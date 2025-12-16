Trump ordena un “bloqueo total” a los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela

Por Kit Maher, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el martes que ordenó un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela. En la medida, anunciada en una publicación de Truth Social, intensificó su retórica contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Enfatizó las palabras “bloqueo total y completo” en mayúsculas, y Trump señaló la gran cantidad de activos militares en la región; también sugirió que podrían llegar más y señaló al Gobierno de Maduro por su nombre.

“Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes — hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”, dijo Trump el martes por la noche.

Trump acusó al “ilegítimo régimen de Maduro” de usar petróleo robado para “financiarse, terrorismo de drogas, trata de personas, asesinato y secuestro”.

La semana pasada, Estados Unidos incautó un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, de igual manera, no permitirá que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a Estados Unidos, INMEDIATAMENTE”, dijo Trump.

El Gobierno de Trump ha lanzado ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y Trump ha dicho repetidamente que pronto vendrán ataques en tierra. Los funcionarios en gran medida habían enmarcado la operación como una cuestión de lucha contra los narcóticos, pero el martes, Vanity Fair publicó entrevistas en las que la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, indicó que la campaña tenía como objetivo presionar a Maduro para que se hiciera a un lado.

CNN ha contactado a la Casa Blanca y al Comando Sur de EE.UU., responsable de las operaciones militares en la mayor parte de América Latina y el Caribe, para obtener más información sobre el bloqueo.

Noticia en desarrollo…