Hacinamiento, tuberculosis y violencia: el peligroso combo que afecta a las cárceles de Ecuador y provoca decenas de muertes

Al menos 30 presos murieron en una cárcel del sur de Ecuador el pasado 9 de noviembre por presunta asfixia. Apenas un mes después, en la misma prisión se registraron 13 muertes luego de la explosión de un artefacto en los exteriores del centro sin que se aclare su conexión con los fallecimientos. A esto se suman una serie de muertes por tuberculosis, especialmente en la Penitenicaría del Litoral, la cárcel más poblada del país. Los denominadores comunes son tres: poca información oficial, crisis sanitaria y violencia.

El caso público más reciente es el de la muerte de 15 presos el pasado fin de semana en la temida Penitenciaría del Litoral, ubicada a las afueras de Guayaquil. Los decesos fueron confirmados por el Gobierno a través del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que señaló que “los hechos se encuentran bajo los protocolos correspondientes”. Previamente indicó que las muertes estaban relacionadas con “el estado de salud” de los reos.

Los familiares de los reclusos acuden preocupados a los exteriores de la Penitenciaría del Litoral para pedir información o hablar sobre la incertidumbre que sienten por el estado de sus familiares.

“Estoy suplicando al Gobierno que vengan a la penitenciaría, porque los internos están muriendo de hambre, de enfermedades como tuberculosis, no hay medicinas. El hecho de que hayan cometido un error no es para que los tengan peor que un animal”, dijo Isabel Mancero, familiar de un recluso, a diario El Universo.

Decenas de reos de algunas cárceles en Ecuador han estado muriendo con llamativa frecuencia en diversos episodios de violencia tras las rejas en algunas cárceles y también por una grave crisis de tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral que no ha logrado ser controlada en los últimos meses. La situación es compleja y la preocupación de familiares, trabajadores penitenciarios, médicos y organismos de derechos humanos crece día a día.

CNN ha reportado desde 2021 continuas masacres carcelarias en Ecuador que siguen manchando de sangre al sistema penitenciario y también ha informado sobre el traslado de reos a otras prisiones debido a la propagación de infecciones por tuberculosis.

Consultado por estas denuncias, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) dijo a CNN que “las situaciones presentadas en las cárceles se encuentran sujetas a estrictas restricciones de seguridad institucional” y evitó dar más detalles sobre las eventuales medidas que se estarían tomando para afrontar la situación.

Mientras unos mueren por situaciones médicas, otros son presa de la violencia penitenciaria y los enfrentamientos entre bandas criminales. A inicios de este mes, el SNAI reportó la muerte de 13 presos en la cárcel de Machala, en noviembre otros 31 murieron en esa misma prisión; en septiembre 17 más fallecieron en la cárcel de Esmeraldas, y así, sucesivamente, se sumaron hechos de violencia carcelaria. Ni las declaraciones de estado de excepción ni la de “conflicto interno armado” lograron hasta ahora poner un freno a la crisis en el sistema.

“La situación escaló mucho más de lo que habíamos imaginado. La crisis agudizó un problema humanitario. Esto genera que personas de manera masiva empiecen a morir”, dijo a CNN Fernando Bastias, abogado y miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, que hace seguimiento constante de la situación en el sistema carcelario.

Bastias agrega que, meses atrás, personal del Comité ingresó a la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada del país, para constatar las condiciones de salud de los reos y sus hallazgos fueron preocupantes. “Comen dentro de las celdas en tarrinas (envases plásticos) sucias que no se habían lavado en días. El preso designado para el racionamiento de la comida entrega al ojo. Los últimos no alcanzaban a comer”, detalló.

El 19 de noviembre el SNAI respondió a los periodistas que la tuberculosis es especialmente contagiosa en contextos de encierro y poca ventilación y que algunos casos pueden evolucionar de forma severa. “Lo que explica los decesos reportados en los últimos días”, señaló.

“El índice más elevado se registra en Guayas, razón por la cual, se ha establecido una atención prioritaria y especializada con intervenciones focalizadas a mitigar el contagio”, agregó la institución que controla el sistema penitenciario.

La situación del sistema penitenciario de Ecuador es observada también por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado de atención al Estado ecuatoriano a finales de noviembre y lo instó a adoptar medidas efectivas contra la violencia intracarcelaria. Organizaciones de defensa de los derechos humanos de Ecuador también han pedido al Gobierno que tome control sobre los problemas de hacinamiento, salud y riesgo en la integridad de los reclusos. El Gobierno no se ha pronunciado sobre informe hasta el momento. CNN consultó a la Presidencia de la República por una reacción y está a la espera de respuesta.

Las prisiones de Ecuador alojan a entre 31.000 y 37.000 presos, con una sobrepoblación del 38%, de acuerdo con el reporte de noviembre del servicio penitenciario.

Esto es el caldo de cultivo ideal para la propagación de enfermedades altamente contagiosas como la tuberculosis.

La situación pone bajo presión no solo a los reclusos, sino también al personal de diferentes instituciones que tienen que trabajar en estos lugares, según el médico infectólogo y docente de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, Washington Alemán.

“El riesgo de salud pública es grave y se puede seguir transmitiendo a familias, personal que trabaja en cárceles, otros reclusos y al salir de las cárceles pueden afectar a la ciudadanía en general”, explicó Alemán a CNN.

Al especialista le preocupa que la sobrepoblación carcelaria pueda descontrolar aún más el problema y sugiere la búsqueda de espacios para aislar a los reos enfermos y cortar la transmisión. En una sola celda pueden convivir entre 6 a 10 reos, según el Instituto de Estadística y Censos. Sin embargo, CNN constató en una visita a la cárcel de Ibarra en 2022 que en celdas para 10 personas había más de 30 reclusos. El entonces director del SNAI, Fausto Cobo, dijo en aquel momento que la situación en esa prisión era un “verdadero drama humano”. Actualmente esa misma prisión, de acuerdo al reporte del SNAI, tiene capacidad para 302 reos, pero está ocupada por 602, duplicando su población carcelaria.

“Al ser una enfermedad respiratoria y con el hacinamiento en las cárceles esto va a favorecer la transmisión. No existen condiciones para aislar a estos reclusos en esos espacios. Las cárceles son sitios donde puede haber tuberculosos resistentes a los medicamentos y eso puede ser otro problema”, enfatizó Alemán.

Mientras que Fernando Bastias afirmó que las condiciones de vida, especialmente en la Penitenciaría del Litoral, donde se registra de acuerdo al informe remitido por el SNAI a la Defensoría del Pueblo, la mayoría de las muertes por temas médicos, son espeluznantes.

“La forma en la que mueren es muy traumática, la mayoría se encuentra en estado cadavérico. El próximo año tendríamos un incremento de muertes más de lo que tenemos ahora”, dijo.

El SNAI informó a mediados de noviembre que “está trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud Pública para contener la propagación del brote de tuberculosis para evitar que se extienda a otros centros penitenciarios”. Añadió que continuará con los traslados y reubicaciones de las personas privadas de la libertad y la realización de brigadas médicas.

De acuerdo con información entregada por el SNAI a la Defensoría del Pueblo, durante 2024 se contabilizaron 324 reos muertos por causas que no están determinadas. Mientras que en los tres primeros meses de 2025 se registraron 121 fallecimientos adicionales.

“El dato supera con creces el total de muertes registradas durante el año 2023 (150 fallecimientos), e incluso iguala o excede los niveles de mortalidad en años de masacres como el 2021, cuando hubo 462 muertes, mucha de ellas atribuibles a enfrentamientos armadaos entre grupos delictivos dentro de las cárceles”, asegura el Comité en su informe.

Bastias indica que para diciembre de este año el Comité Permanente proyecta que cerca de 700 reclusos habrían muerto solo en 2025 por tuberculosis, superando la cifra de muertos registrada desde 2021 por hechos de violencia, que es de 663, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La mayor parte de estas muertes concentradas en la Penitenciaría del Litoral.

“Se ha convertido en una política de Estado las muertes de las personas detenidas. De continuar eso, se demostraría que hay una complicidad institucional que formaría parte de una política de estado en materia penitenciaria”, cuestionó Bastias.

Desde la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios, su representante Wilman Alarcón dijo a inicios de diciembre que sus compañeros están expuestos a diario a la violencia y las enfermedades dentro de las cárceles e hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas.

“Estamos en primera línea. La mayoría de fallecidos no es por violencia interna sino por asuntos de salud. Casi se ha duplicado la cantidad de fallecidos en este año. Hay muchos fallecidos, todos los días prácticamente hay fallecidos por temas de salud, específicamente por tuberculosis”, precisó

En tanto, el Ministerio de Salud informó que la falta de aislamiento adecuado de los reos, el hacinamiento, la mala alimentación y las condiciones de insalubridad configuran un riesgo epidemiológico.

Un informe de noviembre de este año, remitido por el organismo a una unidad judicial de Guayaquil que solicitó información sobre los obstáculos para brindar tratamientos médicos a los reclusos de la Penitenciaría del Litoral, concluye que el acceso a los reos de este centro carcelario se encuentra “considerablemente limitado” por factores operativos, administrativos y de seguridad. Agrega que no se puede garantizar un acceso oportuno a citas médicas, exámenes y tratamientos para los reos.

“Las condiciones internas del centro, como cierre de pabellones, restricciones de movilidad, contaminación del área de salud, permanencia prolongada de cadáveres y falta de limpieza oportuna, ocasionan afectaciones directas al funcionamiento del servicio médico y representan riesgos biológicos para el personal interno y externo”, advierte el informe, al que accedió CNN.

La institución indica que el principal “nudo crítico” que dificulta la atención médica a los reos es la dependencia absoluta del Ministerio de Salud del SNAI y las Fuerzas Armadas para la movilidad, la custodia y ubicación de los detenidos. “Lo que se traduce en pérdida de citas, interrupción de tratamientos y dificultad para cumplir disposiciones judiciales”, agrega.

El Ministerio de Salud recomendó al Gobierno la implementación de un modelo penitenciario para el traslado, seguridad de áreas médicas, manejo de cadáveres, alimentación y gestión de permisos y custodia hospitalaria. Pidió la aplicación de un protocolo más ágil de atenciones de emergencia, manejo de desechos peligrosos, dietas especiales y mejora de la alimentación para quienes enfrentan cuadros de desnutrición, VIH-SIDA, y comorbilidades crónicas, entre otras recomendaciones.

CNN contactó al organismo para conocer si las recomendaciones planteadas en su informe se están cumpliendo y si se ha avanzado en la contención de la tuberculosis intracarcelaria y está a la espera de una respuesta.

“La tuberculosis es un marcador económico y social de pobreza y sirve para evaluar a los países en sus sistemas sanitarios. Esto quiere decir que nuestro sistema sanitario se ha ido deteriorando”, advierte el doctor Washington Alemán.

El más reciente informe de la organización internacional sobre análisis e investigación de conflictos, Crisis Group, que incluye la situación del sistema penitenciario ecuatoriano, afirma que las cárceles en Ecuador se han convertido en “focos de delincuencia” y asegura que el hacinamiento y la corrupción “desenfrenada” han permitido a los grupos criminales controlar el sistema penitenciario.

Hace pocos días, el ministro del Interior Jhon Reimberg, anunció que el Gobierno planea construir una cárcel para 15 mil reos en Santa Elena, aunque todavía no se han establecido plazos o detalles sobre la obra. Reimberg reconoció en entrevista con FM Mundo, afiliada de CNN, que las cárceles del país ya no se ajustan a la criminalidad actual y que la Penitenciaría del Litoral “no sirve”.

“Estas cárceles no fueron hechas para el nivel de criminalidad que tenemos hoy. Son cárceles donde tenemos delincuentes, criminales. Son cárceles que las celdas no funcionan, donde encaletan armas y nadie hacia nada. Para eso estamos trabajando”, dijo Reimberg.

Agregó que se está trabajando en una reestructuración del SNAI y reformas para controlar las prisiones con nuevo personal penitenciario. “Necesitamos carceles que sean seguras, que corten las comunicaciones (…) La Penitenciaría del Litoral no sirve, hay casas pegadas a los muros de la cárcel, tenemos que luchar todos los días para destruir señales y cables de comunicación”, puntualizó.

Una nueva cárcel que se encuentra en una zona rural costera a unas tres horas de la Penitenciaría del Litoral se habilitó en noviembre para recibir a unos 300 reclusos. Este miércoles fueron trasladados otros 173 reos. Pero dicha prisión, catalogada como de máxima seguridad, no se ha terminado de construir y el Gobierno no ha permitido el acceso a la prensa o a las organizaciones de derechos humanos. Resta ver si este nuevo penal, con una capacidad para 800 internos, ayudará a reducir la sobrepoblación de otras cárceles y resolver los problemas sanitarios.

