Venezuela rechaza la “grotesca amenaza” de Trump tras el anuncio de un bloqueo en el Caribe a petroleros sancionados

Por CNN en Español

El Gobierno de Venezuela rechazó este martes el bloqueo a petroleros sancionados anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que se trataba de una “amenaza grotesca”.

En un comunicado oficial, Caracas aseguró que Estados Unidos estaba “violando el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad”, y que esto era una “amenaza temeraria y grave” contra Venezuela.

“Hacemos un llamado al pueblo de los EE.UU. y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagente amenaza”, agregó.

El Gobierno de Venezuela también dijo que “en sus redes sociales, (Trump) asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas su riquezas de inmediato”.

Trump, en tanto, anunció más temprano el martes que ordenó un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela.

“Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes — hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”, dijo en Truth Social.

En la publicación Trump dijo que el “ilegítimo régimen de Maduro” usaba petróleo robado para “financiar terrorismo de drogas, trata de personas, asesinato y secuestro”.

En los últimos cuatro meses Washington ha estado atacando embarcaciones presuntamente cargadas con drogas en el Caribe y Trump ha dicho en varias ocasiones que pronto atacarían también en tierra.

Estas operaciones se enmarcaron oficialmente en una operación contra el narcotráfico, pero el martes Vanity Fair publicó entrevistas en las que la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, señaló que la campaña tenía como objetivo presionar a Maduro para que dejara el poder.

CNN ha contactado a la Casa Blanca y al Comando Sur de EE.UU., responsable de las operaciones militares en la mayor parte de América Latina y el Caribe, para obtener más información sobre el bloqueo.

Con información de Kit Maher.