México y Estados Unidos logran acuerdo sobre el Tratado de Aguas

El Gobierno de México informó este viernes, mediante un comunicado conjunto con Estados Unidos, que ambos países alcanzaron un acuerdo en el marco del Tratado de Aguas bilateral, lo que permitiría desactivar la amenaza de un arancel de 5 % planteada por el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el entendimiento, México “tiene la intención de liberar” 249.163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre.

Ambos gobiernos reconocieron la “importancia crítica” de cumplir con las obligaciones de entrega de agua establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, así como el impacto directo que estas tienen en las comunidades de ambos países, y coincidieron en la necesidad de fortalecer el compromiso para mejorar la gestión oportuna del recurso hídrico.

“Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026”, precisó el comunicado publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Asimismo, indicaron que “en caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado”.

Y reiteraron la importancia de continuar trabajando de manera coordinada y cooperativa en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC).

El entendimiento fue logrado tras varios días de negociaciones entre ambos gobiernos, luego de que el lunes el presidente Trump amenazó con imponer un arancel del 5 % a México si el país vecino no libera antes del 31 de diciembre los 246,6 millones de metros cúbicos de agua pendientes según el Tratado de Aguas.

Dicho tratado regula desde 1944 la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

Trump señaló que México aún debe más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores y ganaderos estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

Según el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

