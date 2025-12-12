Skip to Content
Irán arresta a la ganadora del Nobel de la Paz Narges Mohammadi, reporta su fundación

Por Jomana Karadsheh, CNN

Las autoridades iraníes arrestaron este viernes a la ganadora del Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, informó su fundación citando al hermano.

La fundación, con sede en París, afirmó que Mohammadi fue “detenida violentamente” por fuerzas de seguridad y la Policía durante una ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, un abogado hallado muerto recientemente en su despacho. Citó “informes verificados” y a su hermano, Mehdi. Se desconoce el lugar exacto de Irán donde fue detenida.

Mohammadi, una de las abogadas de derechos humanos más destacadas de Irán, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023.

Ha pasado la mayor parte de las últimas dos décadas reclusa en la prisión de Evin de Teherán, conocida por albergar a críticos del régimen.

