¿Quiénes serán las estrellas del playoff en la NFL, ahora que no estará Patrick Mahomes?

La postemporada de la NFL será muy particular. El invitado recurrente a la fiesta no aparecerá y eso hará que, como en el juego de las fiestas de niños, los quarterbacks empiecen a rotarse en las sillitas para ver quién de ellos reemplazará como la gran estrella de la postemporada al que siempre se robaba el show.

Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City no estarán en los playoffs, y esto abre el panorama y el debate acerca de quiénes son los candidatos ideales para suplir al líder del ataque de la franquicia que dominó la NFL durante los últimos siete años.

1. Josh Allen y los Bills de Buffalo: La victima favorita de los Chiefs y Mahomes. Siempre que se cruzaron en los playoffs, terminaron cediendo ante ellos. Con Allen jugando nuevamente a un nivel extraordinario, esta podría ser la postemporada en la que finalmente den el golpe a la mesa, y los Bills puedan hacer ese viaje al Superbowl que les resultó tan esquivo en las últimas cuatro temporadas.

2. Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles: Stafford es hoy en día uno de los candidatos principales al Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL y, también, un ganador en playoffs capaz de lucir sus habilidades en esta etapa clave de la temporada, con unos Rams que hasta ahora han dominado la NFC.

3. Justin Herbert y los Chargers de Los Ángeles: Herbert es un quarterback joven, con gran visión del juego y mucha creatividad para armar jugadas. Y al estar en la misma división de los Chiefs, de alguna forma es uno de los responsables de la debacle de los de Andy Reid este año. Podría ser su gran oportunidad para mostrarse en un escenario ideal para brillar ante la ausencia de Mahomes en el playoff.

4. Jalen Hurts y los Eagles de Filadelfia: Campeón del Super Bowl la temporada pasada, Hurts es el último en derrotar a Mahomes en un playoff. Antes de eso, solo lo había hecho caer un tal Tom Brady. De su capacidad, ya no quedan dudas. De las del equipo que lo rodea en esta campaña, sí. Pero si demuestra esa sangre fría y manejo de la postemporada anterior, el quarterback de los Eagles puede sentarse en el trono estelar de la liga de ahora en adelante.

5. Trevor Lawrence y los Jaguars de Jacksonville: Lawrence tiene arrojo, agallas y un gran brazo. Sus capacidades para leer y entender el juego bajo presión son de sobra conocidas. Pero su irregularidad lo golpea y lo deja por debajo del resto en la lista. Sin embargo, un gran playoff en esta temporada con unos sorprendentes Jaguars podría ser un gran mensaje para todos en la NFL.

Después, el panorama también está abierto a otras sorpresas. Hay casos especiales, como los de Bo Nix, Caleb Williams y Drake Maye, que siendo quarterbacks de segundo año podrían dar un gran golpe en estos playoffs, o los de Brock Purdy, Sam Darnold, Jordan Love o Jared Goff, que todavía tienen que ratificarse en la postemporada; o el caso especial del vaquero viejo que busca su último gran baile en este playoff: Aaron Rodgers.

