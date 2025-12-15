Honduras: incertidumbre y confusión en el conteo de las elecciones presidenciales, en medio de protestas y denuncias

Por Elvin Sandoval y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La incertidumbre sigue creciendo en Honduras a dos semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre por el retraso del escrutinio especial de las actas con inconsistencias, que mantiene paralizado el proceso, mientras crecen las protestas en las calles, se multiplican las denuncias de fraude y aumentan las dudas sobre la legitimidad del próximo presidente.

La disputa política se da mientras el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) anunció que no reconoce los resultados preliminares, denunció una supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el proceso electoral y exigió un recuento voto por voto. En paralelo, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, también denunció fraude y reclama la revisión total de las actas incluidas en el escrutinio especial, un procedimiento que se realiza de forma separada.

El escrutinio general se reanudó el domingo con Nasry “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional respaldado por Trump, al frente del conteo. Con el 99,8 % de las actas transmitidas, Asfura registra 1.305.033 votos (40,54 %), frente a los 1.261.849 sufragios (39,19 %) obtenidos por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, de acuerdo con la última actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata de una diferencia de poco más de 43.000 votos.

El proceso de escrutinio se encuentra paralizado a pesar de estar cerca de completarse. Tras una pausa de varios días, el CNE reanudó el conteo, pero aún no ha logrado iniciar el escrutinio especial de aquellas actas que presentan inconsistencias y que, por ley, deben revisarse de forma separada.

Según la consejera del CNE, Cossette López-Osorio, la razón principal por la que no ha comenzado el escrutinio especial, que debió comenzar el sábado, es que los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre) no han acreditado a sus representantes en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), los organismos encargados de ejecutar este recuento.

“Miembros del PLR y del Partido Liberal acreditados para integrar las Juntas se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales. Están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE”, dijo López-Osorio en una publicación en su cuenta oficial de X.

Por su parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo un llamado la tarde del lunes a los partidos políticos para que indiquen cuándo sus miembros acreditados integrarán las Juntas Especiales y se permita iniciar el escrutinio especial.

“¡El tiempo avanza y la declaratoria tiene un plazo legal que debe cumplirse! El CNE está listo”, escribió Hall en su cuenta de X.

Además, pidió a la comunidad internacional a documentar lo que denominó “el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando”.”

Unas 2.773 urnas presentaban inconsistencias, equivalentes a cerca de 500.000 votos (muy por encima de la escasa diferencia de 43.000 votos entres Asfura y Nasralla), que deberían someterse a escrutinio especial. Hasta ahora, solo se ha aprobado la revisión de 1.081 urnas, lo que mantiene bloqueado el cierre definitivo del conteo y profundiza la disputa política en el país.

Nasralla cuestionó que el CNE solo haya aprobado la revisión de 1.081 urnas. “El CNE solo ha aprobado se revisen hasta el momento solo 1081 urnas y no las 2773 que resultaron del proceso y la ley obliga. Por qué no quieren revisar las otras 1.692 urnas que la ley exige?”, escribió Nasralla en un mensaje en su cuenta de X.

Ante este retraso y la creciente tensión, la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este lunes a las autoridades hondureñas a iniciar “de inmediato” el escrutinio especial para despejar la incertidumbre que mantiene al país en suspenso.

“La dilación actual en el procesamiento y publicación de resultados es injustificable”, dijo Eladio Loizaga, jefe de la misión de la OEA.

Loizaga también criticó la explicación del CNE sobre fallas técnicas y demoras: “La autoridad electoral debe tomar decisiones de forma expedita que permitan agilizar el proceso, pues, a estas alturas, resulta inaceptable culpar al software o a la empresa proveedora”.

El retraso en el escrutinio especial se ha trasladado a las calles de Tegucigalpa. Durante una asamblea este sábado, Libre convocó a movilizaciones para desconocer los resultados preliminares y contra el supuesto “fraude” que según ellos, hubo en las elecciones.

Un centenar de manifestantes, tras acatar el llamado de Libre, comenzaron a protestar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), un centro de apoyo logístico del CNE en el que se guarda todo el material de los comicios generales.

Además, simpatizantes de Libre tomaron este lunes la carretera CA-5, que conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula, y la bloquearon con llantas encendidas.

Por su parte, sectores vinculados al Partido Liberal y al entorno de Salvador Nasralla también hicieron un llamado a movilizarse hacia el centro logístico electoral la tarde de este lunes.

“Nos vemos hoy a las 5:00 PM, frente a la entrada principal del INFOP. A los medios de comunicación los invito a cubrir esta actividad pacífica donde exigiremos el voto por voto. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. ¡NO estamos en 2017!”, escribió la diputada Iroshka Elvir, esposa de Nasralla, en su cuenta de X.

El CNE denunció que la situación en el centro logístico electoral era “crítica” este lunes y acusó a los miembros de las Juntas de introducir violencia y presionar al organismo electoral.

“Las fuerzas del orden deben detener estos actos de sedición que están impidiendo avanzar con la instalación de estos organismos electorales y el escrutinio… Deben comportarse y hacer su trabajo o deberán ser sustituidos conforme a ley. No se equivoquen, si son nombrados para las juntas, claro que tienen la obligación de integrar, hacer el trabajo y mostrar conducta lícita y apropiada”, dijo López en su cuenta de X.

Con el escrutinio especial que aún no ha podido comenzar, las protestas en aumento y las denuncias de fraude, el politólogo Héctor Soto Caballero considera que Honduras atraviesa un vacío de gobernabilidad y de legitimidad que afecta tanto al gobierno actual como al futuro presidente.

“Se está generando un vacío de gobernabilidad que afecta los últimos meses del actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero también un vacío de legitimidad hacia el nuevo gobierno”, dijo Soto Caballero a CNN.

Según el politólogo, el conflicto entre partidos y consejeros del CNE podría trasladarse al Congreso, donde la falta de consenso añade incertidumbre sobre cómo se completará la transición.

“Me parece que lo que al final va a terminar destrabando este problema no va a ser tanto la capacidad de solución política, sino la capacidad de veto que van a tener dos actores. Por un lado, el veto que tiene Estados Unidos, que en Honduras es innegable su influencia, y lo otro es la postura que van a tomar las Fuerzas Armadas respecto a la transición en el mando presidencial”, explicó.

Además, para Soto Caballero, ciertos factores jugarían en contra de Libre y podrían forzar una transición presidencial, aunque “a regañadientes”.

“Lo que vamos a estar viendo es, de alguna manera, un tanto forzosa, una transición de mando presidencial, un poco a regañadientes, un poco obligatoria, pero finalmente llegando a Nasri Asfura en su momento”, explicó el politólogo, y recordó que incluso la juramentación de la presidenta Xiomara Castro fue realizada por una jueza ante un vacío de poder.

Aunque la legitimidad de Asfura podría verse cuestionada por sectores internos, Soto asegura que los principales socios internacionales —EE.UU., Centroamérica y Europa— probablemente reconocerán su gobierno. En la región, sin embargo, algunos países de izquierda podrían mostrar resistencia simbólica y ciertas distancias diplomáticas.

“Creo que habría un poco de resistencia simbólica de algunos gobiernos de izquierdas, particularmente de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Creo que las izquierdas más democráticas y más robustas, como México y Brasil, tendrían cierta distancia diplomática, pero no al punto de generar ruptura”, explicó Soto.

En este contexto, el mayor desafío del nuevo presidente sería demostrar que puede liderar un gobierno diferente al historial reciente del Partido Nacional, el mismo partido del expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por el presidente de Estados Unidos en una decisión que generó controversia tanto dentro como fuera de Honduras.

“Creo que si logra gestionar un cambio en esa dirección, las dificultades de legitimidad iniciales que pueda tener, las resolvería con relativa facilidad”, apuntó Soto.

Con información de EFE.