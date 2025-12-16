Seis conclusiones de las entrevistas sin filtros de Susie Wiles, secretaria general de Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

Hace ocho años, el entonces director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, ofreció una de las entrevistas políticas más directas y polémicas de todos los tiempos. Scaramucci hizo comentarios inapropiados sobre el estratega jefe de la Casa Blanca y se burló del secretario general de la Casa Blanca calificándolo de “esquizofrénico paranoico”.

La entrevista en dos partes que la secretaria general de la Casa Blanca Susie Wiles concedió a Vanity Fair no es tan cruda como la de Scaramucci, pero sigue la misma línea, y quizá resulta aún más sorprendente viniendo de alguien conocido por ser una persona estudiosa y que opera entre bastidores. Cuando se escriba la historia de las presidencias de Trump, es probable que ocupe un lugar destacado.

Los artículos de Vanity Fair parecen haber sacudido a la administración, debido a que Wiles se distanció de su retrato el martes por la mañana. Aseguró en X que era “un artículo difamatorio y falso sobre mí y sobre el mejor presidente, el personal de la Casa Blanca y el gabinete de la historia”. Dijo que le faltaba contexto.

A continuación se presentan algunas de las conclusiones de la entrevista.

La frase más destacada de la entrevista podría ser la afirmación de Wiles de que Trump, conocido por no beber alcohol, tiene una “personalidad de alcohólico”.

Trump dio su voto de confianza a Wiles en una entrevista posterior el martes con el New York Post, poniendo en duda la veracidad del informe. Sin embargo, sugirió que veía algo de verdad en el comentario de ella sobre él, ya que, aunque no bebe, sí tiene una “personalidad posesiva y adictiva”.

“No lo he leído, yo no leo Vanity Fair, pero ella ha hecho un trabajo fantástico”, dijo Trump al Post.

No obstante, los comentarios de Wiles sobre otros altos cargos son aún más interesantes, y a menudo poco benevolentes.

De hecho, son el tipo de citas que podrían crear resentimiento a nivel interno.

Dijo que la secretaria de Justicia Pam Bondi “falló por completo” con su gestión de los expedientes de Jeffrey Epstein. “Primero les entregó carpetas llenas de nada. Y luego dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba en su escritorio”, dijo Wiles. “No hay ninguna lista de clientes, y está claro que no estaba en su escritorio”.

Bondi dijo el martes que su “querida amiga” Wiles lucha por la agenda de Trump “con elegancia, lealtad y eficacia histórica”, y escribió en X que el Gobierno no se dividirá. “Somos una familia. Estamos unidos”.

Wiles indicó que el enfoque de Elon Musk hacia el Departamento de Eficiencia Gubernamental era tan caótico y descuidado como parecía desde fuera. “La actitud de Elon es que hay que hacerlo rápido”, dijo Wiles y añadió: “Pero ninguna persona racional podría pensar que el proceso de USAID era bueno. Nadie”. También sugirió que gran parte del caos estaba relacionado con su presunto consumo de ketamina.

“Es un consumidor declarado de ketamina”, afirmó Wiles y agregó “Creo que es cuando toma microdosis”.

(Wiles negó estas declaraciones al diario The New York Times, pero el Times afirma que Vanity Fair reprodujo la grabación en la que Wiles decía estas cosas).

Y sus comentarios sobre el vicepresidente J. D. Vance son más sutilmente mordaces.

Por un lado, dijo que es “un teórico de la conspiración”. Y, por otro, describió su evolución de detractor de Trump a leal a Trump como “un poco más política” que lo que ella calificó como los cambios más basados en principios del secretario de Estado Marco Rubio.

Esa no es la forma en que Vance ha descrito su propia evolución; él ha dicho que se produjo porque se dio cuenta de que se había equivocado con respecto a Trump.

Vance elogió el martes a Wiles por su lealtad a Trump. Cuando se le preguntó sobre los comentarios conspirativos tras dar un discurso en Pensilvania, Vance respondió: “Solo creo en las teorías conspirativas que son ciertas”.

En estos artículos no se trata únicamente de intrigas internas; Wiles también se pronuncia sobre temas clave de manera que cuestiona cómo se han presentado al público.

De hecho, sugiere que el Gobierno ha ocultado el verdadero propósito de sus ataques legalmente dudosos contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe.

Aunque Trump ha dicho que se trata de impedir que las drogas lleguen a Estados Unidos, Wiles indicó que se trata de ejercer presión sobre el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

“Quiere seguir estallando barcos hasta que Maduro se rinda”, dijo Wiles.

Aunque las dos campañas están claramente relacionadas, Trump ha dicho que “los días de Maduro están contados” y CNN ha informado que el Gobierno elabora silenciosamente planes sobre lo que sucedería si fuera derrocado –no es así como se han vendido los ataques contra embarcaciones–. Y dada la importancia de lo que está en juego –tanto si se trata de un posible cambio de régimen e incluso de una amenaza de invasión–, resulta bastante sorprendente ver a Wiles ser tan sincera sobre Maduro.

Wiles también dijo que Trump necesitaría la aprobación del Congreso para una guerra terrestre en Venezuela, algo que el presidente ha dicho que no tiene.

“Si autorizara alguna actividad en tierra, entonces sería una guerra, y entonces (necesitaríamos) al Congreso”, afirmó.

Cuando se le preguntó a Trump sobre esto el mes pasado, respondió: “No tenemos que obtener su aprobación. Pero creo que es bueno informarles”.

Otra de las citas más destacadas de Wiles es esta: “No, no soy una facilitadora. Tampoco soy una p…”.

Pero las entrevistas en su conjunto sugieren que ha desempeñado el papel de facilitadora en numerosas ocasiones. De hecho, parece ser el tipo de figura maleable que uno esperaría que liderara la Casa Blanca en un momento en el que parece que todo lo que Trump quiere se hace.

Ella se distanció o sugirió que se sentía incómoda con muchas cosas. Entre ellas se incluyen: los aranceles de Trump, sus indultos a los participantes en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, sus represalias contra sus enemigos, los recortes a la USAID, el Signalgate, sus deportaciones y el trato que la administración dio a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein.

Pero su actitud predominante parece ser que Trump y otros van a hacer cosas y que suceden cosas malas, incluso en cuestiones tan graves como el desmantelamiento de USAID, que eliminó tratamientos contra el SIDA que salvaban vidas en África.

“Al principio me quedé horrorizada”, dijo Wiles. “Porque creo que cualquiera que preste atención al Gobierno y haya prestado atención alguna vez a USAID creía, como yo, que hacen un trabajo muy bueno”.

Pero añadió que el enfoque de Musk significaba “que se van a romper algunos platos”.

“Pero él decidió que era mejor cerrarlo todo, despedir a todo el mundo, excluir a todos y luego reconstruirlo”, dijo Wiles. “No es lo que yo habría hecho”.

También sugirió que había intentado limitar los ataques de Trump contra sus enemigos. Pero dijo: “¿Quién podría culparlo? Yo no”.

Si hay una cita que resume todo esto, podría ser su comentario sobre el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

“Él va más allá de lo aceptable, algunos dirían que demasiado”, afirmó Wiles. “Pero yo digo que para volver al centro, hay que ir demasiado lejos”.

Así parece ser como Wiles justifica muchas cosas con las que no está de acuerdo. Y sin duda ha creado una estructura de permisos para Trump.

Al igual que Wiles parece apoyar a Trump sin querer utilizar esa palabra para describirlo, también deja claro que Trump busca venganza. Simplemente no quiere llamarlo así.

“No creo que esté en una gira de venganza”, dijo en un momento dado.

Pero el resto de sus comentarios lo dicen todo.

Por un lado, dijo que ella y Trump tenían un acuerdo informal de que su “ajuste de cuentas” terminaría después de 90 días. Es evidente que Trump no lo cumplió.

“En algunos casos, puede parecer una represalia”, comentó. “Y puede que haya un elemento de eso de vez en cuando”.

También dijo sobre el intento de enjuiciamiento de la fiscal general de Nueva York, Letitia James: “Bueno, esa podría ser la única represalia”.

Luego añadió sobre Trump, mientras hablaba del intento de procesamiento del exdirector del FBI James Comey: “No creo que se levante por la mañana pensando en venganza. Pero cuando se le presenta la oportunidad, la aprovecha”.

En otras palabras, sí, es venganza.

Wiles no fue la única que fue noticia. De hecho, recibimos una importante señal temprana sobre las primarias presidenciales republicanas de 2028, cortesía de Rubio.

“Si J. D. Vance se presenta a la presidencia, será nuestro candidato y yo seré uno de los primeros en apoyarlo”, dijo Rubio a Vanity Fair.

Vance ha sido el claro favorito en las primeras encuestas de las primarias, pero Rubio suele considerarse entre los dos primeros. Trump no ha dudado en hablar sobre la posibilidad de que ambos se presenten juntos en la misma candidatura.

En la medida en que Rubio mantenga su deferencia, será un gran logro para Vance.

En cuanto a algunas cuestiones clave, Wiles indicó que teme que Trump y su Gobierno estén alienando a votantes clave.

Sugirió que los archivos de Epstein podrían costarle al Partido Republicano algunos votantes muy importantes que tienen una relación frágil con el partido.

“Las personas que están excesivamente interesadas en Epstein son los nuevos miembros de la coalición de Trump, las personas en las que pienso todo el tiempo, porque quiero asegurarme de que no sean votantes de Trump, sino votantes republicanos”, dijo Wiles. “Son los oyentes de Joe Rogan. Son personas que son nuevas en nuestro mundo. No son la base de MAGA”.

Además, y quizá lo más significativo, hizo eco de las crecientes preocupaciones del Partido Republicano de que Trump está demasiado centrado en la política exterior y no lo suficiente en cuestiones como el costo de vida.

“Probablemente sea necesario hablar más de la economía nacional y menos de Arabia Saudita”, afirmó Wiles. “Les gusta la paz en el mundo. Pero no es por eso por lo que fue elegido”.

Sin embargo, se mostró optimista con respecto a las esperanzas del Partido Republicano.

“Vamos a ganar las elecciones de mitad de término”, predijo.

Sin embargo, si los ataques de Trump a la asequibilidad como un “engaño demócrata” son indicativos de algo, es que Wiles no ha logrado convencer a Trump de que cambie su enfoque. Pero la imagen que se desprende de estas entrevistas de la secretaria general de Trump es la de alguien que se conforma con estar en desacuerdo, hacer todo lo posible y ver qué pasa.

