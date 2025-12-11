Río atmosférico azota al estado de Washington y obliga a evacuar a miles de personas: este es el pronóstico

Por Chris Dolce, Briana Waxman, Joe Sutton y Andrew Freedman, CNN

Las intensas lluvias causadas por un río atmosférico están azotando partes del estado de Washington y han generado inundaciones “potencialmente catastróficas” que han obligado a las autoridades a emitir alertas de evacuación para al menos 100.000 personas. Muchas de ellas se encuentran en el condado de Skagit.

Han caído más de 300 milímetros de lluvia en las montañas Cascade y Olympic de Washington desde que comenzó el asedio del río atmosférico el lunes.

Según los meteorólogos, este río atmosférico que llegó al noroeste del Pacífico fue de nivel 4 de 5, lo que lo ubica en la categoría extrema.

El nivel más grave de inundación está vigente en al menos ocho ríos y arroyos en el oeste de Washington. Esto incluye los ríos Skagit y Snohomish, donde se podrían alcanzar o superar niveles récord de inundación.

Las lluvias moderadas a intensas continuaban en la mañana de este jueves en el oeste de Washington, pero el río atmosférico está entrando en su fase final.

La lluvia más intensa, con tasas de hasta 13 mm por hora, se concentra en las laderas occidentales ya saturadas de las montañas Cascade. Algunas localidades de esta región han recibido más de 300 mm de lluvia esta semana.

Se espera que la lluvia constante continúe este jueves, según una actualización de pronóstico a corto plazo del Centro de Predicción del Tiempo. Sin embargo, los modelos de pronóstico indican que la lluvia más intensa terminará esta tarde, aunque los chubascos podrían persistir hasta el viernes.

Esos chubascos no agravarán las inundaciones, pero los ríos permanecerán peligrosamente altos para terminar la semana.

Las autoridades en Washington alentaron a unas 100.000 personas a evacuar debido a las inundaciones catastróficas que se esperan por las lluvias del actual río atmosférico.

“Aproximadamente 100.000 personas en el Estado de Washington han sido aconsejadas a evacuar”, dijo a CNN el miércoles la portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Washington, Karina Shagren, e indicó que ese número podría cambiar.

Hay al menos 26 ríos en riesgo de inundación, según la División de Manejo de Emergencias de Washington.

El cambio climático global genera eventos de precipitaciones más frecuentes y abundantes en el noroeste del Pacífico, y de hecho en gran parte de EE.UU., según han demostrado estudios.

Las precipitaciones récord de esta semana son un síntoma de un clima en calentamiento, debido a que el aire más cálido transporta más vapor de agua, especialmente en los canales estrechos de abundante humedad conocidos como ríos atmosféricos.

Este río atmosférico en particular está potenciado por temperaturas oceánicas más cálidas de lo normal en el centro del océano Pacífico, aproximadamente entre 2 y 3 grados Celsius más cálidas de lo habitual para esta época del año, desde cerca de Hawái hacia el noreste hasta la costa del Pacífico.

Aguas tan cálidas, que son en sí mismas un síntoma del cambio climático, aportan aún más humedad a los sistemas de tormentas ya saturados de agua que azotan el noroeste del Pacífico.

Will Lanzoni contribuyó con este reporte.