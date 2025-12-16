Sheinbaum dijo que analizará la nueva clasificación del fentanilo ilícito como “arma de destrucción masiva”

Por Gerardo Lemos y Sol Amaya, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este este martes que su Gobierno analizará las implicaciones de clasificar el fentanilo ilícito como “arma de destrucción masiva”, tal como lo dispuso ayer la administración de Estados Unidos, en un decreto firmado por Donald Trump.

Sheinbaum explicó que considera que las autoridades deben centrarse en abordar “las causas profundas del problema”.

Además, la presidenta reiteró que el fentanilo también se utiliza como anestésico, no solo como droga recreativa.

“Entonces hay que analizar cuáles son los alcances” de la reclasificación, dijo Sheinbaum.

“Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos”, añadió Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina. “Pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas”.

“Se lo he planteado al presidente Trump. Tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal.

Trump firmó este lunes un decreto para declarar al fentanilo “como un arma de destrucción masiva”.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, dijo Trump en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor defendiendo la frontera con México.

“Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras. Creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”, aseguró.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermades (CDC en inglés), más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

“No cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses”, señaló el presidente.

El texto firmado por Trump detalla que “el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico” y que su producción y venta “por parte de organizaciones terroristas extranjeras y carteles financia las operaciones de estas entidades —que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo— y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de la agencia EFE