Elon Musk estaría planeando una enorme salida a bolsa para SpaceX. Esto es lo que significa

Por Chris Isidore y Jackie Wattles, CNN

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pronto podría ser mucho más rico. Bloomberg informa que está planeando una de las ofertas públicas iniciales más grandes de la historia para SpaceX.

La empresa espacial de Musk planea recaudar US$ 30.000 millones el próximo año, informó Bloomberg, y una Oferta Pública Inicial (OPI) podría hacer que la compañía tenga un valor de hasta US$ 1,5 billones. SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe.

SpaceX no ha tenido problemas para recaudar dinero a pesar de ser una empresa privada. Sin embargo, la posibilidad de vender acciones en la bolsa podría aumentar el flujo de efectivo en una empresa con planes ambiciosos y exorbitantemente costosos.

Un debut en Wall Street le daría a Musk el beneficio adicional de incrementar su ya enorme riqueza. No obstante, también traería un escrutinio externo sobre cómo SpaceX lleva a cabo sus negocios, algo que ha irritado a Musk durante su tiempo al frente de Tesla.

El dinero recaudado iría a la compañía, no a Musk. Pero dado que, según informes, posee casi la mitad de las acciones de la compañía, aumentaría significativamente su patrimonio neto.

Una empresa SpaceX que cotiza en bolsa significa que Musk podría pedir prestado más fácilmente contra el valor de su participación en la compañía, como ha hecho con sus acciones de Tesla. Eso libera efectivo libre de impuestos para sus diversos emprendimientos.

De acuerdo con el Índice de Millonarios de Bloomberg, Musk tiene actualmente un patrimonio neto de US$ 461.000 millones, en su mayoría gracias a sus acciones y opciones de Tesla. Si SpaceX vale US$ 1,5 billones, ese patrimonio podría más que duplicarse, según Bloomberg.

SpaceX está en un punto de inflexión. Ha acaparado la mayor parte del mercado de lanzamientos de astronautas y satélites. Y su constelación de microsatélites Starlink ha convertido a la compañía en un importante proveedor de servicios de internet.

Más capital podría ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos más ambiciosos. (Incluso si su objetivo final, una colonia en Marte, resulta ser tecnológicamente y económicamente prohibitivo).

La próxima generación de cohetes pesados de SpaceX, apodada “Starship” por la empresa, es un enfoque radicalmente nuevo para llegar al espacio exterior. Pero todavía está en desarrollo, y el cohete ha sufrido una serie de percances y explosiones durante las pruebas que han puesto en duda los ambiciosos plazos de Musk.

Hacerse pública también permitiría a los inversionistas actuales retirar su participación en la empresa con una ganancia.

El negocio de SpaceX ha atraído un amplio espectro de grandes inversionistas, incluidos Alphabet (la empresa matriz de Google), gigantes financieros como Fidelity Investments, y destacadas firmas de capital de riesgo como Founders Fund, Sequoia Capital, Valor Equity Partners y Andreessen Horowitz.

La empresa ya ha recaudado US$ 10.000 millones en financiación, de acuerdo con Pitchbook. Y cada vez que ha recaudado fondos, ha habido más personas deseando darle dinero de las que necesita.

A diferencia de la mayoría de las demás empresas espaciales, SpaceX tiene un flujo de caja positivo, según los tuits más recientes de Musk.

Musk dijo que el negocio de Starlink proporciona la mayor parte de los ingresos actuales de la empresa. No obstante, también tiene contratos multimillonarios para dar servicio a la Estación Espacial Internacional, así como para llevar astronautas a la luna en el marco del programa de la NASA.

Starship ha sufrido varios reveses explosivos durante vuelos de prueba no tripulados en 2025. Sin embargo, si tiene éxito, se espera que Starship respalde las ambiciones de SpaceX para Marte, que incluyen establecer un asentamiento permanente en el planeta. Starship también podría reducir drásticamente el precio de transportar un kilogramo de carga al espacio.

Sí. Y nadie se ha centrado más en esos inconvenientes que Musk.

Hacerse pública podría poner presión de los inversionistas sobre los planes intensivos en capital de la empresa, los cuales podrían no generar un retorno sobre la inversión durante años, si es que alguna vez lo hacen.

También significa una mayor supervisión por parte del público y un escrutinio de reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores, con la que Musk ha tenido enfrentamientos en el pasado. Esto es evidente en cómo respondió al escrutinio de Tesla. En 2018, Musk propuso volver a hacer privada a Tesla, una iniciativa que finalmente abandonó.

Musk también ha tenido batallas frecuentes con varios grupos de inversores. Esto incluye a analistas y vendedores en corto (que ganan dinero apostando a que una acción va a bajar), así como a las firmas que asesoran a los accionistas institucionales. Recientemente llamó a esas empresas de investigación “terroristas corporativos”.

