EE.UU. levanta las sanciones financieras que había impuesto al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este viernes las sanciones financieras que impuso en julio al juez brasileño Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), en una medida que representa un giro respecto de la ofensiva que Washington llevaba a cabo contra el jurista en represalia por su conducción del juicio contra el expresidente brasieño Jair Bolsonaro, un aliado político del presidente Donald Trump.

Mediante una publicación en su sitio web, el Departamento anunció que De Moraes fue removido de la lista de personas sancionadas, sin dar más detalles sobre la decisión.

A finales de julio, el Departamento dijo en un comunicado que De Moraes sería sancionado, con lo que sus propiedades y bienes en Estados Unidos quedarían bloqueados y ciudadanos estadounidenses tendrían prohibido hacer transacciones con él.

“De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro. La acción de hoy deja en claro que el Departamento del Tesoro continuará responsabilizando a quienes amenacen los intereses de Estados Unidos y las libertades de nuestros ciudadanos”, señaló el Departamento entonces.

Previamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado restricciones de visa para De Moraes y su círculo cercano por una supuesta “cacería de brujas” contra Bolsonaro, quien en ese momento esperaba juicio y en septiembre fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, cargos que el exmandatario rechaza. En aquella ocasión, la medida contra De Moraes fue criticada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien la consideró una “interferencia” en el sistema de justicia de su país.

CNN intenta contactar a De Moraes para pedir comentarios sobre el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos.

Mientras tanto, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Bolsonaro, publicó en X un comunicado en el que lamentó la determinación.

“Recibimos con pesar la noticia de la más reciente decisión anunciada por el gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos el apoyo que el Presidente Trump demostró durante todo este proceso y la atención que prestó a la seria crisis de libertades que afecta a Brasil”, dijo.

“Esperamos sinceramente que la decisión del Presidente Donald Trump sea exitosa en la defensa de los intereses estratégicos del pueblo estadounidense, como es su deber. Por nuestra parte, continuaremos trabajando con firmeza y decisión para encontrar un camino que permita la liberación de nuestro país, por el tiempo que sea necesario y a pesar de las circunstancias adversas”, agregó.

A finales de noviembre, el Supremo Tribunal de Brasil ordenó al expresidente Bolsonaro que empiece a cumplir su condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia, la capital del país sudamericano.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.