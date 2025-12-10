La Liga MX es cuestión de dos: el Toluca y los Tigres se preparan para un duelo inédito en la final

Por Cesar Lopez, CNN en Español

El Toluca y los Tigres de la UANL se preparan para una final de la Liga MX que genera gran expectativa entre los aficionados.

Por un lado, los Diablos Rojos llegan en busca del bicampeonato, mientras que el conjunto felino quiere recobrar el protagonismo perdido.

Ambos equipos llegan a esta final inédita tras superar series intensas en la liguilla y beneficiados por lo que hicieron en la campaña regular, al ser los dos mejores en la tabla general.

El Toluca ratificó el objetivo del bicampeonato en la postemporada al eliminar al Monterrey en una semifinal vibrante, en la que supo mostrar carácter y contundencia.

En el partido de ida perdió ante los Rayados apenas por la mínima diferencia y tuvo la oportunidad de definir el paso a la final ante su gente.

La vuelta parecía ser un trámite con la ventaja de un cómodo 3-0 (goles de F. Pereira 19’, Paulinho 43’ y Helinho 51’), que terminó en un mar de sufrimiento cuando el Monterrey se acercó en el marcador, primero con un penal de Sergio Ramos y después con un tanto de Roberto de la Rosa.

El empate 3-3 en el global fue resuelto por la posición en la tabla, para definir al finalista. Ahí, el equipo de Antonio “el Turco” Mohamed ganó su pasaje por los 37 puntos obtenidos en la campaña regular.

El Toluca se ha coronado campeón del fútbol mexicano en 11 oportunidades, siendo el tercer club más ganador de la historia, y en solo una ocasión ha sido bicampeón (1967-1968), cuando todavía se jugaba el formato de torneos largos.

América-16 títulos. Chivas-12 títulos. Toluca-11 títulos. Cruz Azul- 9 títulos. León-8 títulos. Tigres-8 títulos.

Los Tigres, en casa, buscarán revancha de la eliminación por parte de los Diablos Rojos en la semifinal del pasado Torneo Clausura, y su historial ante el Toluca en la liguilla le favorece.

Su clasificación a la final se dio tras una serie muy cerrada ante el Cruz Azul, que terminó empatada en ambos encuentros a un gol, por lo que el finalista fue decidido según la posición en la tabla general. Ahí los Tigres aventajaron a la Máquina tras salir segundos con 36 unidades, apenas a un punto del Toluca.

En cuartos de final su suerte parecía echada luego de caer estrepitosamente en la ida ante los Xolos de Tijuana por 3-0, pero en casa lograron una impresionante remontada al imponerse 5-0.

Los Tigres han sido campeones del fútbol mexicano en ocho oportunidades, ganando por última vez el Torneo Apertura 2023, y tienen una paternidad histórica sobre el Toluca.

Tigres avanzó: Semifinales Apertura 2014, Semifinales Apertura 2015, Guardianes 2020 en repechaje.

Toluca avanzó: Semifinales Clausura 2025.

