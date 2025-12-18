EE.UU. ataca dos embarcaciones más en el océano Pacífico y mata a cinco personas

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron ataques contra dos presuntas embarcaciones de narcotráfico en el este del océano Pacífico este jueves, en los que murieron cinco personas, según el Comando Sur de Estados Unidos.

Al menos 104 personas han muerto en ataques de Estados Unidos contra supuestos barcos de narcotráfico, y el ataque de este jueves marca el tercero esta semana.

“El 18 de diciembre, por orden de @SecWarPete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones designadas como terroristas en aguas internacionales”, escribió el Comando Sur de Estados Unidos en X, agregando que ningún militar estadounidense resultó herido en los ataques.

El lunes, Estados Unidos mató a 8 personas en ataques a tres presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el este del Pacífico, y mató a 4 personas en un ataque a una sola embarcación el miércoles.

Los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico forman parte de una campaña en curso, denominada Operación Southern Spear, que el Gobierno de Trump ha dicho que busca frenar el tráfico de narcóticos.

Estados Unidos ha incrementado su acción militar en Sudamérica en los últimos meses, enfocándose en Venezuela, una nación que el presidente Donald Trump ha acusado de robar “petróleo, tierras y otros activos” de Estados Unidos.

El Gobierno ha movilizado a miles de militares y a un grupo de portaaviones al Caribe, y Trump el martes ordenó un “embargo total y completo” de los petroleros sancionados que ingresan y salen de Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a Trump el miércoles, acusando a Estados Unidos de buscar un cambio de gobierno junto con la apropiación del territorio y los recursos de Venezuela.

“Sencillamente es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido revelada”, dijo Maduro en Caracas.

