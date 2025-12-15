Gala de los premios The Best 2025 de la FIFA: cómo se dará a conocer a los ganadores, horarios y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

Por más que la temporada futbolística recién esté próxima a su ecuador, es momento del último balance del año. La FIFA anunció que este martes revelará los ganadores de los premios The Best, el galardón con el que busca emular al Balón de Oro de la revista France Football para distinguir a los mejores futbolistas y entrenadores de la pasada campaña.

El evento especial se realizará en el Katara Hall, en el complejo del hotel Fairmont de Doha, en Qatar, horas antes de que se dispute la final de la Copa Intercontinental en el mismo país entre el Flamengo de Brasil (campeón de la Copa Libertadores) y el Paris Saint-Germain de Francia (campeón de la UEFA Champions League).

Durante la gala, que se transmitirá en vivo en FIFA.com, se dará a conocer los cuatro premios principales: mejor jugador, mejor jugadora, mejor entrenador de fútbol masculino y mejor entrenadora del fútbol femenino. Antes, y a través de las redes sociales, anunciará a los ganadores de los premios a mejor afición o aficionado, guardametas, goles y el Fair Play.

Unas 800 personas estarán presentes en el evento en Doha, entre ellas el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, además de representantes de las federaciones miembro, FIFA Legends, miembros del Consejo de la FIFA, personalidades del mundo del fútbol y otros representantes locales y regionales.

A diferencia del Balón de Oro, en estos premios la afición tuvo gran incidencia, al ser una de las cuatro patas que componen la votación en cada categoría. Las otras tres son los capitanes de las selecciones nacionales, los entrenadores de las selecciones nacionales y los representantes de la prensa.

Cada una de estas patas tiene el mismo peso en la votación final de los dos premios al mejor jugador/a, mejor entrenador/a y mejor arquero/a. El público también decidirá junto a un panel de FIFA Legends a los ganadores del mejor gol del fútbol femenino (Premio Marta) y del fútbol masculino (Premio Puskas), y decidirá completamente quien se lleva el Premio a la Afición de la FIFA. El Premio Fair Play correrá por cuenta exclusivamente de un panel de expertos.

Más de 16 millones de votos recibió la FIFA por parte del público, con lo cual los resultados son una verdadera incógnita. ¿Repetirá Ousmane Dembélé tras su victoria en el Balón de Oro? ¿O será la hora de Lamine Yamal? En 2024, el premio de France Football fue para Rodri, mientras que el de la FIFA se lo quedó Vinícius Jr., en lo que fue todo un escándalo por la filtración que se dio del primer ganador.

Para esta edición, el pronóstico está más abierto todavía entre las estrellas del PSG y el FC Barcelona. En los últimos meses, el francés, figura estelar de la primera Champions League del club, ha jugado poco por una lesión, mientras que la joya española tampoco ha logrado destacarse al nivel que sí había alcanzado en la primera parte del año, en parte, también, a una lesión.

En el fútbol femenino, la pregunta es si alguna futbolista logrará arrebatarle el cetro a Aitana Bonmatí. La talentosa jugadora del FC Barcelona y la selección de España está lesionada, pero hace unos meses ganó su tercer Balón de Oro consecutivo, confirmando que es la reina absoluta de este deporte en la actualidad. En cuanto al The Best, también lleva dos al hilo, 2023 y 2024, con lo cual es amplia favorita para llevarse otro a casa.

