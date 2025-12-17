Republicanos de centro respaldan iniciativa demócrata para extender subsidios de Obamacare

Por Sarah Ferris y Manu Raju, CNN

En un duro golpe para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuatro legisladores republicanos acordaron este miércoles respaldar la iniciativa demócrata para extender los subsidios de la época de la pandemia del Obamacare.

Estos cuatro republicanos de centro —el representante de Nueva York Mike Lawler y los representantes de Pensilvania Brian Fitzpatrick, Ryan Mackenzie y Rob Bresnahan— han optado oficialmente por lo que definieron como una opción nuclear.

Ahora que se han adherido a la maniobra procesal de los demócratas para forzar una votación en el pleno sobre su propuesta de extensión de tres años de los créditos fiscales mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, cuenta con las 218 firmas necesarias para garantizar una votación según las normas de la petición de aprobación de la gestión. Sin embargo, esa votación en el pleno no puede forzarse hasta enero, según esas mismas normas.

Esos mismos cuatro centristas han criticado el plan demócrata por considerarlo defectuoso. Pero en un gesto de desesperación, este grupo, típicamente alineado con el liderazgo republicano, optó por desafiar a Johnson y sumarse a la iniciativa demócrata en lugar de permitir que los subsidios mejorados expiren a finales de año.

Se espera que la Cámara de Representantes vote este miércoles una propuesta sobre salud independiente y más limitada, presentada por el liderazgo republicano, que no aborda el vencimiento de los subsidios, lo que prácticamente garantiza que ese dinero caduque y aumenten las primas para decenas de millones de estadounidenses el próximo año. Un grupo bipartidista de senadores también trabaja en una vía paralela para alcanzar su propio acuerdo sobre la atención médica.

Los centristas, intencionalmente, no descartaron unirse al pedido demócrata mientras intentaban presionar a sus propios líderes para que permitieran que se presentara al pleno una medida de compromiso que extienda y reforme los subsidios. Ese intento fracasó el martes.

Fitzpatrick, el primer republicano en firmar este miércoles, anunció su decisión en una reunión nocturna de la Comisión de Reglas de la Cámara, donde estaba dando el último impulso a su medida de compromiso bipartidista independiente.

“Creo que lo único peor que una prórroga sin límites de ingresos ni reformas —porque no es un sistema perfecto— sería su vencimiento”, declaró Fitzpatrick el martes por la noche al ser consultado sobre la iniciativa demócrata. “Y yo tomaría esa decisión”.

Lawler también enfatizó que no apoyaba plenamente el proyecto de ley demócrata, pero sugirió que la inacción era inaceptable.

“Este trámite no implica un respaldo al proyecto de ley. Sigo creyendo que cualquier prórroga debe ser específica, fiscalmente responsable e incluir límites de elegibilidad de ingresos y salvaguardas contra el fraude, similar a las discusiones bipartidistas que se están llevando a cabo en el Senado”, declaró tras firmar la petición.

“Pero cuando los líderes bloquean por completo la acción, el Congreso tiene la responsabilidad de actuar. Mi prioridad es asegurar que las familias del Valle del Hudson no queden atrapadas en el estancamiento”.

Si bien un proyecto de ley de este tipo probablemente sería aprobado en la Cámara de Representantes, una medida similar ya ha fracasado en el Senado.

El líder republicano del Senado, John Thune, se encogió de hombros cuando se le preguntó este miércoles si el Senado abordaría dicho proyecto de ley si la Cámara lo aprobaba. “Cruzaremos ese puente si llegamos a ese punto”, declaró a los periodistas.

Arlette Saenz y Ted Barrett, de CNN, contribuyeron a este informe.

