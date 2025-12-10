Casi ocho años después, Trump confirma que sí utilizó la frase “países de mierda”

Por Daniel Dale, CNN

Fue una controversia internacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Medios de comunicación, como CNN, informaron que en una reunión a puerta cerrada con senadores sobre política migratoria en enero de 2018, Trump preguntó por qué Estados Unidos debería aceptar inmigrantes de “países de mierda” como algunos de África.

El portavoz de Trump en la Casa Blanca de ese momento no negó que el presidente se hubiera referido a “países de mierda”, pero el propio Trump hizo algunas declaraciones ambiguas que sonaban como negaciones. La mañana después de que The Washington Post publicara la noticia del comentario despectivo, el presidente tuiteó: “El lenguaje que usé en la reunión de DACA fue duro, pero este no fue el lenguaje utilizado”.

Este martes, casi ocho años después, Trump confirmó explícitamente que habló de “países de mierda” durante una reunión a puertas cerradas con senadores.

Durante un discurso en Pensilvania, oficialmente dedicado a cuestiones económicas, pero que luego desvió a otros temas, el presidente dijo que había “anunciado una pausa permanente en la migración del Tercer Mundo, incluyendo países infernales como Afganistán, Haití, Somalia y muchos otros”, alguien del público gritó la palabra “país de mierda”. Trump respondió, entre risas: “Yo no dije ‘país de mierda’, tú sí”.

Pero luego Trump dijo esto: “Recuerden que les dije eso a los senadores demócratas que vinieron. Querían ser bipartidistas. Entonces vinieron y dijeron que era ‘totalmente extraoficial, no se menciona nada aquí, queremos ser honestos’, porque nuestro país se estaba yendo al infierno. Y tuvimos una reunión. Y les pregunté: ¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos traer gente de Noruega, Suecia, solo unos pocos? De Dinamarca, ¿les importaría enviarnos gente? Envíennos gente amable, ¿les importa? Pero siempre aceptamos gente de Somalia. Lugares que son un desastre, ¿verdad? Sucios, sucios, repugnantes, plagados de delincuencia”.

Trump no especificó en qué reunión con senadores hizo estas declaraciones, pero la descripción de sus comentarios, incluyendo su petición de inmigrantes de Escandinavia, coincide con los informes de los medios sobre lo que había dicho en esa reunión de enero de 2018 que desató la controversia de los “países de mierda”. Por ejemplo, un informe de CNN relataba: “Una persona informada sobre la reunión dijo que cuando (el senador Dick) Durbin llegó a Haití, Trump comenzó a preguntar por qué queremos gente de Haití y más africanos en EE.UU. y agregó que EE.UU. debería tener más gente de países como Noruega”. El informe decía que una fuente dijo que Trump había preguntado durante la reunión: “¿Por qué queremos que todas estas personas de ‘países de mierda’ vengan aquí?”

En 2018, dos senadores republicanos presentes en la reunión, el senador Tom Cotton de Arkansas y el entonces senador David Perdue de Georgia, emitieron un comunicado en el que afirmaban que “no recordaban” que Trump hubiera usado ese lenguaje. Perdue añadió en televisión: “Les aseguro que no usó esa palabra” y “les aseguro que es una tergiversación flagrante”. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien también estaba presente, declaró en televisión en ese momento: “Fue una conversación apasionada. No recuerdo que se usara esa frase en específico, es todo lo que puedo decir al respecto”.

Durbin, demócrata, confirmó públicamente que Trump se había referido en la reunión a “países de mierda”. Pero Trump tuiteó: “El senador Dicky Durbin tergiversó totalmente lo que se dijo en la reunión de DACA”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.