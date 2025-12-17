Tras la orden de Trump de “bloqueo total” a petroleros, PDVSA dice que las exportaciones “se desarrollan con normalidad”

Por CNN Español

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del “bloqueo total” a buques petroleros sanciones que entran y salen de Venezuela, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados “se desarrollan con normalidad”.

En un comunicado, la empresa aseguró que los barcos “continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional”.

PDVSA volvió a referirse a una serie de “ataques cibernéticos” que denuncia que sufrió tras la confiscación por parte de EE.UU. de un buque que transportaba crudo venezolano.

“Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de PDVSA, que goza del apoyo unitario y pleno del pueblo venezolano”, dice el comunicado, y añade que mantiene su compromiso con la “defensa de la soberanía energética” del país y el cumplimiento de sus “compromisos comerciales legítimos y la protección de sus operaciones marítimas”.

Este martes, Trump anunció en una publicación de Truth Social un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela, un paso más en medio de la escalada de tensión entre EE.UU. y el Gobierno de Nicolás Maduro.

En la publicación, apuntó al Gobierno de Maduro y sugirió que Venezuela entregue tierras, petróleo y activos a Estados Unidos.

“Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”, dijo Trump.

La reacción del Gobierno venezolano no se hizo esperar. En un comunicado difundido el martes, indicaron que los dichos de Trump eran una “amenaza grotesca”.

Este miércoles, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lípez, aseguró en declaraciones televisadas que Estados Unidos busca “robarse” el petróleo. “No lo quieren a través del comercio lícito, se lo quieren robar, literalmente, y nosotros no lo vamos a permitir, sencillamente, este es un país soberano que se respeta”, dijo, y consideró las declaraciones de Trump como “muy prepotentes, muy arrogantes, muy supremacistas”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, también cuestionó el anuncio de Trump y manifestó “total y absoluto repudio a las incalificables amenazas lanzadas por el presidente” de EE.UU.

Con información de la agencia EFE.