PDVSA denunció un “ataque cibernético” y lo adjudica a la estrategia de EE.UU. para “hacerse con el petróleo venezolano”

La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció este lunes un “ataque cibernético dirigido a detener su operatividad”.

“Este intento de agresión se suma a la estrategia pública del Gobierno de los Estados Unidos de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería”, dice el comunicado.

PDVSA, la empresa más crítica para la economía venezolana, “rechaza categóricamente esta acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano”, añade el escrito. En tanto, sostiene que “no es la primera vez que el Gobierno de los Estados Unidos, aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las navidades al pueblo venezolano”.

“Nada ni nadie detendrá la marcha victoriosa de PDVSA y de su clase trabajadora al servicio de todos los venezolanos y venezolanas”, concluye el comunicado.

CNN pidió comentarios sobre esta denuncia a la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) y aguarda respuesta.

La denuncia llega días después de que el Gobierno venezolano denunciara como “robo descarado” la incautación de un buque que transportaba cerca de dos millones de barriles de petróleo por parte de Estados Unidos frente a la costa del país. Esto se sumó a la creciente tensión por el despliegue militar de la administración de Donald Trump en el Caribe, que planea seguir con la confiscación de barcos.

