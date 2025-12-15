Las 5 cosas que debes saber este 15 de diciembre: Triunfo de Kast, tiroteo en Sydney, avión de JetBlue y más

Por CNN en Español

José Antonio Kast fue elegido presidente de Chile al vencer este domingo a la izquierdista Jeannette Jara, según los resultados oficiales preliminares, en una segunda vuelta que lo tenía como favorito luego de haber recibido el apoyo de otros líderes afines. “Aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo”, dijo Kast en su discurso de victoria desde la capital del país.

Al menos 15 personas murieron y 27 permanecen hospitalizadas luego de que dos hombres abrieron fuego en la playa de Bondi en Sydney, Australia, durante un evento que celebraba el primer día de la fiesta judía de Janucá. La Policía abatió a uno de los atacantes, de 50 años, y mientras que el otro, de 24 años, se encuentra en estado crítico pero estable, según las autoridades. Los sospechosos, según los reportes, al parecer son padre e hijo.

Un vuelo de JetBlue procedente de Curazao, que se ubica justo frente a la costa de Venezuela, detuvo su ascenso para evitar colisionar con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU. el viernes, y el piloto culpó a la aeronave militar por cruzarse en su trayectoria.

Tras el tiroteo en la institución de la Ivy League que dejó dos estudiantes muertos, las autoridades detuvieron a una persona relevante para la investigación, pero posteriormente fue liberada debido a que las pruebas “ahora apuntan en otra dirección”, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha.

El actor y director de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, fallecieron, informó un portavoz de la familia. No obstante, el Departamento de Policía de Los Ángeles investiga la casa de los Reiner debido a un aparente homicidio.

¿Cuál leyenda de la WWE se despidió de la lucha libre este fin de semana con un evento en el Capital One Arena de Washington?

A. Triple H

B. John Cena

C. Cody Rhodes

D. Brock Lesnar

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¡Toluca, bicampeón! Venció a Tigres UANL por penales

Con el bicampeonato de este 2025, los Diablos Rojos igualaron la línea de las Chivas de Guadalajara con 12 conquistas. El único que tiene más es el América, con 16.

La generación Z impulsa la venta de discos de vinilo, pero la razón no es solo el sonido

El resurgimiento del vinilo como formato que crece en las ventas no pasa por el entusiasmo sonoro y tampoco por la nostalgia: ahora también son objeto de decoración.

Encuentran el teléfono de una mujer belga desaparecida hace dos años en Australia

Amigos y familiares de Celine Cremer organizaron este fin de semana una búsqueda privada en áreas de matorral cercanas a Philosopher Falls, donde desapareció en junio de 2023.

US$ 1.100 millones

Es la suma del premio mayor de Powerball que se sortea este lunes.

“La democracia habló fuerte y claro”

—Lo dijo la candidata Jeannette Jara al reconocer que llamó a su rival, José Antonio Kast, para felicitarlo por su victoria en las elecciones presidenciales de Chile.

Nueva parodia de Trump de Saturday Night Live

El programa Saturday Night Live hizo una parodia de un encuentro del presidente Trump con periodistas en el Air Force One.

🧠 La respuesta del quiz es: B. John Cena se subió por última vez al ring pero acabó rindiéndose en las manos de Gunther, el excampeón de peso pesado de la WWE en dos ocasiones.

