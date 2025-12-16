El Gobierno de Trump no publicará entero el video del cuestionado doble ataque a un bote en el Caribe, dice Hegseth

Por Haley Britzky, CNN

El Pentágono no hará público el video completo del ataque de las fuerzas estadounidenses contra un bote que supuestamente transportaba drogas el 2 de septiembre, declaró este martes el secretario de Defensa Pete Hegseth.

El episodio, que incluyó un segundo ataque que causó la muerte de dos tripulantes que habían sobrevivido al primero, ha estado en el centro del debate sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense en el Caribe.

“De acuerdo con la política de larga data del Departamento de Guerra —el Departamento de Defensa—, por supuesto que no vamos a publicar un video altamente secreto, completo y sin editar al público en general”, dijo Hegseth a los periodistas en el Capitolio. “La Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y la Comisión de Servicios Armados del Senado, así como otras comisiones pertinentes, lo verán, pero no el público en general”.

Hegseth habló con los periodistas junto al secretario de Estado, Marco Rubio, tras una reunión informativa sobre los ataques a puertas cerradas con legisladores.

Legisladores clave de ambos partidos han expresado su apoyo a la publicación del video, del cual se compartió un fragmento públicamente en el momento del ataque. El presidente Donald Trump dijo inicialmente que no tendría “ningún problema” en publicar el video, antes de negar, pocos días después, haber hecho tales comentarios.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que Hegseth se negó a compartir con los legisladores el video sin editar durante la reunión de este martes.

“El Gobierno llegó a esta reunión con las manos vacías. Esa es la principal cuestión que nos preocupa. Si no pueden ser transparentes en esto, ¿cómo podemos confiar en su transparencia en todos los demás asuntos que rodean la situación en el Caribe?”, preguntó Schumer después de la reunión.

Schumer declaró a periodistas que no debería haber “ningún problema” para proteger las fuentes y los métodos clasificados de las fuerzas estadounidenses al compartir el video con los senadores, ya que podrían verlo en un entorno seguro.

También dijo que todos los estadounidenses deberían poder ver una “versión adecuada” del video, y agregó que le pareció “profundamente preocupante” cuando lo vio la semana pasada.

Después de que Hegseth le dijera en una reunión informativa con los principales líderes del Congreso que consideraría permitir que más legisladores vieran el video de los ataques del 2 de septiembre, Schumer afirmó que el jefe del Pentágono llegó el martes “sin respuesta y sin el video”.

“Su argumento fue que podría revelar información confidencial. Eso no debería ser así. Respeto la información clasificada. Cuando se hace en una sala segura, ese argumento pierde validez”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.