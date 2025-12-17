Warner Bros. Discovery aconseja a sus accionistas rechazar la oferta de Paramount. Pero la batalla no ha terminado

Por Brian Stelter, CNN

Warner Bros. Discovery rechazó oficialmente la oferta de compra de Paramount, la calificó de “ilusoria” y argumentó que el plan actual de vender la mayor parte de la compañía de medios a Netflix es un mejor acuerdo para los accionistas.

Warner, abreviado como WBD, es la empresa matriz de CNN. En la mañana de este miércoles, la compañía presentó una respuesta formal a la oferta pública de compra hostil de Paramount lanzada la semana pasada.

La oferta hostil “ofrece un valor inadecuado e impone numerosos y significativos riesgos y costos a WBD”, declaró la junta directiva en una carta a los accionistas.

La decisión final recaerá en los accionistas, algunos de los cuales ya han anunciado que rechazarán el consejo de la compañía y ofrecerán sus acciones a Paramount a US$ 30 por acción.

Los ejecutivos de Paramount argumentan que su propuesta ofrece “más valor y certeza”.

Los ejecutivos de WBD afirman que la estrategia hostil es todo menos segura.

La principal preocupación planteada por WBD es si Paramount es rentable, por así decirlo. La oferta de Paramount está financiada en gran parte por las familias reales de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi.

Paramount afirma que cuenta con un financiamiento sólido y que cualquier sugerencia de lo contrario es absurda.

Sin embargo, la parte de WBD ha cuestionado por qué los actuales propietarios de Paramount están recurriendo a ayuda externa en lugar de aportar más fondos personalmente.

A principios de este año, David Ellison y su padre, Larry, el multimillonario de Oracle, tomaron el control de Paramount tras un prolongado proceso de fusión con implicaciones políticas.

Larry Ellison tiene una fortuna de aproximadamente US$ 240.000 millones, según cálculos de Forbes, lo que lo convierte en el tercer hombre más rico del mundo.

Paramount ha afirmado que la familia Ellison respalda plenamente la oferta. La carta de WBD de este miércoles lo refuta: “No lo hace, y nunca lo ha hecho”.

En los últimos días, algunos legisladores estadounidenses han alertado sobre el acuerdo de financiamiento desde Medio Oriente.

“Esta transacción genera inquietudes en materia de seguridad nacional, ya que podría transferir una influencia sustancial sobre una de las mayores empresas de medios estadounidenses a inversores con respaldo extranjero”, escribieron los representantes Sam Liccardo y Ayanna Pressley en una carta a WBD.

Paramount ha declarado en documentos presentados ante la SEC que Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi han acordado renunciar a cualquier derecho de voto y participación en la gobernanza de Warner si el acuerdo se concreta. Sin embargo, esto, a su vez, ha intensificado las preguntas sobre por qué las familias reales buscan realizar la inversión.

El martes, otro socio financiero, Affinity Partners, el fondo de capital privado de Jared Kushner, se retiró del proceso. “Con dos fuertes competidores compitiendo por asegurar el futuro de este singular activo estadounidense, Affinity ha decidido abandonar la oportunidad”, declaró Affinity, que cuenta con una inversión sustancial del fondo soberano saudita.

“Seguimos creyendo que la oferta de Paramount tiene una sólida justificación estratégica”, añadió Affinity en su comunicado.

El tira y afloja corporativo podría prolongarse durante meses. La oferta actual de Paramount para comprar acciones vence el 8 de enero, pero podría prorrogarse.

Los analistas de Wall Street afirman que Paramount podría presentar una oferta más alta, presentar una demanda o tomar otras medidas.

Mientras tanto, Netflix sigue adelante con su plan de absorber el estudio cinematográfico Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y otros activos de Hollywood de inmenso valor.

“Tenemos un acuerdo sólido”, comunicaron los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos a sus empleados en un correo electrónico. “Es excelente para nuestros accionistas, excelente para los usuarios y una sólida manera de crear y proteger empleos en la industria. Confiamos en que lo lograremos y estamos realmente entusiasmados con lo que nos espera”.

Según el plan actual, WBD se dividirá en dos partes que cotizarán en bolsa el próximo verano, y luego Netflix buscará la aprobación regulatoria para comprar la parte de Warner Bros. La otra parte, que se llamará Discovery Global, incluirá a CNN y otros canales.

El presidente Trump declaró la semana pasada que participará en la revisión regulatoria e insinuó que prefería la oferta de Paramount, aunque también se ha quejado de los Ellison en los últimos días.

Su preferencia por Paramount se expresó en su desprecio por CNN. “Creo que quienes han dirigido CNN durante el último largo período son una vergüenza”, declaró Trump. “Creo que es imperativo vender CNN”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.