el miércoles en que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere recuperar. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que, con sus palabras, Trump reveló sus verdaderas intenciones: un cambio de régimen junto con la propiedad del territorio y los recursos venezolanos.

El presidente Donald Trump abrió el discurso a la nación de este miércoles destacando los esfuerzos de su Gobierno para frenar el flujo de inmigración ilegal, criticando a su antecesor, el expresidente Joe Biden, por su manejo de la frontera. Repitió también un argumento sostenido a favor del éxito económico de su Gobierno, afirmando que había logrado avances significativos en la reducción de precios a pesar de la frustración generalizada de los votantes por el costo de vida.

María Corina Machado ya no está en la ciudad de Oslo, según confirmó en su cuenta de X Pedro Urruchurtu Noselli, coordinador de Relaciones Internacionales de la ganadora del Premio Nobel de la Paz. CNN intenta averiguar adónde viajó Machado, quien previamente dijo que su intención es regresar a su país.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país “logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares”, en referencia a las regiones que exige que Ucrania le ceda, un punto clave en las negociaciones de paz en curso.

Al menos 30 presos murieron por presunta asfixia en una cárcel del sur de Ecuador el 9 de noviembre. Un mes después, se produjeron 13 muertes tras la explosión de un artefacto fuera del mismo centro. Además, se reportan fallecimientos por tuberculosis, sobre todo en la Penitenciaría del Litoral. Los denominadores comunes son tres: poca información oficial, crisis sanitaria y violencia.

Terence Crawford se retira del boxeo con récord de 42-0, tres meses después de derrotar al Canelo Álvarez

Terence Crawford, quien se quedó con el título de mejor boxeador libra por libra tras una victoria contundente sobre el Canelo Álvarez, en septiembre, anunció su retiro este martes.

Warner Bros. Discovery aconseja a sus accionistas rechazar la oferta de Paramount

Warner Bros. Discovery rechazó oficialmente la oferta de compra de Paramount, la calificó de “ilusoria” y argumentó que el plan actual de vender la mayor parte de la compañía de medios a Netflix representa un mejor acuerdo para los accionistas. Pero la batalla no ha terminado.

¿Cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial 2026? FIFA revela una cifra millonaria

La FIFA dio a conocer un monto récord de premios para la Copa Mundial 2026, a llevarse a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, en medio de varios anuncios que promueven iniciativas para el desarrollo del fútbol juvenil y la creación de un fondo de recuperación posconflicto.

1 en 24 billones

Las probabilidades de ganar la lotería dos veces son de una en 24 billones. Una pareja de Gales lo logró y se convirtió en millonaria en dos ocasiones.

“Nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación y de reunión”

—Lo dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al sugerir que su país podría servir como lugar de encuentro para evitar un conflicto entre EE.UU. y Venezuela.

Azul y venenosa: esta víbora es un éxito de ventas en China gracias a “Zootopia 2”

La película animada de Disney “Zootopia 2” tuvo tanto éxito en China que algunos jóvenes están comprando serpientes venenosas. CNN habla con el dueño de una víbora de foseta indonesia para descubrir por qué decidió comprar al reptil azul.

🧠 La respuesta del quiz es: D. La transmisión de los premios Oscar pasará de la televisión abierta al streaming a partir de 2029, al cambiar su transmisión de ABC a YouTube, un giro decisivo para la industria del entretenimiento.

