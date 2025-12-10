Fallece a los 55 años Sophie Kinsella, autora del bestseller “Shopaholic”

Por Lianne Kolirin y Amarachi Orie, CNN

Sophie Kinsella, autora del bestseller “Shopaholic”, falleció a los 55 años.

La escritora, cuyo verdadero nombre era Madeleine Sophie Wickham, fue diagnosticada con un cáncer cerebral agresivo en 2022.

La familia de Kinsella anunció su fallecimiento este miércoles en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“Nos duele anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (también conocida como Maddy, también conocida como Mamá). Murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores: familia, música, calidez, Navidad y alegría”, comenzaba el comunicado.

Y continuaba: “No podemos imaginar cómo sería la vida sin su resplandor y su amor por la vida. A pesar de su enfermedad, que sobrellevó con una valentía inimaginable, Sophie se sentía verdaderamente afortunada de tener una familia y amigos tan maravillosos, y por haber alcanzado el extraordinario éxito de su carrera como escritora. No daba nada por sentado y estaba eternamente agradecida por el amor que recibía”.

Y cerraba: “La extrañaremos tanto que nos rompe el corazón”.

Aunque le diagnosticaron cáncer cerebral hace tres años, Kinsella no dio la noticia a sus fans hasta abril del año pasado en una publicación en redes sociales. Dijo que le habían diagnosticado “glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral agresivo”, pero añadió que se había sometido a una “cirugía exitosa y a radioterapia y quimioterapia posteriores, que aún continúan”.

Según su sitio web, se han vendido más de 50 millones de ejemplares de los libros de Kinsella, y se han traducido a más de 40 idiomas en más de 60 países.

La protagonista de “Shopaholic”, Becky Bloomwood, una periodista financiera adicta a las compras y desesperada con el dinero, llegó a la gran pantalla en 2009 con la adaptación cinematográfica de “Confesiones de una compradora compulsiva”. Fue interpretada por la actriz australiana Isla Fisher.

Su libro más reciente, “¿Qué se siente?”, escrito después de su cirugía y publicado el año pasado, fue una novela inspirada en su experiencia con el cáncer.

